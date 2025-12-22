India-New Zealand FTA : भारत–न्यूझीलंडमध्ये मुक्त व्यापार करार! 20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक; कृषीसह या क्षेत्रांना होणार फायदा

Free Tarde Agreement : मागच्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणार भारत आणि न्यूझीलंड यांनी ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार पूर्ण केला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी आज सोमवारी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणानंतर ही घोषणा केली. दोन्ही देशांनी हा करार त्यांच्यासाठी महत्त्वाकांक्षी आणि लाभदायी असल्याचे सांगितले. ओमान, इंग्लंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आणि मॉरिशस यानंतर अलीकडच्या काही वर्षांत भारताचा हा सातवा FTA ठरला आहे..या क्षेत्रांना मोठा फायदा या करारामुळे दोन्ही देशांचा एकमेकांच्या बाजारपेठेत व्यापार वाढेल, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, धोरणात्मक सहकार्य मजबूत होईल आणि विविध क्षेत्रांमध्ये उद्योग, शेतकरी, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग, नवोन्मेषक, विद्यार्थी आणि युवकांसाठी नव्या संधी निर्माण होतील..Bank Holiday : आजपासून 5 दिवस देशभरातील बँका बंद! राज्यातील बँकाही 4 दिवस बंद; कधी ते जाणून घ्या?.केवळ नऊ महिन्यांत करार न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी मार्च 2025 मध्ये भारत दौरा केला होता. याच दौऱ्यादरम्यान या FTA साठी चर्चा सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर चार फेऱ्यांमध्ये चर्चा पूर्ण करून करार आता डिसेंबर मध्ये केवळ नऊ महिन्यांत हा करार अंतिम झाला. दोन्ही देशांतील प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीमुळे हे शक्य झाल्याचे लक्सन यांनी सांगितले. .या कराराच्या आधारावर पुढील पाच वर्षांत भारत-न्यूझीलंड द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होऊ शकतो, असा विश्वास दोन्ही देशांनी व्यक्त केला आहे. तसेच पुढील 15 वर्षांत न्यूझीलंडकडून भारतात सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे..Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा.याशिवाय संरक्षण, क्रीडा, शिक्षण आणि लोकांकडून-ते-लोकांपर्यंत संबंध अशा इतर द्विपक्षीय सहकार्याच्या क्षेत्रांतही वाढ होणार आहे. त्यामुळे, एकूणच दोन्ही देश भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे पुनःएकदा अधोरेखित होते. त्यामुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्राला तर न्यूझीलंडच्या कृषी क्षेत्राला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. .सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी दिली. "या FTA मुळे न्यूझीलंडच्या भारतात होणाऱ्या 95% निर्यातींवरील टॅरिफ कमी किंवा पूर्णपणे हटवण्यात आले आहेत. या करारामुळे पुढील दोन दशकांत न्यूझीलंडच्या भारतातील निर्यातीमध्ये दरवर्षी 1.1 ते 1.3 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. व्यापार वाढल्याने न्यूझीलंडमध्ये व्यवसाय वाढ, जास्त वेतन आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील,” असे लक्सन यांनी म्हटले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.