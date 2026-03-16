महागडे LPG विसरा! भारताने शोधला नवा स्वयंपाकाचा गॅस; ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वाचा प्रयोग, जाणून घ्या मोठी योजना...

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक एलपीजी पुरवठा साखळीत गंभीर विस्कळीतपणा आला आहे. यामुळे गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. भविष्यात तीव्र टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सामान्य लोकांना असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की, जर परदेशी स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला तर ते त्यांच्या घरात अन्न कसे शिजवतील? या गंभीर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने एका मजबूत "प्लॅन बी" वर काम वेगवान केले आहे. या स्वदेशी योजनेला डीएमई म्हणतात..डीएमई किंवा डायमिथाइल इथर हा एक विशेष प्रकारचा वायू आहे जो कृत्रिमरित्या मिथेनॉल वापरून तयार केला जातो. या इंधनाचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याचा प्राथमिक स्रोत, मिथेनॉल, हवेतील बायोमास, कोळसा आणि अगदी कार्बन डायऑक्साइड (CO2) पासून सहज मिळवता येतो. एलपीजी आणि डीएमईचे रासायनिक गुणधर्म खूप समान आहेत. ही समानता स्वयंपाक आणि इतर घरगुती ऊर्जेच्या गरजांसाठी एक आशादायक आणि स्वच्छ पर्याय बनवते. त्याच्या थेट वापराव्यतिरिक्त ते वेगवेगळ्या प्रमाणात एलपीजीमध्ये देखील मिसळता येते..जेव्हा जेव्हा नवीन इंधन आणले जाते तेव्हा सामान्य ग्राहकांची सर्वात मोठी भीती म्हणजे नवीन उपकरणांचा खर्च. डीएमईमुळे जनतेला हा आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही. तज्ञ आशिष लेले यांच्या मते, एलपीजीऐवजी डीएमई वापरण्यासाठी विद्यमान पायाभूत सुविधांमध्ये कोणतेही मोठे बदल करण्याची आवश्यकता नाही. तुमच्या घरात सध्या असलेले सिलेंडर, रेग्युलेटर, गॅस पाईप आणि बर्नर स्टोव्ह या नवीन गॅससह उत्तम प्रकारे काम करतील. .ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सने घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी एलपीजीमध्ये डीएमई मिसळण्यासाठी आधीच तांत्रिक मानके निश्चित केली आहेत. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की भारत आपल्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या गरजेचा मोठा भाग परदेशातून खरेदी करतो. आयातीवरील या प्रचंड अवलंबित्वामुळे, जगाच्या कोणत्याही भागात संघर्ष झाल्यास भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येते. सध्याच्या जागतिक संकटामुळे हे अधिक स्पष्ट झाले आहे की, आपण आपल्या स्थानिक पर्यायांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. .या दिशेने, CSIR-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेतील (CSIR-NCL) शास्त्रज्ञांनी DME च्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादनावर काम सुरू केले आहे. DME साठी एक पायलट प्लांट अलीकडेच प्रयोगशाळेत स्थापित करण्यात आला आहे आणि शास्त्रज्ञ आता त्याचे उत्पादन अनेक पटींनी वाढवण्याची योजना आखत आहेत. धोरणकर्त्यांचे प्राथमिक ध्येय म्हणजे स्वदेशी आणि स्वच्छ पर्याय विकसित करणे जे आयात केलेल्या एलपीजीवरील आपले अवलंबित्व कमी करू शकेल. .जर सीएसआयआर-एनसीएलचा हा पायलट प्रकल्प यशस्वी झाला आणि मोठ्या प्रमाणात अंमलात आणला गेला, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य जनतेवर थेट परिणाम कमी होईल. हा उपक्रम स्वच्छ स्वयंपाक इंधन स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि भविष्यातील अनिश्चिततेमध्ये देशाला ऊर्जा स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकतो.