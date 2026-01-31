Sakal Money

Budget 2026 : 1997-98 चं ‘ड्रीम बजेट’! पी. चिदंबरम यांच्या निर्णयांनी भारताची अर्थव्यवस्था कशी बदलली?

Union Budget 2026 : 28 फेब्रुवारी 1997 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला ‘ड्रीम बजेट’ म्हणून ओळखले जाते. या अर्थसंकल्पात करप्रणालीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.
Budget 2026 Special: Why 1997-98 is Called India’s ‘Dream Budget’

Vinod Dengale
Dream Budget : 1 फेब्रुवारीला भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदीय पटलावर मांडला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात आपल्याला काय मिळत याकडे सर्वांच्या नजरा लागून आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पाला विशेष स्थान आहे. मात्र तुम्हाला हे माहिती आहे का की 1997-98 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला भारताच्या आर्थिक इतिहासात एक वेगळं स्थान आहे. 28 फेब्रुवारी 1997 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

