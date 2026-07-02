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Fuel Price: तेल स्वस्त झालं, पण पंपावर दर कायम! इंधनाचे भाव का कमी होत नाहीत? जाणून घ्या नेमकी कारणं...

Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ११६ डॉलरवरून सुमारे ७० डॉलरपर्यंत घसरली आहे, पण भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमीच आहेत. याचे कारण काय? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या विषयावर भाष्य केले आहे.
Petrol Diesel Price

Petrol Diesel Price

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतात जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होतात, तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलदेखील स्वस्त होतील अशी लोकांची पहिली अपेक्षा असते. यावेळीही असेच काहीसे घडले. अलीकडेपर्यंत कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे ११६ डॉलरपर्यंत पोहोचली होती, पण आता ती प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलरपर्यंत खाली आली आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वसामान्य लोकांना हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे: जेव्हा कच्चे तेल इतके स्वस्त झाले आहे, तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी का होत नाहीत?

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