Sakal Money

Liquor Ban: मद्यप्रेमींसाठी मोठी बातमी! ओल्ड मॉन्क, आरसीसह 'या' दारू ब्रँड्सच्या विक्रीवर बंदी; FSSAI ने का उचललं हे पाऊल?

Liquor News: चाचण्यांमध्ये कृत्रिम किंवा नैसर्गिक स्वादासारखे घटक आढळल्याने एफएसएसएआयने ओल्ड मॉन्क, रॉयल चॅलेंज, बॅगपायपर आणि अँटिक्विटी ब्लू या ब्रँड्सच्या काही विशिष्ट प्रकारांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे.
Alcohol Regulation

Alcohol Regulation

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अन्न सुरक्षा नियामक एफएसएसआयने ओल्ड मॉन्क, अँटिक्विटी ब्लू व्हिस्की, रॉयल चॅलेंज व्हिस्की आणि बॅगपायपर डिलक्स व्हिस्की यांसारख्या अनेक सुप्रसिद्ध मद्य ब्रँड्सच्या विशिष्ट प्रकारांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. या उत्पादनांमध्ये स्थापित उत्पादन मानकांची पूर्तता न करणारे कृत्रिम स्वाद आढळून आले आहेत.

Loading content, please wait...
liquor
Alcohol
liquor ban
Alcohol addiction