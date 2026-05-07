Premium|Financial planning for children : मुलांच्या आर्थिक जाणिवा समृद्ध करा; बचतीचे धडे आणि भविष्यातील तरतूद कशी असावी?

रचना रानडे - support@rachanaranade.comआज बालवर्गात असलेल्या मध्यमवर्गातील मुलांना ‘रोटी-कपड़ा-मकान’ यासाठी संघर्ष करावा लागत नाही. त्यामुळेच त्यांना बचत कशी करावी, पैसा कसा वाढवावा, हे आवर्जून शिकविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. उच्च शिक्षणासाठी त्यांना शैक्षणिक कर्ज काढून देऊन किंवा व्यवसायासाठी बीजभांडवल देऊन पैशाचे मूल्य समजावून सांगण्याची गरज आहे. आर्थिक नियोजनातून व्यावहारिक आत्मविश्वास कसा येईल, याकडे पालकांनी लक्ष दिले पाहिजे. एकूण काय, तर पालकांनी मुलांसाठी आर्थिक नियोजन करतानाच त्यांच्या आर्थिक जाणिवा समृद्ध करण्याचा विचारही केला पाहिजे.आजीचा आणि आईच्या बालपणीचा काळ आजच्या पिढीला ऐकून नक्कीच माहिती असतो. साधारण ३५-४० वर्षांपूर्वीची परिस्थिती विचारात घेतली, तर चुलत-आते-मामे-मावस भावंडे असली तरी त्यांची वापरलेली पुस्तके धाकट्यांना चालत होती. त्यानंतर ‘आम्ही दोघे, आमची दोन’ असा जमाना आला. या दोघांमध्ये अंतर जास्त असेल, तर अशी ‘सेकंड हॅंड’ पुस्तके वापरण्याचा प्रश्नच नव्हता. आजचा काळ आमचा एकुलता एक किंवा एकुलती एक असा आहे. त्यामुळे खेळणी, वस्तू या कशाचाही पुनर्वापर केला जातो, ही गोष्ट नव्या पिढीला माहिती असण्याचे कारण नाही. सगळे काही नवे कोरे! छान, छान! उत्तमोत्तम! बऱ्याच घरांमध्ये 'मम्मा'च्या राजकुमारासाठी आणि पापाच्या परीसाठी खास 'कस्टमाईज' केलेल्या वस्तू आणल्या जातात, त्यालाही कोणाचा आक्षेप असणार नाही. प्रश्न आहे, तो या सर्व गोष्टींसाठी करायच्या आर्थिक तरतुदींचा! मुलाच्या वा मुलीच्या शिक्षणाचे आणि एकूणच त्यांच्या भविष्याचे आर्थिक नियोजन नेमके कसे करायचे, केव्हापासून करायचे, किती तरतूद करायची, अशा आणि या अनुषंगाने येणाऱ्या विविध प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न या लेखामधून करत आहे..सर्वांसाठी पैसा तर हवाच!आज नव्याने पालक बनलेल्या मातापित्यांपुढे सर्वांत मोठा प्रश्न आहे तो, आपल्या चिमुकल्याच्या शाळेच्या प्रचंड खर्चाचा. जर संयुक्त कुटुंब म्हणजे, मुलाचे आजी-आजोबा सोबत रहात असतील, तर या खर्चावरून घरात क्वचित वादही होतात. ज्यांनी १०-२० रुपये शाळेची फी भरून शिक्षण घेतले आहे किंवा एक-दीड लाख रुपयांमध्ये इंजिनीअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केले आहे, त्यांच्या मुलांची बालवर्गाची फी आज काही लाख रुपयांमध्ये आहे. त्यातही शाळा कोणती, कोणत्या माध्यमाची, कोणत्या शिक्षण मंडळाची, शाळेतील सोयी-सुविधा या सर्व गोष्टी म्हणजे 'प्लस-प्लस-प्लस पॉईट' यांचा विचार केला जातो आणि मग तसाच शैक्षणिक खर्चाचा आकडाही वाढत जातो.मूल जन्माला घालण्यापूर्वीच आजकाल नवदांपत्यांना अनेक प्रकारचे ताणतणाव येतात. मुलाला वाढवण्याचा खर्च झेपेल की नाही, यापासूनच विचार करावा लागतो. याचाच अर्थ संसाराचे नव्या नवलाईचे दिवस संपले, की कुटुंबाचा आकार वाढवण्याचा निर्णय कधी घ्यावा, असा पहिला प्रश्न पडतो. याचे उत्तर काय? आजकाल माहितीच्या रसदीचा अनेक दिशांनी मारा होत आहे. डोक्यात येणाऱ्या, बोलल्या जाणाऱ्या विषयांवरील शेकडो रील लगेच तळहातावरच्या मोबाईलमध्ये दिसायला लागतात. त्यामुळे लगेच तुलना सुरू होते. 'बेबी शॉवर इव्हेंट' आपणही असाच दणक्यात केला पाहिजे, असे विचार नव्याने होऊ घातलेल्या पालकांच्या मनात येतात आणि मग त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची तरतूदही करावी लागते. आधीच्या पिढीतील पालकांना आपल्याला जन्माला घालण्याआधी किंवा त्यांच्या स्वतःच्या शिक्षणासाठी काही विशेष तरतूद करण्याची गरज कधीच भासली नाही. कारण त्यावेळी अशा काही संकल्पनाच नव्हत्या. आज मध्यमवर्गीय बऱ्यापैकी 'सेटल' आहे. त्यामुळे आता आपल्याला किंवा आपल्या मुलांना अधिकाअधिक चांगले, उत्तम मिळावे, यासाठीची धडपड सुरू झाली आहे. नेमकं काय घडलं..? .भविष्यातील खर्चाची तरतूदआज मूल जन्माला येण्याआधीचा खर्च आणि मूल जन्माला आल्यानंतरचा खर्च यांचा विचार करावा लागतो. मूल कधी जन्माला घालायचे, हा निर्णय होईल तेव्हा होईल. मात्र, त्याआधी म्हणजे सर्वसाधारणपणे लग्न झाल्यानंतर लगेच अपत्यासाठी एक वेगळा निधी तयार करण्यास नवदांपत्यांनी सुरूवात केलेली जास्त चांगली. अलीकडे विवाहाचे वय वाढले आहे. त्यामुळे आयव्हीएफ प्रसुतीचे प्रमाणही जास्त आहे. अर्थात याविषयी आधी काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे अशावेळी ‘इमर्जन्सी फंड’ कामी येतो. मात्र, हल्लीच्या काळात नोकऱ्यांचे पॅकेज गलेलठ्ठ असले तरी ‘इमिजिएट इफेक्ट’ने नोकरी जाऊही शकते. मग खूप मोठे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच आधीपासून भरपूर पैशांची बचत करून ते चांगल्या ठिकाणी गुंतविण्याची गरज आहे.अनेक कंपन्यांमध्ये आता मॅटर्निटी प्लॅन इन्शुरन्समध्ये समाविष्ट असतात. त्याची आधीच चौकशी करून ठेवावी. मुलाच्या जन्माच्या वेळी तिथून काही खर्चाचा भार उचलला जाणार असेल, तर त्याचा फायदा जरूर घ्यावा. या प्लॅनचा ‘वेटिंग’ काळ किती आहे, ‘रायडर’चा लाभ कसा घ्यायचा असतो, याची माहिती आधीच करून घ्यावी.आपल्या जीवनप्रवासात आर्थिक नियोजनाचे किती महत्त्व आहे आणि या नियोजनामध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश असला पाहिजे, याचा विचार करताना, आपण प्रथम आर्थिक नियोजन म्हणजे नेमके काय हे जाणून घेऊ या. आर्थिक नियोजन ‘आपण अपत्य झाल्यावर पाहू-करू,’ असे चालणार नाही. आपण आता बाळ आणण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर मग त्यासाठी आधीपासूनच आर्थिक नियोजन करायला हवे. किती पैसा लागेल, कधी लागेल, याविषयीची उद्दिष्टे प्रत्येकाने निश्चित करावीत. आता नेमकी किती रक्कम लागेल, हे सर्वांच्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे नियोजन कसे करावे, हेही समजत नाही. अशावेळी मूल जन्माला आल्यानंतर ते शाळेत जाईपर्यंत म्हणजे मुलाच्या ० ते ७ वर्षे वयापर्यंतचा विचार पहिल्या टप्प्यात करावा. मुले अडीच-तीन वर्षांपासूनच शाळेत जातात. तरीही ढोबळमानाने आपण प्राथमिक, उच्च माध्यमिक आणि मग महाविद्यालयीन अर्थात उच्च शिक्षण असे तीन भाग करू या..प्रारंभिक खर्च कोणते?मुले ज्यावेळी ० ते ७ वयोगटामध्ये असतात, त्यावेळी बाळांचे लसीकरण, त्याच्या असलेल्या वैद्यकीय गरजा पुरवणे हा मोठा खर्च असतो. या खर्चाचा नेमका आकडा तुम्ही आपल्या डॉक्टरांकडून जाणून घेऊ शकता. दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे मुलाच्या ‘डे केअर’चा खर्च. पती-पत्नी दोघेही कामाला जाणार असतील, तर मुलाच्या ‘डे केअर’चा खर्च दरमहा ८ ते २० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यानंतर मुलांना अगदी लहानपणापासून विविध क्लासेसना घालले जाते. ॲक्टिव्हिटी क्लासेसचा खर्च किती येईल, याचाही विचार नियोजनामध्ये केला पाहिजे. या ठिकाणी पालकांकडून एक चूक होऊ शकते, ० ते ७ वर्षांच्या खर्चाचा अंदाज घेतला जातो आणि त्याचे ओझे लगेच पालकांच्या मनावर येते. त्यापेक्षा पहिल्या दोन ते तीन वर्षांच्या खर्चाचा आकडा काढून त्यानुसार बचत-गुंतवणूक करावी. तुमचे उत्पन्न येत राहणार आहे. त्यामुळे खूप वर्षांचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, येथे एक लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे, प्रसुतीनंतर जास्त काळ विनापगारी रजा घ्यावी लागली, तर आईचा पगार घरात येणार नाही. अशावेळी तुम्हाला घरी बसण्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. अशावेळी एकट्याच्या पगारातून सर्व खर्च करावे लागतील, याचा विचारही नियोजन करताना जरूर केला पाहिजे. थोडक्यात काय, तर दोन-दोन वर्षांच्या खर्चाचा विचार करून पैसे-फंड वेगळे ठेवले तरी हरकत नाही.आता मुलाच्या शालेय जीवनासाठी आर्थिक नियोजन कसे करावे, याचा विचार करू या. शाळा निवडणे, अमूकच शाळेचा आग्रह धरणे या गोष्टी किती योग्य-अयोग्य हे सर्वस्वी पालकांनी काय विचार केला आहे, त्यावर अवलंबून आहे. आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तुम्ही मुलांच्या शैक्षणिक संकल्पना पक्क्या करून घेण्याचे काम करू शकता. त्यासाठी त्यांना महागड्या शाळेत घालण्याची गरज नाही. मुलांच्या शाळेच्या प्रचंड खर्चाचा ताण घेऊन आपण मुलाला जन्मालाच घालू नये, असा विचार करणे चुकीचे आहे. तुम्ही ठरवायचे आहे, की मुलाच्या शाळेवर किती खर्च करायचा आणि त्यासाठी म्युच्युअल फंडात किती रकमेची ‘एसआयपी’ सुरू करायची ते. हा खूप दीर्घकाळ चालू राहणारा खर्च आहे. जर तुम्ही ठरवलेच असेल, की चार-पाच लाख रुपये फी असली तरी चालेल, त्याच शाळेत मुलाला मला घालायचे आहे; तर मग तुम्ही मोठ्या रकमेची आणि दीर्घकाळापासून ‘एसआयपी’ सुरु केली पाहिजे.मोठ्या रकमेचे समीकरणआता शिक्षणाचा शेवटचा टप्पा म्हणजे उच्च शिक्षण. जर तुम्हाला आपल्या मुलाला इंजिनीअर बनवायचे असेल, तर किती रक्कम लागेल, हे आपण पाहू या. येथे वाढता महागाई दर, इतर खर्च, आणि बऱ्याच घटकांचा विचार करून भविष्यातील एकत्रित खर्च किती असेल, हे आपण काढू शकतो. यासाठी एक उदाहरण घेऊ या. आज साधारण इंजिनीअरिंगसाठी १० लाख खर्च, महागाई दर १२ टक्के आणि मूल आत्ता तान्हे असल्यामुळे आपल्या हातात आर्थिक नियोजनासाठी १८ वर्षे आहेत, असे गृहीत धरले, तर या समीकरणामध्ये मुलाच्या इंजिनीअरिंगच्या खर्चाची रक्कम साधारण ७६ लाख रुपये येते! हा मोठा आकडा गाठण्यासाठी खूप अवघड वाटत असले, तरी म्युच्युअल फंडातील ‘स्टेप-अप एसआयपी’ या संकल्पनेमुळे आर्थिक चित्र कमालीचे सुखावह होत असते, याचा विचार सर्वांनी केला पाहिजे. आज तुम्ही जर पाच हजार रुपयांची ‘एसआयपी’ मुलाच्या उच्च शिक्षणासाठी सुरू केली असेल, तर तुमच्या वाढत्या उत्पन्नानुसार त्या ‘एसआयपी’मध्येही काही टक्के वाढ केली तर तुम्ही ७६ लाख रुपयांचा आकडा सहजतेने गाठू शकता.सर्व पालकांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की ज्यावेळी आर्थिक नियोजन बाळ लहान असल्यापासून सुरू केले जाते, त्यावेळी सर्वच आर्थिक गणित सोपी वाटतात. परंतु, अपत्य बारावी झाल्यानंतर त्याच्या इंजिनीअरिंगच्या खर्चाचा विचार सुरू केला, तर मात्र सगळीच गडबड होऊ शकते. पैसे किती लागणार आहेत, हे आपल्याला माहिती नसणे आणि असा मोठा खर्च एकदम अंगावर येऊन पडणे, ही गोष्ट सर्वाधिक ताण निर्माण करणारी आहे. पैसे गुंतवण्यामध्ये असलेल्या जोखमीपेक्षाही हा तणाव गंभीर आहे. हे लक्षात घेऊन नियोजनपूर्वक पैसे जमा केले, योग्य ठिकाणी गुंतवले तर सर्वच आर्थिक गणिते सोपी ठरतात.मुलांच्या भविष्याचे आर्थिक नियोजन करताना होणाऱ्या सर्वसामान्य चुका कोणत्या, हेही आपण जाणून घेऊ या. यामध्ये सर्वांत मोठी चूक म्हणजे, तुम्ही याची गरज समजून घेऊनही त्यासाठी आर्थिक नियोजन न करणे! मूल मोठे होईल, त्यावेळी ते काय करणार आहे, हे कुठे कोणाला माहिती आहे, बघू तेव्हाचे तेव्हा... अशी पालकांची मानसिकता असेल, तर हीच सर्वांत मोठी चूक आहे. मुलांच्या भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन न करणे, हीच चुकीची गोष्ट आहे. तसेच मुलांसाठी कोणीतरी सांगितले म्हणून ‘रॅंडमली’ कोणत्याही ‘एज्युकेशन प्लॅन’मध्ये पैसे गुंतवणे ही गोष्टही खूप चुकीची आहे..घर आणि व्यवसायासाठी नियोजनमुले साधारण कुमारवयात आली, की आणखी दहा वर्षांत त्याला वेगळ्या घराची गरज लागेल, म्हणूनही आपल्याकडे आर्थिक नियोजन केले जाते. हे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न आज अनेकांना आहे. वास्तविक असे नियोजन करण्याची गरज नाही. जर मुलाला वेगळे राहायचे असेल, तर त्याचे तो पाहील. पालकांनी त्याच्या घरासाठी काटकसर करून बचत करण्याची गरज नाही. कारण संसार म्हटले, की या गोष्टी कधीच न संपणाऱ्या आहेत. आधी आपले, मुलाचे शिक्षण, आता त्याचे घर... पुढे नातवंडासाठी... अशी लांबड लागतच राहील. त्यामुळे त्याने वेगळे रहायचे ठरवले, तर स्वतःला राहण्यासाठी घर घेणे ही त्या मुलाची जबाबदारी आहे. तुम्ही स्वतःचे आयुष्य आनंदाने जगण्यासाठी पुरेसा पैसा हाती ठेवला पाहिजे. मुलांसाठी थोडीफार मालमत्ता ठेवा, पण सर्व काही त्यांच्याचसाठी असे टोक गाठू नये.आणखी एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मांडवासा वाटतो. अगदी खास मराठी लोकांसाठी हे सांगणे आहे. आपल्याकडे मुलाला जर एखादा व्यवसाय (बिझनेस) सुरू करायचा असेल तर काय? मुलांकडे प्रारंभी गुंतवण्यासाठी पैसे नसतात. अशावेळी मला एक सुचवावेसे वाटते, की जर तुमच्याकडे काही पैसे असतील, तुमची काही बचत असेल, तर त्यातून तुम्ही मुलाला किंवा मुलीला एक ‘रिस्क कॅपिटल’ जरूर द्यावे. हे केले तर प्रारंभीची गुंतवणूक मुलाला मिळेल. आपल्या मराठी मुलांकडे असंख्य कल्पना असतात. त्यांची अंमलबजावणी करायची झाली, तर जोखीम घेण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता नसते. अशावेळी पालकांनी ‘रिस्क कॅपिटल’ मुलाला दिले, तर त्या संधीचे सोने करण्याची क्षमता मुलांमध्ये असते. मुलाला व्यवसायातील जोखीम समजण्यासाठी तुम्ही जो प्रारंभिक निधी देणार आहात, तो व्याजाने दिला तरी काही हरकत नाही. व्यवसायासाठी मुलाने बॅंकेकडून कर्ज घेण्यापेक्षा आपणच त्याला व्याजाने रक्कम दिली तर बिघडत नाही. अशावेळी मुलांवरही आई-वडीलांचे पैसे फेडण्याची जबाबदारी येते. म्हणूनच आजच्या पालकांनी अपत्याचे शिक्षण, विवाह आणि त्याबरोबरच मुलाच्या व्यवसायासाठी एक फंड तयार करावा.मुलांसाठी किती रक्कम लागेल?पगाराच्या, उत्पन्नाच्या किती टक्के भाग मुलांच्या भविष्यासाठी राखून ठेवावा? याचे उत्तर अर्थातच वाढती महागाई, बदलते कल, या सर्वांचा विचार करून, समीकरण मांडूनच द्यावे लागणार आहे. पुन्हा शिक्षणाप्रमाणेच, मुला-मुलीचे लग्न कसे करायचे आहे, हे लक्षात घेणेही आलेच. साधारणपणे मुलाच्या इंजिनीअरिंगच्या शिक्षणासाठी १० लाख रुपये, त्याच्या लग्नासाठी १५ लाख रुपये आणि त्याला व्यवसायासाठी बीज भांडवलाची सोय करून देण्यासाठी १० लाख रुपये, असा विचार करून एकूण ३५ लाख रुपये मुलाच्या भवितव्यासाठी लागतील, असा ढोबळमानाने विचार करून त्यासाठी तरतूद करावी लागेल. वास्तविक आर्थिक नियोजन करताना अशा पद्धतीने एकत्रित विचार करणे अयोग्य आहे, कारण प्रत्येक गोष्टीचे वेगळे नियोजन करण्याची गरज असते. तूर्त आपल्याला आता किती बचत करावी लागेल, याचा ढोबळ आकडा काढण्यासाठी आपण ही तरतूद गृहीत धरत आहोत.आजचे ३५ लाख रुपये म्हणजे महागाई आणि इतर घटक (उदा. अपेक्षित परतावा ९ टक्के आणि २४ वर्षांचा कालावधी) असे लक्षात घेतले, तर त्याची ‘फ्युचर व्हॅल्यू’ म्हणजेच ‘भविष्यातील मूल्य’ पावणे तीन कोटी रुपये असणार आहेत. इतकी प्रचंड रक्कम जमवण्यासाठी आपल्याला काय करावे लागेल? आज आपण साधी ‘एसआयपी’ केली आणि ‘स्टेप-अप एसआयपी’ केली तर काय फरक पडेल, ज्यामुळे मुलाची सर्व उद्दिष्टे सहजपणे पूर्ण होऊ शकतील. यामध्ये शिक्षण, लग्न आणि बीज भांडवल या सर्वांची तरतूद आपण करू शकणार आहोत. या ठिकाणी आपण दरमहा १२ हजार रुपये गुंतवणार आहोत. हा कालावधी २४ वर्षे असणार आहे आणि परतावा १२ टक्क्यांनी मिळेल, असे आपण गृहित धरणार आहोत. साध्या ‘एसआयपी’ने या गुंतवणुकीचे जवळपास १ कोटी ९८ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी आपण जमा करू शकतो. तर ‘स्टेप-अप एसआयपी’ केली, तर चार कोटी ३७ लाख रुपये आपल्याला मिळू शकतील. मग १२ हजारांऐवजी आपण १० हजार रुपये दरमहा गुंतवले तर ‘स्टेप-अप एसआयपी’ने साडेतीन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मिळू शकतील. दरमहा १० हजार रुपयांची ‘स्टेप-अप एसआयपी’ करून साडेतीन कोटी रुपये गरजेच्या वेळी मिळणार आहेत, ते केवळ आपण योग्य वेळी गुंतवणूक सुरू केली म्हणून! अन्यथा इतकी मोठी रक्कम जमा करणे नोकरदारांना अशक्य आहे..कोणती योजना सर्वोत्तम?आता म्युच्युअल फंडातील 'एसआयपी', पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी या योजनांपैकी कशामध्ये गुंतवणूक करणे चांगले ठरेल, असा प्रश्न पडू शकतो. यामध्ये सर्वाधिक चांगला पर्याय 'एसआयपी' आहे, असे मला वाटते. कारण मुलगा असेल, तर सुकन्या समृद्धी योजनेचा उपयोग नाही. 'पीपीएफ' कोणे एकेकाळी चांगला पर्याय होता. कारण प्राप्तिकरामध्ये सवलत होती. आता जवळपास ९५ टक्के लोक नवी करप्रणाली वापरतात; ज्यामध्ये ही वजावटीची सवलत नाही. 'पीपीएफ'मध्ये सध्या परतावा ७.१ टक्के आहे. वाढत्या महागाईदराला मागे टाकणारा परतावा असला पाहिजे, याचा विचार केला, तर आता 'पीपीएफ'मधून खूप चांगला परतावा मिळत आहे, असे म्हणता येत नाही. 'निफ्टी-फिफ्टी इंडेक्स' फंड सर्वांत बेसिक आहेत. त्यांचा परतावा तुम्ही काढून पाहिला, तर, अगदी प्रारंभापासून सरासरी ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा मिळताना दिसत आहे आणि थोडी जोखीम घेऊन टॉप १ ते ५० घेण्याऐवजी 'निफ्टी ज्युनियर बीज' किंवा 'निफ्टी नेक्स्ट ५०' क्रमवारीतील फंड निवडायला हरकत नाही. कारण आपल्याला १५, १८, २० वर्षांनी पैशाची गरज लागणार आहे. इतक्या दीर्घ कालावधीत हे फंड खूप चांगला परतावा देतील. बघा, पटतेय का?मुलांना शैक्षणिक कर्ज काढून द्या!मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी किंवा घरासाठी अनेक पालकांनी आपल्या रिटायरमेंट फंडातील रक्कम दिलेली असते, हे कितपत बरोबर आहे? अजिबात बरोबर नाही. चुकीचा निर्णय म्हणण्याचे कारण म्हणजे, तुम्हाला शिक्षणासाठी कर्ज मिळू शकते. परंतु, रिटायरमेंटसाठी कर्ज मिळू शकत नाही. मग त्यावेळी पालकांनी काय करायचे? भावनेच्या भरात असे निर्णय कोणीही घेऊ नयेत. त्याऐवजी मुलाला शिक्षणासाठी कर्ज घ्यायला लावावे. पालकांनी आयुष्यभर कष्ट आणि उत्तरार्धातही संघर्षच करायचा का? तर नाही!मुलांना पैसा कसा वाढवावा, हे शिकवा!आपण मुलांसाठी काही गुंतवणूक करून ठेवली आहे, हे मुले सज्ञान झाल्यानंतर म्हणजे ती १८ वर्षांची झाल्यावर सांगायला हरकत नाही. त्यांना टप्प्याटप्प्याने आर्थिक व्यवहार करायला सांगावेत. मुलांना परतावा चांगला मिळतो, याविषयीचा आत्मविश्वास येईल, असे व्यवहार त्यांना करायला लावावेत. मुलांना आर्थिक नियोजनाचे ज्ञान देण्याची आज खरी गरज आहे. कारण पुढच्या पिढीला 'रोटी-कपडा-मकान' यांच्यासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही. म्हणूनच त्यांना पैसा कसा वाढवायचा, हे शिकवले पाहिजे. पालकांना एक आवर्जून सांगण्यासारखे म्हणजे, मुलांना आपल्या बचतीतून उच्च शिक्षण देऊ नका. त्याऐवजी त्यांना शैक्षणिक कर्ज काढून द्या, ते त्यांचे त्यांनाच फेडायला लावा. मुलांना शिकण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागले, याविषयी पालकांनी मनात 'गिल्ट' अजिबात बाळगू नये. यासाठीच मुलांशी आर्थिक विषयावर जरूर बोला. मुलांना बचतीची सवय लावा. म्युच्युअल फंडात 'एसआयपी'च्या मार्गाने गुंतवणूक करण्याचे महत्त्व मुलांना समजावून सांगा.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आणि प्रसिद्ध यूट्युबर आहेत.)(शब्दांकन ः सुवर्णा बेडेकर, मुक्त पत्रकार आणि अनुवादक). 