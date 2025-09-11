Sakal Money

RBI Rule: घेतलेलं कर्ज परत नाही केलंत? तर तुमचा फोन लॉक होईल, आरबीआयकडून नवा नियम आणण्याची तयारी

RBI New Rule: आरबीआय लहान कर्जे थकवणाऱ्या ग्राहकांचे मोबाईल फोन रिमोट लॉक करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. हे पाऊल बुडीत कर्जांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने आहे. ग्राहकांच्या हक्कांबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
Vrushal Karmarkar
रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांचे अधिकार वाढवण्यासाठी एक नवीन नियम बनवण्याची योजना आखली आहे. आरबीआयच्या नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर, कर्जदार कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांचे फोन रिमोटली लॉक करू शकतील. एकंदरीत आरबीआयच्या या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे कर्जदारांचे अधिकार वाढतील. यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांच्या चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.

