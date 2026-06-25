Sakal Money

सोने-चांदीच्या भावात विक्रमी घसरण, ३ वर्षांची वाढ झाली कमी; जाणून घ्या आज किती भाव

Gold Price Today: एमसीएक्सवर गुरुवारीसुद्धा सोने चांदीच्या दरात मोठी घसरण झालीय. एका बाजूला सोन्याच्या दरात प्रती १० ग्रॅम १४५० ते १९०० रुपयांची घसरण झालीय तर चांदीचे दरही मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहेत.
Gold Rate Today

Gold Price Today

eSakal

सूरज यादव
Updated on

Gold Rate Today: सोन्याच्या किंमती नोव्हेंबरनंतर पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्या आहेत. प्रती ओंस सोन्याचे दर ४ हजार डॉलर पेक्षा कमी झाले आहेत. तर भारतीय बाजारात बुधवारी १० ग्रॅम सोन्याचे दर १ लाख ४२ हजार १७८ रुपयांवर आले तर चांदी प्रति किलो २ लाख २२ हजार ३५ रुपये इतकी होती. दुसरीकडे एमसीएक्सवर सोन्याचा वायदा भाव १ लाख ४१ हजार १०० रुपये प्रति १० ग्रॅम आणि चांदी २ लाख १२ हजार ६९७ रुपये प्रति किलो दरावर बंद झाली.

Loading content, please wait...
Gold Rate
gold
Silver
Falling gold-silver prices
gold and silver
gold price today
rates hike