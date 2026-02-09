India-Seychelles Relation : भारताकडून सेशेल्स देशाला तब्बल 175 दशलक्ष डॉलर्सचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर; कारण काय?

Seychelles Economic Package : भारत आणि सेशेल्स यांच्यातील संबंध आणखी मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. दोन्ही देशांमधील विकास भागीदारीला बळकटी देत भारताकडून सेशेल्ससाठी 175 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 1,450 कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हर्मिनी यांच्यासोबत झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी ही माहिती दिली..कोणत्या क्षेत्रांना मिळणार मदत?या आर्थिक पॅकेजमधून सेशेल्समध्ये विविध विकास प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. यामध्ये सामाजिक गृहनिर्माण, ई-मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरोग्य सेवा, संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प उभारले जातील. यामुळे स्थानिक नागरिकांना, विशेषतः तरुणांना रोजगार आणि कौशल्यविकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असे मोदी यांनी सांगितले..Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव पुन्हा वाढले! चांदी 15,000 रुपयांनी महाग; जाणून घ्या ताजा भाव .कौशल्य विकासावर भरभारताचा ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) कार्यक्रम सेशेल्समध्ये क्षमता विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सेशेल्समधील सरकारी अधिकाऱ्यांना भारतात प्रशिक्षण देण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात येणार असल्याचेही पंतप्रधानांनी जाहीर केले..ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक नातेपंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत आणि सेशेल्स यांचे संबंध केवळ राजनैतिक मर्यादेत नसून इतिहास, संस्कृती आणि विश्वासाच्या नात्याने जोडलेले आहेत. हिंदी महासागराच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमध्ये शतकानुशतके व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण सुरू आहे..MAHASAGAR व्हिजनचा भागसेशेल्स हा भारताच्या ‘महासागर (MAHASAGAR) व्हिजन’ चा महत्त्वाचा भाग असल्याचेही मोदींनी नमूद केले. त्यामुळे या आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात सर्व क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढवले जाईल..New IPO : भारतातील पहिला AI आयपीओ 9 फेब्रुवारीला शेअर बाजारात! GMP मध्ये चांगल्या नफ्याची शक्यता; संपूर्ण माहिती इथे....दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हर्मिनी यांची राष्ट्राध्यक्षपदाची ही पहिली भारत भेट आहे. यंदा सेशेल्सच्या स्वातंत्र्याच्या 50 वर्षांनिमित्त आणि भारत-सेशेल्स राजनैतिक संबंधांच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात ही भेट होत असल्याने संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.