Gold Rate Today : सोने-चांदीच्या दरात सलग दोन दिवस घसरण, आजचे भाव काय?

नागपूर : सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये आता मोठी घसरण होत आहे. गेल्या काही काळापासून उच्चांकी पातळीवर पोहोचलेले है मौल्यवान धातू अचानक स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना आणि गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. शनिवारी बाजार उघडताच दोन्ही धातूंच्या किमतीत लक्षणीय घट बघायला मिळाली होती..सोन्याच्या दरात प्रतिदहा ग्रॅम मागे थेट १७०० रुपयांची घसरण झाली. त्यामुळे आधी १ लाख ६० हजार ८०० रुपयांवर असलेले सोने आता १ लाख ५९ हजार १०० रुपयांवर आले आहे. सोन्यापाठोपाठ चांदीलाही फटका बसला आहे. चांदी प्रतिकिलो तब्बल १२ हजार रुपयांनी स्वस्त झाली..या घसरणीमुळे २ लाख ७८ हजार ३०० रुपयांवर असलेली चांदी आता २ लाख ६६ हजार ३०० रुपयांवर स्थिरावली आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडींमुळे देशांतर्गत बाजारात या मौल्यवान धातूंचे दर ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहेत..भावात चढ उतार का?या दरवाढीला ब्रेक लागण्यामागे जागतिक स्तरावरील अनेक कारणे आहेत. अस्थिरता, अमेरिका आणि इराणमधील वाढता तणाव तसेच आयात शुल्क वाढ यामुळे बाजारात चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर इंडेक्स मजबूत झाल्याने आणि गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा वसुली सुरू केल्याने दरात ही घसरण झाली आहे. लग्नसराईच्या काळात झालेली ही घसरण खरेदीदारांसाठी सुवर्णसंधी मानली जात आहे..आजचे दर काय?दरम्यान, आज सोन्याच्या दरांत घसरण झाल्याचं बघायला मिळालं. १७ मे रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,५१,३७० रुपयांवर आला आहे. तर २२ कॅरेट सोनं १,३९,२६० रुपये आणि १८ कॅरेट सोनं १,१३,५२७ रुपयांवर पोहोचलं आहे.