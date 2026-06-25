सोने-चांदीच्या भावात विक्रमी घसरण, ३ वर्षांची वाढ झाली कमी; जाणून घ्या आज किती भाव

Gold Rate Today: सोन्याच्या किंमती नोव्हेंबरनंतर पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्या आहेत. प्रती ओंस सोन्याचे दर ४ हजार डॉलर पेक्षा कमी झाले आहेत. तर भारतीय बाजारात बुधवारी १० ग्रॅम सोन्याचे दर १ लाख ४२ हजार १७८ रुपयांवर आले तर चांदी प्रति किलो २ लाख २२ हजार ३५ रुपये इतकी होती. दुसरीकडे एमसीएक्सवर सोन्याचा वायदा भाव १ लाख ४१ हजार १०० रुपये प्रति १० ग्रॅम आणि चांदी २ लाख १२ हजार ६९७ रुपये प्रति किलो दरावर बंद झाली..एमसीएक्सवर गुरुवारीसुद्धा सोने चांदीच्या दरात मोठी घसरण झालीय. एका बाजूला सोन्याच्या दरात १४५० ते १९०० रुपयांची घसरण झालीय तर चांदीचे दरही मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहेत. २४ कॅरेट सोन्याचे भाव आज १ लाख ३४ हजार १० रुपये ते १ लाख ४४ हजार ३३० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. तर २२ कॅरेट सोनं १ लाख ३० हजार ९९७ ते १ लाख ३२ हजार ४४० रुपयांपर्यंत आहे. चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली असून एक किलो चांदीचा दर २ लाख ४५ हजार ते २ लाख ५५ हजार रुपयांपर्यंत आहे..Petrol-Diesel Price: 25 जूनला सकाळ-सकाळी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती आहे आजचा भाव?.गेल्या तीन वर्षात सोन्यात दर वर्षी १० ते २० टक्क्यांपेक्षा जास्तच रिटर्न मिळाले होते. सोन्याची किंमत दुप्पट झाली होती. जानेवारीच्या अखेरीस या भाववाढीला ब्रेक लागला. सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठत ५ हजार ६०० डॉलर प्रति औंस इतका भाव झाला होता. जूनपर्यंत यात २० टक्क्यांची घसरण झालीय. सोन्याच्या दरात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर घसरण होणं हे मंदीची सुरुवात असल्याचं लक्षण मानलं जातं..फेडरल रिझर्वह्च्या धोरणाचा परिणामसुद्धा सोन्याच्या दरावर होत आहे. अमेरिकेत व्याजदरात वाढ, महागाई यावर लक्ष्य केंद्रीत केलं गेलंय आणि याबाबत कठोर धोरणं स्वीकारली जात आहेत. यामुळेच डॉलर वधारल्यानं सोन्याच्या दरावर परिणाम होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात बुधवारी सोन्याचे दर ३.८ टक्क्यांनी घसरल्यानं ते ३ हजार ९६० डॉलर प्रति ओंस पेक्षा कमी झाले. न्यूयॉर्कमध्ये स्पॉट गोल्ड ३ टक्क्यांनी घसरलं तर चांदीचे भाव ६.९ टक्क्यांनी कोसळले. अमेरिकन डॉलर आठवड्याभरात १ टक्क्याने वधारला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.