Silver ETF down 60 percent: सोने आणि चांदीच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे गोल्ड आणि सिल्व्हर ईटीएफमध्येही मोठी पडझड पाहायला मिळत आहे. सिल्व्हर ईटीएफ आपल्या विक्रमी उच्चांकावरून सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहेत, तर गोल्ड ईटीएफमध्येही ३० टक्क्यांपर्यंत घसरण नोंदवली गेली आहे. आजकाल लोक फिजिकल गोल्ड खरेदी करण्यापेक्षा डिजिटल पद्धतीने ईटीएफ खरेदी करणं पसंत करतात. सोनं-चांदीचे भाव पडल्याने ईटीएफदेखील कोसळले आहेत..मागील काही दिवसांत सोने आणि चांदीच्या किमती झपाट्याने कमी झाल्यामुळे सोने आपल्या उच्चांकावरून ७० हजार रुपयांनी आणि चांदी २.७० लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरांत वाढ होण्याच्या शक्यतेमुळे ही घसरण सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. डिसेंबरमध्ये फेडरल रिझर्व्ह बँक आपल्या व्याजदरांत ५० बेसिस पॉईंट्सपर्यंत वाढ करू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Beed Farmers: शेतकऱ्यांनी केला तुती जगविण्याचा निर्धार;चार हजार एकरवरील ‘रेशीम’ हिरवाई जगविण्यासाठी बळिराजाचा अभिनव लढा.दुसरीकडे, डॉलर इंडेक्सही आपल्या उच्चांकाच्या जवळपास व्यवहार करत आहे. याशिवाय कच्च्या तेलाचे दरही प्रति बॅरल ९० डॉलरच्या वर टिकून असल्याने सोने आणि चांदीच्या किमतींवर सातत्याने दबाव निर्माण होत आहे. या मोठ्या घसरणीमुळे विक्रमी उच्चांकावरून सिल्व्हर ईटीएफ ६० टक्क्यांपर्यंत घसरले आहेत, तर गोल्ड ईटीएफमध्येही ३० टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे..एखाद्या गुंतवणूकदाराने विक्रमी उच्चांकावर गोल्ड किंवा सिल्व्हर ईटीएफ खरेदी केला असेल, तर त्याला सध्या किती मोठा फटका बसला असेल. उदाहरणार्थ, कोणी सिल्व्हर ईटीएफमध्ये १० हजार रुपये गुंतवले असतील, तर आज त्याचे मूल्य घटून ४००० रुपये झाले असावे.'एसीई एमएफ'च्या आकडेवारीनुसार, २९ जानेवारी २०२६ ते १९ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत सिल्व्हर ईटीएफमध्ये सरासरी ५६.४७ टक्के घसरण झाली आहे. या काळात सुमारे १७ सिल्व्हर ईटीएफ कार्यरत होते. या १७ सिल्व्हर ईटीएफपैकी टाटा सिल्व्हर ईटीएफमध्ये सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ५६.७७ टक्के घसरण नोंदवली गेली. त्यानंतर डीएसपी सिल्व्हर ईटीएफचा क्रमांक लागतो, ज्यामध्ये याच कालावधीत ५६.७७ टक्के घसरण झाली..जानेवारी महिन्यात सोने आणि चांदीचे दर विक्रमी उच्चांकावर होते. तेव्हापासून सोने-चांदीच्या किमती घसरत असल्याने गुंतवणूकदारांची खरेदीही मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. परिस्थिती अशी आहे की, जानेवारीपासून आतापर्यंत सोने आणि चांदीच्या ईटीएफमधील खरेदीत सुमारे ७ पटींपर्यंत घट झाली आहे..Satara District Bank Election : 'बदल्याची, जखमा भरण्याची भाषा करणाऱ्यांच्यात दम होता, तर त्यांनी समोरून लढायचे होते'; मंत्री जयकुमार गोरेंचा शंभूराज देसाईंना थेट इशारा.'अॅम्फी'च्या जानेवारी २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, जानेवारीत गोल्ड ईटीएफमध्ये २४,०४० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती, तर सिल्व्हर ईटीएफमध्ये ९,४६३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. ऑक्टोबर महिन्याची आकडेवारी पाहिल्यास गोल्ड ईटीएफमध्ये ३,४७४ कोटी रुपयांची, तर सिल्व्हर ईटीएफमध्ये ३,०९२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. यावरून असे दिसून येते की, जानेवारीच्या तुलनेत मासिक आधारावर गोल्ड ईटीएफमधील खरेदी ७ पटींनी कमी झाली आहे, तर चांदी ईटीएफमधील खरेदीत ३ पटींनी घट झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.