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भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा वाढणार? कच्चा तेलाच्या किंमती १०० डॉलरच्या पार...

Petrol Diesel Price Hike India : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याने त्याचा परिणाम आता इंडियन बास्केटच्या किमतीवरही होत आहे.
Petrol Diesel Price Hike India

Petrol Diesel Price Hike India

esakal

Shubham Banubakode
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देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण, देशात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाची किंमत १०० डॉलरच्या पुढे गेली आहे. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार, ८ सप्टेंबर रोजी इंडियन बास्केट क्रूडची किंमत १००.७५ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याने त्याचा परिणाम आता इंडियन बास्केटच्या किमतीवरही होत आहे.

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