Inflation Rise: IMD चा कमी पावसाचा इशारा! शेती संकटात? महागाई वाढणार का?

Mansoon Impact on Economy: 2026 च्या मान्सूनबाबत एक थोडी चिंतेची बातमी समोर आली आहे. भारतीय हवामान विभाग (IMD) ने यंदा पावसाचं प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी, म्हणजेच सुमारे 92% राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. विशेष म्हणजे, 2001 पासूनच्या नोंदींमध्ये हा सर्वात कमकुवत सुरुवातीचा अंदाज मानला जातो. .SBI म्युच्युअल फंडाच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ नम्रता मित्तल यांनी एका अहवालात सांगितलंय की, कमी पाऊस पडल्यास त्याचा थेट परिणाम शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. मात्र, भूतकाळात काही वेळा अंदाज चुकलेलेही दिसले आहेत. उदाहरणार्थ, 2006 आणि 2007 मध्ये कमी पावसाचा अंदाज होता, पण प्रत्यक्षात पाऊस चांगला झाला होता. उलट 2014 आणि 2015 मध्ये अंदाज खरा ठरला होता..एल निनोचा प्रभावअहवालानुसार, जुलै २०२६ पर्यंत एल निनो स्थिती विकसित होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम मान्सूनच्या उत्तरार्धात दिसू शकतो. जरी इंडियन ओशन डायपोल (IOD) काही प्रमाणात मदत करणार असला, तरी एकूण परिस्थिती थोडी कमकुवत राहू शकते. मित्तल यांच्या मते, 2000 नंतरच्या 5 पैकी 4 एल निनो वर्षांमध्ये पाऊस सरासरीपेक्षा कमी' पडल्याचं दिसून आलं आहे..खरीप हंगामावर परिणाममित्तल यांच्या मते "मान्सूनमधील संभाव्य कमतरतेचा परिणाम खरीप हंगामावर होऊ शकतो. धरणांतील पाणीसाठा सध्या समाधानकारक असला, तरी तो पूर्ण संरक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळे उत्पादनातील घट पूर्णपणे टाळता येत नाही."याआधीही कमकुवत मान्सूनमुळे शेती उत्पादनात घट किंवा स्थिरता दिसून आल्याचे त्यांनी अहवालात नमूद केले आहे..महागाईवरील परिणामअहवालानुसार, अन्नमहागाईचा मान्सूनशी थेट संबंध कमी असून ती विविध घटकांवर अवलंबून असते. 2026 मध्ये महागाई तुलनेने जास्त राहण्याची शक्यता असून, त्यामागे प्रतिकूल बेस इफेक्ट हा एक महत्त्वाचा घटक असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील चढ-उतार, हवामानाशी संबंधित अडथळे आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका अधिक असल्याचेही अहवालात सांगितले आहे.