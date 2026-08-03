Liquor Ban: मद्यप्रेमींसाठी मोठी बातमी! ओल्ड मॉन्क, आरसीसह 'या' दारू ब्रँड्सच्या विक्रीवर बंदी; FSSAI ने का उचललं हे पाऊल?

अन्न सुरक्षा नियामक एफएसएसआयने ओल्ड मॉन्क, अँटिक्विटी ब्लू व्हिस्की, रॉयल चॅलेंज व्हिस्की आणि बॅगपायपर डिलक्स व्हिस्की यांसारख्या अनेक सुप्रसिद्ध मद्य ब्रँड्सच्या विशिष्ट प्रकारांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. या उत्पादनांमध्ये स्थापित उत्पादन मानकांची पूर्तता न करणारे कृत्रिम स्वाद आढळून आले आहेत. .भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने म्हटले आहे की, त्यांच्या तपासणीत असे आढळून आले आहे की, डियाजिओ इंडियाच्या युनायटेड स्पिरिट्स, इनब्रू बेवरेजेस आणि मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर या कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या काही उत्पादनांमध्ये, नैसर्गिक घटक आणि योग्य परिपक्वता प्रक्रियेचा वापर करण्याऐवजी अल्कोहोलची चव आणि सुगंध देण्यासाठी बाहेरून कृत्रिम किंवा नैसर्गिक दिसणाऱ्या फ्लेवर्सचा वापर केला गेला होता..Share Market Closing Time: SEBI चा मोठा निर्णय! शेअर बाजाराचा क्लोजिंग टाइम बदलला; आता कोणत्या पद्धतीने बंद होणार, काय बदललं?.नियामक मंडळाने मध्य प्रदेशात युनायटेड स्पिरिट्सची अँटिक्विटी ब्लू व्हिस्की आणि रॉयल चॅलेंज व्हिस्की, तसेच इनब्रू बेवरेजेसची बॅगपायपर डिलक्स व्हिस्की आणि ओल्ड कास्क डिलक्स XXX रम यांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटरच्या ओल्ड मॉन्कच्या तीन प्रकारांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. ही कारवाई केवळ या विशिष्ट ठिकाणी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांना लागू होते की इतरत्र उत्पादित केलेल्या त्याच ब्रँड्सनाही लागू होते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .नियामक संस्थेनुसार, भारतातील अन्न सुरक्षा नियमांनुसार मद्यपेयांमध्ये नैसर्गिक स्वादवर्धकांचा वापर करण्यास परवानगी आहे. एफएसएसएआयच्या प्रयोगशाळांनी उघड केले आहे की, कंपन्या मद्याच्या काही ब्रँड्समध्ये स्वादवर्धक मिसळत आहेत, जसे की रममध्ये रमचा स्वादवर्धक किंवा व्हिस्कीमध्ये व्हिस्कीचा स्वादवर्धक मिसळणे. भारतीय नियमांनुसार अशा स्वादवर्धकांच्या वापरास परवानगी नाही. भारत जगातील सर्वात मोठ्या मद्य बाजारपेठांपैकी एक असून या उद्योगाचा वार्षिक महसूल अंदाजे ४० अब्ज डॉलर्स आहे. .Lowest Home Loan: बँक ऑफ महाराष्ट्रची 'मान्सून धमाका' ऑफर! होम लोनच्या व्याजदरात कपात आणि इतर सुविधा; मात्र 'ही' अट आवश्यक.डायजिओ इंडिया, आपल्या युनायटेड स्पिरिट्स या उपकंपनीमार्फत, बाजारपेठेतील हिश्श्यानुसार देशातील सर्वात मोठी मद्य कंपनी आहे, जी फ्रेंच मद्य क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी पर्नोड रिकार्डला टक्कर देते. एफएसएसएआयच्या (FSSAI) तपासणीखाली असलेली मद्ये देशांतर्गत उत्पादित आहेत, त्यामुळे ती आयात केलेल्या व्हिस्की, स्कॉच आणि प्रीमियम रमपेक्षा स्वस्त आहेत आणि म्हणूनच त्यांचे सेवन अधिक प्रमाणात केले जाते. ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा एफएसएसएआय सध्या अन्न आणि पेयांची कठोर तपासणी करत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.