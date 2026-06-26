PF, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट... १ जुलैपासून 'हे' ५ आर्थिक नियम बदलणार; थेट तुमच्या खिशावर परिणाम होणार

देशात १ जुलै २०२६ पासून अनेक मोठे आर्थिक बदल लागू होणार आहेत. या बदलांचा परिणाम लाखो नोकरदार, पासपोर्ट धारक, निवृत्तीवेतनधारक आणि क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांवर होईल. त्यामुळे, प्रत्येक बदलाची माहिती ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नियमांचे वेळेवर पालन केल्यास, तुम्ही दंड आणि अनावश्यक त्रास टाळू शकता. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) जुलै महिन्यात आपले नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म, EPFO 3.0, सुरू करण्याची शक्यता आहे. .या नवीन प्रणालीचा उद्देश व्यक्तींना अधिक चांगल्या आणि सोप्या ऑनलाइन सेवा प्रदान करणे हा आहे. ही प्रणाली लागू झाल्यास, ईपीएफ खातेधारक थेट यूपीआयद्वारे (UPI) आपला पीएफ निधी काढू शकतील. सध्या, पीएफ निधी काढण्यासाठी अनेक दिवस लागतात, परंतु नवीन प्रणाली लागू झाल्यावर ही प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होऊ शकते. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. दरवर्षी केंद्र सरकार जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई भत्त्याचा (डीए) आढावा घेते. त्यामुळे, लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक जुलै २०२६ मध्ये डीए वाढीची वाट पाहत आहेत. .Amazon Investment: Amazon ची भारतात 48 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा! कंपनीच्या सीईओंची पंतप्रधानांशी चर्चा; रोजगारही वाढणार.जर सरकारने डीए वाढवला, तर कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतनधारकांची पेन्शन वाढेल. यामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात लोकांना काहीसा दिलासा मिळू शकेल. तथापि, सरकारकडून अंतिम घोषणेची अजूनही प्रतीक्षा आहे. एचडीएफसी बँकेने आपल्या रेगालिया गोल्ड आणि डायनर्स क्लब प्रिव्हिलेज क्रेडिट कार्डांच्या अटींमध्ये सुधारणा केली आहे. काही बदल आधीच लागू करण्यात आले आहेत, तर विमानतळ लाउंज प्रवेशासंबंधीचे नवीन नियम १ जुलै २०२६ पासून लागू होतील. .नवीन नियमांनुसार, मोफत देशांतर्गत विमानतळ लाउंज प्रवेशाचा लाभ घेण्यासाठी रेगालिया गोल्ड कार्डधारकांना मागील तिमाहीत किमान ₹६०,००० खर्च करणे आवश्यक आहे. निर्धारित खर्च पूर्ण न झाल्यास, मोफत लाउंज प्रवेश रद्द होईल. एसबीआय कार्डने आपल्या फोनपे एसबीआय कार्ड पर्पल आणि फोनपे एसबीआय कार्ड सिलेक्ट ब्लॅक क्रेडिट कार्डांच्या अटींमध्येही सुधारणा केली आहे..१ जुलै २०२६ पासून, या कार्डांवर मासिक रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा करण्याची मर्यादा निश्चित केली जाईल. विमा हप्ते आणि इतर खर्चांवर मिळणाऱ्या रिवॉर्ड पॉइंट्ससाठी वेगवेगळ्या मर्यादा असतील. ऑनलाइन खरेदीवर मिळणारे कमाल रिवॉर्ड पॉइंट्सदेखील कमी करण्यात आले आहेत. १ जुलै २०२६ पासून, पासपोर्ट मिळवणे पूर्वीपेक्षा अधिक महाग होणार आहे. सरकारने जवळपास १४ वर्षांनंतर पासपोर्ट शुल्कात वाढ केली आहे. .Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! 165 दिवसांतील सर्वात स्वस्त दर; जूनमध्ये 16 हजारांची घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव.नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, पासपोर्ट मिळवण्यासाठी तुम्हाला ₹१,००० ते ₹२,५०० पर्यंत अधिक खर्च येऊ शकतो. हे नवीन शुल्क सर्व प्रकारच्या पासपोर्ट अर्जांना लागू होईल. याचा अर्थ असा की, तुम्ही पहिल्यांदा पासपोर्टसाठी अर्ज करत असाल, जुन्या पासपोर्टचे नूतनीकरण करत असाल, हरवलेल्या किंवा खराब झालेल्या पासपोर्टच्या जागी नवीन पासपोर्ट मिळवत असाल, किंवा तुमच्या मुलासाठी पासपोर्ट मिळवत असाल, तर तुम्हाला प्रत्येक प्रकारात वाढीव शुल्क भरावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.