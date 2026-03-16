Gold Silver Rate: सोनं १६०० रुपये तर चांदी ४ हजार रुपयांनी स्वस्त, भावात मोठी घसरण; जाणून घ्या आजचे दर

Gold and Silver Prices Fall in India: आखाती देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर सोने-चांदीच्या दरात सुरू असलेली घसरण अजून थांबलेली नाही. सोमवारी अमेरिकन डॉलर वधारल्यानं आणि ग्लोबल सेंट्रल बँकेच्या बैठकीआधी सोने चांदीच्या दरात आणखी घसरण झाली. भारतीय वायदा बाजारात आज सोन्याच्या दरात मोठी उलथापालथ दिसून आली. सिंगापूरमध्येही स्पॉट गोल्ड ०.७ टक्क्यांनी स्वस्त झालं तर चांदीही तितक्याच प्रमाणात स्वस्त झाली..एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरात १.०३ टक्क्यांनी घसरण झाली. यामुळे सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅमला १६२६ रुपयांनी कमी झाला. सध्या एमसीएक्सवर सोन्याचा दर १ लाख ६५ हजार ८४० रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका आहे. तर चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली. १.५६ टक्क्यांच्या घसरणीसह चांदीचा दर प्रति किलो ४ हजार रुपयांनी घसरलाय. सध्या चांदीचा दर प्रति किलो २ लाख ५५ हजार ३९४ रुपये इतका आहे..सोन्याचे दर सिंगापूरमध्ये प्रति औंस ४ हजार ९८६ डॉलरपर्यंत खाली आले. तर चांदी ८०.०३ डॉलर प्रति औंस झालीय. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार सोन्याच्या दरात १ टक्क्यापर्यंत घसरण नोंद झाली. सलग दुसऱ्या आठवड्यात पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण झालीय. सोनं जवळपास ५ हजार डॉलर प्रति औंस पेक्षा खाली पोहोचलं आहे..युद्धामुळे इंधनाच्या दरात वाढ होत आहे तसंच महागाईचा भडका उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या फेडर रिजर्व्ह कडून किंवा इतर केंद्रीय बँका व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडे कच्च्या तेलाच्या किंमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या किंमतीत घसरण होत आहे.