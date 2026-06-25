Sakal Money

AAY: रेशनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! फ्री रेशन योजनेत मोठा बदल; आता 'या' कुटुंबांना प्रत्येकी ७ किलो धान्य मिळणार

Free Food Grains: सध्या अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला सदस्यांच्या संख्येची पर्वा न करता दरमहा ३५ किलो शिधा मिळण्याची हमी आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, ही रक्कम आता प्रति व्यक्ती ७ किलोपर्यंत कमी केली जाईल.
Antyodaya Anna Yojana

Antyodaya Anna Yojana

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सरकार अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत (AAY) मिळणारी धान्याची निश्चित मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति महिना ३५ किलोवरून कमी करून प्रति व्यक्ती प्रति महिना ७ किलो करण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या गरीब कुटुंबांना फायदा होईल. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या असून, अन्न मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६ वर १३ जुलैपर्यंत जनतेकडून अभिप्राय मागवले आहेत.

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