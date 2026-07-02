Fuel Price: तेल स्वस्त झालं, पण पंपावर दर कायम! इंधनाचे भाव का कमी होत नाहीत? जाणून घ्या नेमकी कारणं...

भारतात जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होतात, तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलदेखील स्वस्त होतील अशी लोकांची पहिली अपेक्षा असते. यावेळीही असेच काहीसे घडले. अलीकडेपर्यंत कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे ११६ डॉलरपर्यंत पोहोचली होती, पण आता ती प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलरपर्यंत खाली आली आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वसामान्य लोकांना हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे: जेव्हा कच्चे तेल इतके स्वस्त झाले आहे, तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी का होत नाहीत? .सरकार आणि तेल कंपन्या कशाची वाट पाहत आहेत? हा प्रश्न यासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल परदेशातून खरेदी करतो. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाचा परिणाम जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला आहे. अलीकडेच, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली. या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १२० डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या. .येथील वाढ इतर देशांच्या तुलनेत कमी होती. आता कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊ लागल्या आहेत, त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलही स्वस्त होतील अशी लोकांना आशा वाटत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, जर कच्च्या तेलाच्या किमती काही काळ कमी राहिल्या आणि परिस्थिती सामान्य राहिली, तर सरकार पुढील किमतींबाबत निर्णय घेऊ शकते. त्यांनी या विषयावर सविस्तर माहिती दिली. तथापि, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी न होण्यामागे इतरही अनेक कारणे आहेत..Success Story: 38 व्या वर्षीच नोकरीला रामराम! वर्षाला 2 कोटी कमावणाऱ्या इंजिनिअरने उघडलं साइड कमाईचं सीक्रेट.कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ११६ डॉलरवरून सुमारे ७० डॉलरपर्यंत घसरली आहे, परंतु त्याचा पूर्ण फायदा अद्याप ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणतात की, परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे सामान्य झालेली नाही, त्यामुळे कोणताही घाईचा निर्णय घेतला जाणार नाही. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल पुरवठ्याला असलेला धोका अजूनही कायम आहे. रशियालाही पेट्रोल आणि इंधनाचा तुटवडा जाणवत असून, त्यांनी भारतातून पेट्रोल आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. भारत भविष्यातील ऊर्जा संकट टाळण्यासाठी धोरणात्मक तयारी करत आहे, त्यामुळे केवळ सध्याच्या किमतींच्या आधारावर निर्णय घेतले जाऊ शकत नाहीत..केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींसंदर्भातील चिंतांवर भाष्य केले. पुरी म्हणाले की, जर पुढील काही आठवड्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहिल्या, तर दरकपातीचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यांनी स्पष्ट केले की, तेल शुद्धीकरण कंपन्या साधारणपणे दोन महिने आधीच कच्च्या तेलाची खरेदी करतात. त्यामुळे, सध्या बाजारात उपलब्ध असलेले पेट्रोल आणि डिझेल हे एप्रिल किंवा मे महिन्याच्या सुरुवातीला खरेदी केलेल्या महागड्या कच्च्या तेलापासून बनवले जाते. .मंत्री पुढे म्हणाले की, जसा हा जुना साठा संपेल आणि स्वस्त कच्च्या तेलाने शुद्धीकरण सुरू होईल, तसा कंपन्यांवरील आर्थिक दबाव कमी होऊ लागेल. सागरी वाहतूक नोंदींच्या माहितीनुसार, बुधवार, १ जुलै रोजी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून केवळ ३४ व्यापारी जहाजे गेली. ही संख्या पूर्वीपेक्षा निश्चितच चांगली आहे, परंतु युद्धापूर्वी दररोज सरासरी सुमारे १०० जहाजे येथून जात असत. .Share Market AI Rules: शेअर बाजारात AI च्या मदतीने ट्रेडिंग करताय? थांबा! गुंतवणुकीबाबत SEBIचा मोठा इशारा; जाणून घ्या नवे नियम.याचा अर्थ असा की सागरी वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे, परंतु अद्याप पूर्णपणे पूर्ववत झालेली नाही. जगातील कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी अंदाजे २० टक्के पुरवठा याच मार्गातून होतो. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव वाढल्यानंतर या मार्गावरील जहाज वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. परिस्थिती सुधारली असली तरी, जहाज वाहतूक कंपन्या अजूनही पूर्णपणे सामान्य कामकाज पुन्हा सुरू करण्यास तयार नाहीत..युक्रेनमधील वारंवार होणाऱ्या ड्रोन हल्ल्यांचा रशियाच्या अनेक तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे रशियामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला असून, वाहनचालकांसाठी रेशनिंग, इंधन टंचाई, पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा आणि पेट्रोलच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. या परिस्थितीमुळे रशियाला भारतातून पेट्रोल आयात करावे लागत आहे. ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांमुळे अनेक भागांमध्ये इंधनाचा तुटवडा, पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा आणि पेट्रोलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. .जगातील प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशसुद्धा अजून पूर्णपणे पूर्वपदावर आलेले नाहीत. अशा वातावरणात, भारतसुद्धा भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन निर्णय घेत आहे. इराण-इस्रायल युद्धादरम्यान तेल पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार आपला सामरिक पेट्रोलियम साठा आणखी वाढवण्याची तयारी करत आहे. भविष्यात युद्ध, जागतिक संकट किंवा पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास देशाला तेलाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू नये, याची खात्री सरकारला करायची आहे. .Gold Rate Today: जुलैच्या दुसऱ्याच दिवशी सोनं खरेदी करणाऱ्यांना मोठा धक्का! एकाच दिवसात दर पलटले; 22 कॅरेट सोनं तर आता....या उद्देशाने, नवीन तेल साठवण सुविधा उभारण्याची योजना आखली जात आहे. सध्या, भारताकडे आपत्कालीन परिस्थितीसाठी मर्यादित तेलसाठा आहे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी तो वाढवण्याची योजना आखली जात आहे. सूत्रांनुसार, भारत सरकारचा हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास अंदाजे पाच वर्षे लागू शकतात. भविष्यात किमान १२० दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा सामरिक साठा विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, ३० जूनपर्यंत, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात विकल्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना अंदाजे ७४,७८१ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होतील, तेव्हा कंपन्या प्रथम आपला तोटा भरून काढतील आणि त्यानंतरच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. .Permium|India Africa UAE Trade Corridor : आफ्रिकेशी व्यापार वाढवण्याचा भारताचा नवा डाव; बदलणार आर्थिक चित्र?.त्यांनी असेही सांगितले की, युद्धाच्या काळात कंपन्यांना दररोज अंदाजे १,००० कोटी रुपयांचा तोटा होत होता, जो आता कमी झाला आहे, परंतु तोटा अजूनही कायम आहे. पुरी यांनी नमूद केले की, त्या काळात विकसित देशांमध्ये इंधनाच्या किमती २० टक्क्यांहून अधिक आणि भारताच्या शेजारील देशांमध्ये सरासरी ३५ टक्क्यांनी वाढल्या, तर भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती केवळ ५ टक्क्यांनी वाढवण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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