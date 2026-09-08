भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा वाढणार? कच्चा तेलाच्या किंमती १०० डॉलरच्या पार...

देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण, देशात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाची किंमत १०० डॉलरच्या पुढे गेली आहे. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार, ८ सप्टेंबर रोजी इंडियन बास्केट क्रूडची किंमत १००.७५ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याने त्याचा परिणाम आता इंडियन बास्केटच्या किमतीवरही होत आहे..विशेष म्हणजे, मे महिन्यानंतर पहिल्यांदाच इंडियन बास्केटचा दर १०० डॉलरच्या वर गेला होता. एप्रिलमध्ये हा दर सरासरी ११४.४८ डॉलर प्रति बॅरल होता, तर मे महिन्यात तो १०६.२३ डॉलरवर होता. त्यानंतर जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमती अनुक्रमे ८३.२२, ८२.०४ आणि ९०.१९ डॉलर प्रति बॅरल होत्या..पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार? केंद्र सरकारने विंडफॉल कराच्या दरात केली मोठी वाढ.जुलैच्या तुलनेत सध्याच्या कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास २३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष पेट्रोल-डिझेलच्या दरांकडे लागलं आहे. कमोडिटी तज्ज्ञांच्या मते, सप्टेंबरमध्ये इंडियन बास्केटची सरासरी किंमत १०० डॉलरच्या वर राहिली, तर ऑक्टोबरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लिटरमागे ३ ते ५ रुपयांची वाढ होऊ शकते..मात्र, सध्याची परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट नाही. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीवर दबाव वाढला आहे. सौदी अरेबियातील जिझान रिफायनरीवर झालेल्या हल्ल्यानंतरही कच्च्या तेलाच्या दरात तेजी दिसून आली. दुसरीकडे, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात सध्या कोणतीही मोठी अडचण नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे..Petrol Diesel Price India : देशात नव्याने पेट्रोल-डिझेल दर जाहीर; कुठे स्वस्त, महाग? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर.आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाली आहे. गल्फ क्रूड ९९ डॉलरच्या पुढे गेलं असून अमेरिकन क्रूड जवळपास ९४ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचलं आहे. याचदरम्यान, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत नवा शिपिंग कॉरिडॉर तयार करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या जलमार्गातून तेलवाहू जहाजांची वाहतूक आणखी कठीण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आगामी काळात कच्च्या तेलाच्या दरांवर याचा किती परिणाम होतो आणि त्याचा थेट परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर होतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.