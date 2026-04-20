अर्थवेध : चीनचा ‘जीडीपी’ धमाका : भारतासाठी संधी

गौरव बोरा, भांडवली बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषकजागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन मानल्या जाणाऱ्या चीनने २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत पाच टक्के 'जीडीपी' दर नोंदवून सर्वांनाच चकित केले आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील 'मंदीची भीती' आता 'वाढीच्या आशे'मध्ये बदलली आहे. चीन ही जगातील दुसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे तेथील मजबूत वाढ म्हणजे जागतिक व्यापार आणि वित्तीय बाजारांसाठी सकारात्मक संकेत आहे. चीनच्या वाढीमुळे जागतिक मागणी वाढण्याची अपेक्षा निर्माण झाली असून, जागतिक शेअर बाजारात जोखीम घेण्याची तयारी वाढली आहे. भारतीय बाजारासाठीही ही बातमी अत्यंत सकारात्मक आहे. चीनची वाढ मजबूत राहिल्यास भारतातील निर्यात, उत्पादन, धातू, आयटी, वाहन, कॅपिटल गुड्स, केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, बँकिंग आदी क्षेत्रांना फायदा होऊ शकतो..जागतिक बाजारावर होणारा परिणामकमोडिटी आणि ऊर्जा : चीन हा केवळ धातूंचाच नाही, तर कच्च्या तेलाचाही मोठा आयातदार आहे. चीनमधील औद्योगिक हालचाली वाढल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या मागणीत वाढ होईल, ज्यामुळे 'ओपेक' राष्ट्रांच्या धोरणांवर प्रभाव पडू शकतो.पुरवठासाखळी : जागतिक उत्पादनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या चीनमध्ये पाच टक्के दराने वाढ होणे म्हणजे जगभरातील ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाहन क्षेत्राला लागणाऱ्या सुट्या भागांचा पुरवठा अधिक वेगाने होईल.चलन बाजार : चिनी युआन मजबूत झाल्यामुळे अमेरिकी डॉलरचा इंडेक्स स्थिर होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे इमर्जिंग मार्केटमधील परदेशी गुंतवणूक टिकून राहील..भारतीय बाजारपेठेवर पडणारा प्रभावचीनच्या या सुधारणेचा भारतावर संमिश्र; पण प्रामुख्याने सकारात्मक परिणाम होईल.उत्पादन आणि रसायने क्षेत्र : भारत चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चा माल आणि रसायने आयात करतो. चीनमधील स्थिरता भारतीय औषधनिर्माण आणि विशेष रसायन कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स : मोबाईल आणि गृहोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादनासाठी लागणारे सुटे भाग आता स्वस्त आणि वेळेवर उपलब्ध होतील, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या मार्जिनमध्ये सुधारणा होऊ शकते.'एफआयआय'चा ओघ : जेव्हा आशियातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करते, तेव्हा जागतिक फंड मॅनेजरचा कल आशियाई बाजारांकडे अधिक वाढतो. त्यामुळे परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा कलही भारतासारख्या मजबूत अर्थव्यवस्थांकडेही वळतो.बाजारात तेजी ः 'एफआयआय' जेव्हा खरेदी सुरू करतात, तेव्हा प्रामुख्याने बँकिंग, आयटी आणि मोठ्या 'ब्लू-चिप' कंपन्यांमध्ये तेजी येते. यामुळे 'निफ्टी' आणि 'सेन्सेक्स' नवे विक्रमी स्तर गाठण्याची शक्यता आहे.मोठी गुंतवणूक : अनेक मोठे पेन्शन फंड आणि सॉव्हरिन वेल्थ फंड, जे केवळ 'इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड' मध्ये गुंतवणूक करतात, ते आता भारताकडे वळतील. यामुळे येत्या काही महिन्यांत २० ते २५ अब्ज डॉलरची अतिरिक्त गुंतवणूक येऊ शकते..निष्कर्षचीनची अर्थव्यवस्था सुधारणे म्हणजे केवळ त्या देशाचा फायदा नाही, तर जागतिक स्तरावर मंदी कमी होण्याचे चिन्ह आहे. भारतासाठी ही दुहेरी संधी आहे; एकीकडे आपली देशांतर्गत मागणी प्रचंड आहे, तर दुसरीकडे जागतिक बाजारपेठेत धातूंच्या वाढत्या किमती भारतीय कंपन्यांना नफा मिळवून देतील..आकडेवारी आणि माहितीक्षेत्र (Sector) : वाहनप्रभाव (Impact) : सकारात्मककारण (Reason) : चिनी सेमीकंडक्टर आणि सुट्या भागांची सुलभ उपलब्धताक्षेत्र (Sector) : बँकिंगप्रभाव (Impact) : सकारात्मककारण (Reason) : जागतिक स्थिरता आणि परकी गुंतवणुकीमुळे लिक्विडिटी वाढणार क्षेत्र (Sector) : औषधनिर्माणप्रभाव (Impact) : सकारात्मककारण (Reason) : औषधनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या 'एपीआय' पुरवठ्यात स्थिरता क्षेत्र (Sector) : आयटीप्रभाव (Impact) : तटस्थ/सकारात्मककारण (Reason) : जागतिक मागणी वाढल्याने आयटी खर्चात वाढ होण्याची शक्यता.