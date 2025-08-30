Sakal Money

फक्त ५ महिन्यात सोडली ८.८ कोटींची नोकरी; गुगलनंतर मेटातूनही भारतीय इंजिनिअर पडला बाहेर

Rishabh Agrawal : मार्कने लाखो डॉलर्स मोजून इंजिनिअर्सना घेतलं. पण आता मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅबमध्ये राजीनाम्याचे सत्र सुरू आहे. एआय तज्ज्ञ ऋषभ अग्रवालने मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅबचा राजीनामा दिला आहे.
Indian AI Expert Rishabh Agrawal Resigns from Meta’s Top AI Research Lab
Indian AI Expert Rishabh Agrawal Resigns from Meta’s Top AI Research LabEsakal
सूरज यादव
Updated on

मेटा कंपनीत जगभरातील हाय प्रोफाइल इंजिनिअर्स काम करतात. यातही मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅबमध्ये अनेक दिग्गजांना मार्क झुकरबर्गनं घेतलंय. या लॅबमध्ये भविष्यातलं एआय तयार करण्याचं काम सुरूय. गेल्या काही महिन्यांपासून या लॅबमध्ये ज्या दिग्गज इंजिनिअर्सना घेतलं जातंय त्यांच्या पॅकेजची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होतेय. कारण या लॅबमध्ये ओपन एआय, गुगल, अॅपल कंपन्यांमधील इंजिनिअर्सना आपल्याकडे घेण्यात मार्क झुकरबर्गनं यश मिळवलं.

Loading content, please wait...
India
Facebook

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com