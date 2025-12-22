Sakal Money

India-New Zealand FTA : भारत–न्यूझीलंडमध्ये मुक्त व्यापार करार! 20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक; कृषीसह या क्षेत्रांना होणार फायदा

India-New Zealand FTA : या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होतील. तसेच व्यापार, गुंतवणूक आणि सहकार्याला मोठी चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Free Tarde Agreement : मागच्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणार भारत आणि न्यूझीलंड यांनी ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार पूर्ण केला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी आज सोमवारी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणानंतर ही घोषणा केली. दोन्ही देशांनी हा करार त्यांच्यासाठी महत्त्वाकांक्षी आणि लाभदायी असल्याचे सांगितले.

ओमान, इंग्लंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आणि मॉरिशस यानंतर अलीकडच्या काही वर्षांत भारताचा हा सातवा FTA ठरला आहे.

