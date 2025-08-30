फक्त ५ महिन्यात सोडली ८.८ कोटींची नोकरी; गुगलनंतर मेटातूनही भारतीय इंजिनिअर पडला बाहेर

मेटा कंपनीत जगभरातील हाय प्रोफाइल इंजिनिअर्स काम करतात. यातही मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅबमध्ये अनेक दिग्गजांना मार्क झुकरबर्गनं घेतलंय. या लॅबमध्ये भविष्यातलं एआय तयार करण्याचं काम सुरूय. गेल्या काही महिन्यांपासून या लॅबमध्ये ज्या दिग्गज इंजिनिअर्सना घेतलं जातंय त्यांच्या पॅकेजची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होतेय. कारण या लॅबमध्ये ओपन एआय, गुगल, अॅपल कंपन्यांमधील इंजिनिअर्सना आपल्याकडे घेण्यात मार्क झुकरबर्गनं यश मिळवलं. .मार्कने लाखो डॉलर्स मोजून इंजिनिअर्सना घेतलं. पण आता मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅबमध्ये राजीनाम्याचे सत्र सुरू आहे. एआय तज्ज्ञ ऋषभ अग्रवालने मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅबचा राजीनामा दिला आहे. त्यानं १० लाख डॉलर्स म्हणजेच जवळपास ८.८ कोटी रुपयांची नोकरी सोडलीय..पहिला पगार १० वाजता जमा, पुढच्या ५ मिनिटात राजीनामा; हे योग्य होतं का? HRची पोस्ट VIRAL.ऋषभ अग्रवालने आपण मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅबचा राजीनामा देत असल्याचं सांगितलंय. त्याने म्हटलं की, एका नव्या पद्धतीने धोका पत्करून नवं काही तरी करण्यासाठी बाहेर पडलो आहे. त्यानं सोशल मीडियावर पोस्ट केली असून त्यात सांगितलं की, मेटा, गुगल ब्रेन, डिपमाइंड यांसारख्या कंपन्यात काम केलंय. पण आता नवं काही तरी आव्हानात्मक असं करायचं आहे..सोशल मीडियावर ऋषभ अग्रवालने म्हटलं की, मेटा एआयमध्ये माझा शेवटचा आठवडा आहे. सुपर इंटेलिजन्स लॅबमध्ये काम न करण्याचा निर्णय कठीण होता. गुगल ब्रेन, डिपमाइंड आणि मेटा या कंपन्यात एकत्रित जवळपास साडे सात वर्षे काम केल्यानंतर मला वाटतं की आता धोका पत्करण्याची वेळ आलीय..फक्त ऋषभ अग्रवालच नाही तर आणखी काही जणांनी मेटाच्या सुपर इंटेलिजन्स लॅबचा राजीनामा दिलाय. हा मार्क झुकरबर्गचा ड्रीम प्रोजेक्ट असून आतापर्यंत तिघे जण बाहेर पडले आहेत. यातील दोघं पुन्हा ओपन एआयमध्ये गेले. ऋषभच्या आधी अवि वर्मा आणि एथन नाइट मेटातून बाहेर पडले आहेत..मेटा सुपर इंटेलिजन्स लॅबमध्ये ेयण्याआधी ऋषभ अग्रवालने अनेक मोठ्या कंपन्यात काम केलंय. आयआयटी बॉम्बेमधून ग्रॅज्युएशन केल्यानंतर त्यानं मिला क्युबेक एआय इन्स्टिट्यूटमध्ये पीएचडी केली. करिअरच्या सुरुवातीला सावन, टॉवर रिसर्च कॅपिटल, वायमो या कंपन्यात इंटर्नशिप केली. त्यानंतर २०१८ मध्ये गुगल ब्रेन कंपनीत सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट म्हणून जॉइन झाला. तिथून गुगल डिपमाइंडमध्ये त्याला पाठवण्यात आलं. तर एप्रिल २०२५मध्येच त्यानं मेटा कंपनी जॉइन केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.