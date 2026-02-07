Sakal Money

US-India Trade Deal : व्यापार करार कसा असणार? फायदा कुणाला? शेतीसाठी काय? वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिले स्पष्टीकरण

US-India Trade Deal : भारत आणि अमेरिकेने आज 7 फेब्रुवारीला संयुक्त निवेदन जारी करत अंतरिम व्यापार करारासाठीचा आराखडा अंतिम केल्याची घोषणा केली.
India-US Trade Deal Explained: Who Benefits Most? What It Means for Farmers & Exports

India-US Trade Deal Explained: Who Benefits Most? What It Means for Farmers & Exports

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

US-India Trade Deal : भारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या अंतरिम व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, या कराराअंतर्गत अनेक भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेत ‘रिसिप्रोकल टॅरिफ’ शून्य टक्के असेल. भविष्याचा विचार करून भारताने हा करार केला आहे.

Loading content, please wait...
India
Narendra Modi
Farmer
US
Trader

Related Stories

No stories found.