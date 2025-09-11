RBI Rule: घेतलेलं कर्ज परत नाही केलंत? तर तुमचा फोन लॉक होईल, आरबीआयकडून नवा नियम आणण्याची तयारी

रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांचे अधिकार वाढवण्यासाठी एक नवीन नियम बनवण्याची योजना आखली आहे. आरबीआयच्या नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर, कर्जदार कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांचे फोन रिमोटली लॉक करू शकतील. एकंदरीत आरबीआयच्या या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे कर्जदारांचे अधिकार वाढतील. यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांच्या चिंता वाढण्याची शक्यता आहे..२०२४ मध्ये होम क्रेडिट फायनान्सने केलेल्या एका अभ्यासातून असे दिसून आले की, मोबाईल फोनसारख्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स कर्जावर खरेदी केले जातात. टेलिकॉम नियामकाच्या मते, १.४ अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात १.१६ अब्जाहून अधिक मोबाइल कनेक्शन आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी, रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना कर्ज बुडवणाऱ्या कर्जदारांचे फोन लॉक करणे थांबवण्यास सांगितले होते. .Income Tax Law: आता २० हजारांपेक्षा जास्त रोख रकमेचा व्यवहार महागात पडणार, आयकर विभागाचा नवीन नियम तुम्ही वाचलात का?.कर्ज देताना कर्जदारांच्या फोनवर डिव्हाइस लॉक करण्यासाठी एक अॅप स्थापित केले जाईल. कर्जदारांशी चर्चा केल्यानंतर आरबीआय पुढील काही महिन्यांत फेअर प्रॅक्टिस कोड अपडेट करण्यासह फोन-लॉकिंग यंत्रणेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते. आरबीआय दोन गोष्टी सुनिश्चित करू इच्छिते, पहिली म्हणजे कर्ज देणारे फोन लॉक करून कर्जाची रक्कम वसूल करू शकतील. दुसरी म्हणजे ग्राहकांचा डेटा देखील सुरक्षित ठेवला जाईल. .आरबीआयच्या प्रवक्त्याने अद्याप या प्रकरणात कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. जर आरबीआयचा हा नियम लागू झाला तर बजाज फायनान्स, डीएमआय फायनान्स आणि चोलामंडलम फायनान्स सारख्या ग्राहकोपयोगी उत्पादनांसाठी कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे वसुलीची शक्यता वाढू शकते. क्रेडिट ब्युरो सीआरआयएफ हायमार्कच्या मते, १००,००० रुपयांपेक्षा कमी कर्जे डिफॉल्ट होण्याचा धोका जास्त असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.