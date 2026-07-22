Donald Trump Tariff: ट्रम्प यांचा नवा ‘टॅरिफ बॉम्ब’! जेनेरिक औषधांवर २०० टक्के टॅरिफ; भारतावर मोठा परिणाम?

Tariff News: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आयात शुल्काबाबत मोठी घोषणा केली आहे. कॅनडावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केल्यानंतर आता त्यांनी अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर टप्प्याटप्प्याने तब्बल 200 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक फार्मा उद्योगात खळबळ उडाली असून भारतीय औषध कंपन्यांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..टॅरिफ कसा लागणार?डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितले की, 1 ऑगस्ट 2026 पासून पुढील दोन वर्षे अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र त्यानंतर या औषधांवर एका वर्षासाठी 100 टक्के टॅरिफ लागू केला जाईल. तर पुढील काळात हा टॅरिफ 200 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येईल असे त्यांनी यात स्पष्ट केले..टॅरिफ निर्णयाचा उद्देश काय?ट्रम्प यांच्या मते जेनेरिक औषधांचे उत्पादन अमेरिकेत आणण्यासाठी हे धोरण राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे जर अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प न उभारणाऱ्या कंपन्यांणा या टॅरिफचा फटका बसू शकतो, असेही ट्रम्प यांनी या पोस्ट मध्ये म्हटले आहे.अमेरिकेत वितरीत केल्या जाणाऱ्या एकूण औषधांच्या प्रिस्क्रिप्शनपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा जेनेरिक औषधांचा आहे, असे पीटीआयच्या वृत्तात म्हटले आहे त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय त्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो..भारतावर काय परिणाम?भारत हा अमेरिकेसाठी जेनेरिक औषधांचा प्रमुख पुरवठादार देश आहे. भारतातून अमेरिकेला दरवर्षी सुमारे 9.7 अब्ज डॉलर किमतीच्या जेनेरिक औषधांची निर्यात होते. हा आकडा भारताच्या एकूण 25.8 अब्ज डॉलर्सच्या औषध निर्यातीपैकी तब्बल 38 टक्के आहे. मात्र पुढील दोन वर्षे टॅरिफ लागू होणार नसल्याने तातडीचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. पण त्यानंतर शुल्क वाढल्यास भारतीय कंपन्यांच्या निर्यातीवर दबाव येऊ शकतो..भारतीय कंपन्यांसमोर कोणते पर्याय?या निर्णयानंतर आता अनेक भारतीय औषध कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचा विचार करू शकतात. जर कंपन्यांनी अमेरिकेतच उत्पादन सुरू केले, तर त्यांना वाढीव टॅरिफचा फटका बसणार नाही. गेल्या काही वर्षांत काही मोठ्या फार्मा कंपन्यांनी अमेरिकेत उत्पादन सुविधा उभारण्यास सुरुवात केली आहे..रोजगारावर परिणामट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना आपले उत्पादन अमेरिकेत हलवावे लागेल.मात्र जर कंपन्या अमेरिकेत गेल्या तर भारतातून होणारी औषध निर्यात कमी होऊ शकते. तसेच उत्पादन कमी झाल्यास काही प्रमाणात रोजगारही कमी होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.