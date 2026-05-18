अर्थवेध : आयातशुल्कवाढ संकटाची चाहूल, की अर्थव्यवस्थेचे रक्षण?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषककेंद्र सरकारने सोने-चांदीवरील आयातशुल्क थेट सहा टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या मोठ्या निर्णयासह एक्सपोर्ट स्कीमअंतर्गत मिळणाऱ्या ड्युटी-फ्री गोल्ड आयात नियमांमध्येही कडक निर्बंध लावले आहेत. या निर्णयानंतर बाजारात अनेक चर्चा रंगू लागल्या आहेत. काही जण याकडे 'मोठे आर्थिक संकट येणार', 'युद्धाची शक्यता वाढली आहे' किंवा 'सरकारला गंभीर धोका दिसत आहे' अशा दृष्टीने पाहत आहेत. मात्र, हा निर्णय भीती निर्माण करण्यासाठी नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी उचललेले एक महत्त्वाचे आर्थिक पाऊल आहे..आयातशुल्कवाढीची कारणे१ डॉलर बचत आणि परकीचलनसाठा संरक्षणभारत बहुतांश सोने आयात करतो आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर खर्च होतो. सध्या कच्चे तेल महागाई, जागतिक तणाव आणि डॉलर मजबूत होत असल्याने भारताच्या परकी चलनसाठ्यावर दबाव वाढला आहे. आयातशुल्कवाढीमुळे सोने आयात कमी होऊन डॉलरची बचत होऊ शकते..२ रुपयाला स्थिरता देण्याचा प्रयत्नसोने आयात कमी झाली, तर डॉलरची मागणी कमी होईल. त्यामुळे रुपयावरील दबाव कमी होऊन रुपया अधिक स्थिर राहण्यास मदत होऊ शकते.३ अनावश्यक आयात कमी करण्यावर भरजागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सरकार महागड्या आणि अनावश्यक आयातीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. सोने हा भारतासाठी मोठा आयात खर्च आहे.४ ड्युटी फ्री आयातीतील गैरवापर रोखणेकाही ड्युटी फ्री आयात योजनांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. सरकारने त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी नियम कठोर केले आहेत..५ सोने पुनर्वापराला प्रोत्साहननवे सोने आयात करण्याऐवजी जुने सोने मोडून नव्या दागिन्यांसाठी वापररण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.वर्ष २०२३ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सोने आयातशुल्क दोन टक्क्यांवरून थेट १० टक्क्यांपर्यंत वाढविले होते. त्यानंतर सोनेआयात आणि चालू खात्यातील तुटीमध्ये मोठी घट झाली; तसेच रुपयाला स्थिरता मिळाली. मात्र, दुसरीकडे सोने तस्करी, स्थानिक प्रीमियम आणि छोट्या सराफांवरील दबाव वाढल्याचे दिसून आले. सध्याच्या आयातशुल्कवाढीकडे 'संकटाचा इशारा' म्हणून पाहण्यापेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल..परिणामसोन्याचा भाव आणखी वाढू शकतोचालू खात्यातील तूट आणि रुपयासाठी सकारात्मकदागिन्यांची मागणी तात्पुरती मंदावू शकतेसोने तस्करीचा धोका वाढू शकतोछोट्या व्यावसायिकांवर दबाव.