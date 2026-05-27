Premium|New TDS rules 2026 : फॉर्म १५जी, १५एच बंद! मुदत ठेवींवरील 'टीडीएस' टाळण्यासाठी आता भरावा लागणार नवा 'फॉर्म १२१'

बी. एम. रोकडे - bmrokade@hotmail.comनवा प्राप्तिकर कायदा २०२५ची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०२६ पासून सुरू झाली आहे. नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच प्राप्तिकर विभागाने सर्वसामान्य करदात्यांसाठी महत्त्वाच्या बदलांचीही घोषणा केली आहे. करप्रणाली अधिक आधुनिक आणि सोपी करण्यासाठी जुने विविध फॉर्म रद्द केले असून, अधिक सोपे, सुटसुटीत फॉर्म दाखल केले आहेत. उदगम करकपात (टीडीएस) टाळण्यासाठी फॉर्म १५जी आणि १५एच हे फॉर्म पूर्वी भरावे लागत होते. हे फॉर्म आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून बंद होऊन त्या जागी आता नवा फॉर्म १२१ सुरू झाला आहे.पल्या मुदत ठेवींवरील व्याज किंवा शेअरवरील लाभांश यांसारख्या उत्पन्नावरील उद्गम करकपात (टीडीएस) टाळण्यासाठी फॉर्म १५जी आणि १५एच हे फॉर्म आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत भरावे लागत होते. हे फॉर्म आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून बंद होऊन त्या जागी आता नवा फॉर्म १२१ (प्राप्तिकर कायदा, २०२५ नियम क्र. २११ अंतर्गत) सुरू झाला आहे. .फॉर्म १२१ म्हणजे स्वयं घोषणापत्र आहे. याद्वारे व्यक्ती त्यांचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर 'टीडीएस' होऊ नये, अशी विनंती करतात. हा नियम प्राप्तिकर कायदा, २०२५ च्या कलम ३९३(६) अंतर्गत लागू केला गेला असून, बँके ठेवींवरील व्याज,पोस्टातील ठेवींवरील व्याज आणि इतर निर्दिष्ट उत्पन्नातून करकपात करू नये यासाठी हा फॉर्म लागू केला आहे. भारतातील रहिवासी, ज्येष्ठ नागरिक, हिंदू अविभक्त कुटुंबे म्हणजे एचयूएफ आणि शून्य करदायित्व असलेल्या काही पात्र संस्था हा फॉर्म १२१ भरून करपात्र उत्पन्न नसेल, तर करकपात टाळू शकतात. कंपन्या आणि अनिवासी भारतीय हा फॉर्म भरू शकत नाहीत.अर्जासह जमा करायची कागदपत्रेफॉर्म १२१ भरण्यासाठी पॅन कार्ड, उत्पन्न आणि गुंतवणुकीची माहिती, बँक खात्याचा तपशील, वयाचा पुरावा, कर वर्ष आणि अंदाजित एकूण उत्पन्न यासारख्या काही विशिष्ट कागदपत्रेही जमा करावी लागतील. फॉर्म १२१ सादर केल्यानंतर बँक किंवा संबंधित संस्था माहितीची पडताळणी करते आणि एक युनिफाईड आयडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) जारी करते. त्यानंतर ही माहिती प्राप्तिकर विभागाला पाठवली जाते, जेणेकरून नोंदींचा अचूक मागोवा घेतला जाईल आणि 'टीडीएस' टाळता येईल.(सोबत दिलेली चौकट पाहावी).फॉर्म १२१ ची वैशिष्ट्येआर्थिक कर वर्षासाठी एकूण उत्पन्नावर अंदाजे करदायित्व शून्य असले पाहिजे.नवी करप्रणाली : रु. १२ लाख उत्पन्नावर देय कर शून्य आहे. (कलम १५६ अंतर्गत रु. ६०,००० वजावटीसकट), तर पगारदार व्यक्तींसाठी रु. १२.७५ लाखांपर्यंत (रु. ७५,००० प्रमाणित वजावटीनंतर). जुनी करप्रणाली : मूलभूत सवलत मर्यादा रु. २.५० लाख (६० वर्षांखालील व्यक्तींसाठी), रु. ३ लाख (ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी), रु. ५ लाख (अति ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी). शिवाय ८० सी, ८० डी आदी अंतर्गत कर शून्य करू शकतात. पगारदार व्यक्तींना फॉर्म १२१ भरावा लागत नाही.पगार हा उद्गम करकपात फॉर्म १३० (जुन्या फॉर्म १६) द्वारे व्यवस्थापित केला जातो. वयानुसार वेगवेगळे फॉर्म भरण्याची गरज नाही. या फॉर्मद्वारे करदाते त्यांचे एकूण अंदाजित वार्षिक उत्पन्न करसवलतीच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचे घोषित करू शकतात, त्यामुळे 'टीडीएस' टाळू शकतात. लाभांश, पीएफ काढणे, निवृत्तिवेतन, भाडे, म्युच्युअल फंड उत्पन्न आणि विमा कमिशन यांसारख्या देयकांसाठी हा फॉर्म वापरला जाऊ शकतो..Premium|Gratuity rules in new labor code : सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि ग्रॅच्युइटी .एकदा सादर केल्यावर हा फॉर्म संपूर्ण २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी वैध राहील.फॉर्म १२१ पुढील बाबतीत लागू नाही-अनिवासी भारतीयकंपनी किंवा फर्मज्येष्ठ नागरिक नसलेले, ज्यांचे उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त.प्राप्तिकर कायदा नियम क्र. ३९३ (६) अंतर्गत नसलेले इतर उत्पन्नप्राप्तिकर दायित्व शून्य नसेल तरफॉर्म १२१ भरण्यासाठी...१. पात्रता पडताळणी करा- करदेयता शून्य आहे, हे तपासा.२. फॉर्म डाउनलोड करा किंवा बँकेच्या ऑनलाइन सबमिशन सुविधेचा वापर करा.३. सर्व तपशील भरा.४. प्रत्येक देयक स्वतंत्रपणे सादर करा.५. २६ अक्षरी युनिफाइड आयडेंटिफिकेशन नंबरची (UIN) नोंद ठेवा.६. एआयएस/फॉर्म १६८ मध्ये पडताळणी करा. तुमचे उत्पन्न शून्य 'टीडीएस'सह दिसत आहे की नाही, हे तपासा. फॉर्म १२१ असूनसुद्धा 'टीडीएस' झाल्यास, करविभागाकडे संपर्क साधा..युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) ट्रॅकिंग सिस्टीमप्रत्येक फॉर्म १२१ सादरीकरणाला २६ अक्षरी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर दिला जातो. ही मोठी सुधारणा आहे. १५ जी/१५ एच भरण्यासाठी कोणतीही प्रमाणित ट्रॅकिंग सुविधा नव्हती.फॉर्म १५ जी / १५ एच आणि फॉर्म १२१ मधील फरक(लेखक निवृत्त बँक उपमहाव्यवस्थापक आहेत. ७७२२००६०५४).