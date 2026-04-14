Dr. Babasaheb Ambedkar: रुपयाची घसरण आणि Gold स्टँडर्डबाबत 100 वर्षांपूर्वी सांगितलेले आंबेडकरांचे विचार आजही लागू

Dr.Babasaheb Ambedkar on Rupee and Gold: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या जयंतीनिमित्त देशभरात त्यांना अभिवादन केलं जात आहे. संविधानाचे शिल्पकार म्हणून ओळख असलेल्या डॉ. आंबेडकरांनी केवळ सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातच नव्हे, तर अर्थशास्त्रातही मोठं योगदान दिलं आहे. चलनव्यवस्था, महागाई आणि रुपयाच्या स्थैर्यावर त्यांनी सखोल अभ्यास केला होता. आज रुपया घसरत असताना त्यांच्या विचारांची पुन्हा एकदा चर्चा होताना दिसत आहे..आपल्याकडे भरपूर लोक परदेशात जातात आणि जेव्हा ते परदेशातून परत भारतात येतात तेव्हा त्यांच्याकडून ऐकायला मिळतं की, "तिथे सगळंच खूप महाग आहे". यामागचं मुख्य कारण म्हणजे भारतीय रुपयाची इतर देशांच्या चलनांच्या तुलनेत कमी किंमत. उदाहरणार्थ, सिंगापूरमध्ये 5 डॉलरला मिळणारी कॉफी भारतीय रुपयांत रूपांतरित केल्यावर साधारण 600 ते 700 रुपयांपर्यंत पोहोचते. त्यातच रुपया सतत घसरत असल्यामुळे परदेशातील खर्च भारतीयांसाठी दिवसेंदिवस अधिक महाग होत चालला आहे..The Problem of the Rupeeडॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या 'The Problem of the Rupee' या 1923 साली लिहिलेल्या संशोधनात भारतीय चलनव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास केला. त्यांनी भारतीय चलनव्यवस्थेवर सखोल संशोधन करताना 1800 ते 1893 या कालखंडाचा अभ्यास केला. या प्रबंधांत लिहिल्याप्रमाणे त्यांच्या मते, ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक रुपयाचे अवमूल्यन केले. यामागचा उद्देश ब्रिटिश पाउंड मजबूत ठेवणे हा होता. आंबेडकरांना देशाच्या करंसीबाबत तडजोडीचा मार्ग नको होता, त्यांना रुपयामध्ये स्थिरता हवी होती. त्यासाठी त्यांनी गोल्ड स्टँडर्डवर (Gold Standard) भर दिला. म्हणजेच देशाचे चलन (करंसी) हे सोन्याशी जोडणे..खरेदी क्षमतेत रुपयाची खरी ताकद आंबेडकरांच्या मते, रुपयाची खरी ताकद त्याच्या खरेदी क्षमतेत आहे. म्हणजेच, लोकांना त्या चलनातून किती वस्तू आणि सेवा खरेदी करता येतात, हे अधिक महत्त्वाचं आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की महागाई नियंत्रणात ठेवणं आणि किंमत स्थिरता राखणं हेच चलन मजबूत ठेवण्याचं मूलभूत तत्त्व आहे. केवळ विनिमय दरावर लक्ष केंद्रित करून समस्या सुटत नाही..पूर्वी जगभरात गोल्ड स्टँडर्ड प्रचलित होता. म्हणजे प्रत्येक देशाचे चलन थेट सोन्याशी जोडलेली होते. पण 1971 मध्ये तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी डॉलरचं सोन्याशी असलेलं नातं तोडलं आणि डॉलरला प्रोमोट करत पुढे केल. त्यानंतर जगभरात फियाट चलन (Fiat Currency) म्हणजे सरकारद्वारे अधिकृत केलेले चलन, ज्याला सोने किंवा चांदीसारख्या कोणत्याही भौतिक वस्तूचा आधार नसतो याचा वापर सुरू झाला..पण, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत अनेक देश पुन्हा सोन्याचा साठा वाढवत आहेत. अनेक देश डॉलरला आव्हान देत आहे. चीन सारखे देश मोठ्या प्रमाणावर सोन्याचा साठा वाढवत आहेत, तर अमेरिका अजूनही डॉलरला जागतिक चलन म्हणून टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा चलनव्यवस्था गोल्ड स्टँडर्डकडे जाणार का असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. .आंबेडकर विरुद्ध जॉन केन्स प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन केन्स यांच्या मतांशी आंबेडकर सहमत नव्हते. केन्स विनिमय दरावर भर देत होते, पण आंबेडकरांचे ठाम मत होते की रुपयाची खरी ताकद त्याच्या खरेदी क्षमतेत आहे.त्यांच्या मते, महागाई नियंत्रणात ठेवणं आणि किंमत स्थिरता राखणं हेच चलन मजबूत ठेवण्याचं मूलभूत तत्त्व आहे. केवळ एक्सचेंज रेटमध्ये बदल करून समस्येचं निराकरण होत नाही, तर अर्थव्यवस्थेतील मूळ कारणांवर उपाय करणं आवश्यक आहे. त्यांनी याबाबत आधीच इशारा दिला होता की, महागाई वाढल्यास रुपयाची किंमत मोठ्या प्रमाणात घसरेल आणि भारतातील सध्याची परिस्थिती त्याचच उदाहरण आहे. .एकूणच पाहता, रुपयाची घसरण ही केवळ सध्याची समस्या नसून तिची मुळे इतिहासात आणि जागतिक घडामोडींमध्ये रुजलेली आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले "खरेदी क्षमतेवर आधारित स्थैर्य" हे तत्त्व आजही तितकंच महत्त्वाचं आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत त्यांचे विचार आजच्या आर्थिक धोरणांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहेत.