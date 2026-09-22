India-New Zealand FTA: 20 ऑक्टोबरपासून दारू होणार स्वस्त! भारत-न्यूझीलंड FTA मुळे तुम्हाला काय फायदा?

Wine to Kiwi, Know What Could Get Cheaper From October 20: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात झालेला मुक्त व्यापार करार म्हणजेच FTA येत्या 20 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी याबाबत माहिती दिली. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढण्यासोबतच भारतीय वस्तूंना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत मोठी संधी मिळणार आहे. तसेच, न्यूझीलंडमधून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आता कमी टॅरिफ लागणार असल्याने त्यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे..न्यूझीलंडच्या 95% व्यापारावर टॅरिफमध्ये सवलतया करारानुसार न्यूझीलंडकडून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्कात मोठ्या प्रमाणावर कपात केली जाणार आहे. अधिकृत माहितीनुसार, भारताने न्यूझीलंडच्या सुमारे 95% द्विपक्षीय व्यापाराला या करारातून बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे. काही वस्तूंवरील शुल्क लगेच कमी होईल, तर काही उत्पादनांवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाणार आहे..Tata Group: टाटा समूहाच्या वादात शरद पवारांची एन्ट्री! टाटा ट्रस्टबाबत पोस्ट करत म्हणाले....भारतीय वस्तूंना न्यूझीलंडमध्ये ड्युटी-फ्री प्रवेशदुसरीकडे, भारतातून न्यूझीलंडला जाणाऱ्या 100% निर्यातीला ड्युटी-फ्री बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. यामुळे टेक्स्टाइल, कपडे, लेदर, फुटवेअर, इंजिनिअरिंग वस्तू, फार्मास्युटिकल्स आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांसारख्या क्षेत्रांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत अधिक संधी मिळू शकते..न्यूझीलंडची वाइन स्वस्त होणार?भारतात आयात होणाऱ्या परदेशी वाइनवर सध्या मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ आकारला जातो.या करारामुळे आयात होणाऱ्या वाइनवरील टॅरिफ पुढील 10 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची तरतूद आहे. वाइनच्या किमतीनुसार त्यावर लागू होणारा टॅरिफ वेगवेगळा असेल. यामुळे विशेषतः प्रीमियम न्यूझीलंड वाइनच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो..कीवी होणार स्वस्तन्यूझीलंडची ओळख असलेल्या कीवी फळालाही या कराराचा फायदा होणार आहे. ठरावीक कोट्याच्या मर्यादेत न्यूझीलंडमधून भारतात येणाऱ्या कीवीला ड्युटी-फ्री प्रवेश मिळणार आहे. सुरुवातीला हा कोटा 6,250 टन असेल. पुढील सहा वर्षांत तो वाढवून 15,000 टन करण्याची तरतूद आहे.यासोबतच न्यूझीलंडची सफरचंदे, एवोकॅडो, चेरी, ब्लूबेरी, Manuka Honey, Salmon, लोकर आणि लाकूड यांवरील आयात शुल्क कमी होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात या वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे..UPI MDR: UPI पेमेंटवर MDR चार्ज कुणाकडून घेणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्टच सांगितलं! ग्राहकांवर काय परिणाम होणार? .करारामुळे नेमकं काय बदलणार?भारताच्या 100% निर्यातीला न्यूझीलंडमध्ये ड्युटी-फ्री प्रवेश मिळणार.न्यूझीलंडच्या सुमारे 95% द्विपक्षीय व्यापारासाठी भारतात टॅरिफ सवलती देण्यात आल्या आहेत.टेक्स्टाइल, लेदर, फुटवेअर, इंजिनिअरिंग आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांसारख्या भारतीय क्षेत्रांना फायदा होऊ शकतो.भारतीय विद्यार्थी आणि कुशल व्यावसायिकांसाठी न्यूझीलंडमध्ये मोबिलिटीच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.