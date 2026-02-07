US-India Trade Deal : व्यापार करार कसा असणार? फायदा कुणाला? शेतीसाठी काय? वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिले स्पष्टीकरण

US-India Trade Deal : भारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या अंतरिम व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, या कराराअंतर्गत अनेक भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेत ‘रिसिप्रोकल टॅरिफ’ शून्य टक्के असेल. भविष्याचा विचार करून भारताने हा करार केला आहे. .शेतकऱ्यांच्या हिताला कोणताही धक्का नाहीवाणिज्यमंत्री गोयल यांनी स्पष्ट केले की, दुग्धव्यवसाय, तांदूळ आणि भरडधान्य (मिलेट्स) यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये भारताने अमेरिकेला कोणतीही सवलत दिलेली नाही. त्यामुळे देशातील शेतकरी आणि दुग्ध उद्योगाचे हित सुरक्षित राहिले आहे..Gold Rate Today : सोनं पुन्हा महागलं! सर्वसामान्यांची निराशा, आठवड्यात तिसरी दरवाढ; पाहा आजचा ताजा भाव."या करारामुळे पूर्वी भारतीय वस्तूंवर आकारला जाणारा ५० टक्के शुल्क आता केवळ १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. हा दर भारताच्या शेजारी देशांपेक्षा कमी असल्याने भारतीय निर्यातदारांना जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक फायदा मिळणार आहे" असे गोयल म्हणाले. .मेक इन इंडियाला चालना मिळणार दरम्यान, या अंतरिम कराराअंतर्गत, अमेरिकेने जेनेरिक फार्मास्युटिकल्स, रत्ने आणि दागिने आणि विमानाचे भाग यासह अनेक भारतीय उत्पादनांवर पूर्णपणे शून्य कर लादण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामुळे भारताच्या मेक इन इंडिया उपक्रमाला थेट फायदा होईल..EPFO Update : EPFO चा मोठा निर्णय! आता फक्त 8 दिवसांत मिळणार PF चे पैसे! काय आहे नवीन अपडेट? जाणून घ्या सर्व माहिती .भारताला अमेरिकेच्या बाजारात मोठा फायदा गोयल म्हणाले की या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी, विशेषतः एमएसएमई, शेतकरी आणि मच्छीमारांसाठी ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या मोठ्या अमेरिकन बाजारपेठेचे दरवाजे उघडतील. यामुळे निर्यात वाढेल आणि महिला आणि तरुणांसाठी लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील..दोन्ही देशांनी हा आराखडा तातडीने अंमलात आणत, परस्पर फायद्याच्या द्विपक्षीय व्यापार कराराकडे पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अधिक मजबूत होतील आणि भारतीय उद्योग, निर्यातदार व उत्पादकांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.