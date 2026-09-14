Interesting Money Story: कुत्र्याला फिरवायला गेले अन् नशीबच पालटलं! ना लॉटरी, ना वारसा... एका क्षणात झाले करोडपती; नेमकं काय घडलं?

आपण असच कुठेतरी फिरताना किंवा खोदकाम करताना आपल्याला सोन्याची नाणी सापडावी अशी अनेकांची स्वप्न असताना. पण अशी सत्य घटना अमेरिकेत घडली आहे. अमेरिकेच्या उत्तर कॅलिफोर्नियातील प्रसिद्ध गोल्ड कंट्री भागात आपल्या जमिनीवर एक दाम्पत्य आपल्या कुत्र्याला फिरवत होतं. त्यावेळी त्यांचं लक्ष जमिनीत अर्धवट गाडलेल्या एका जुन्या डब्याकडे गेलं. सुरुवातीला तो गंजलेला डबा वाटला मात्र नंतर त्यात सोन्याची नाणी असल्याचे समजले. त्यानंतर परिसरात आणखी शोध घेतला आणि खोदकाम सुरू केलं असता एकामागोमाग एक असे 8 गंजलेले लोखंडी डबे सापडले..1427 नाणीजोडप्याला सापडलेल्या या डब्यांमध्ये साधीसुधी जुनी नाणी नव्हती, तर तब्बल 1,427 ऐतिहासिक सोन्याची नाणी होती. या ऐतिहासिक शोधाला पुढे ‘Saddle Ridge Hoard’ असं नाव देण्यात आलं.या सापडलेल्या सोन्याच्या नाण्यांचा काळ 1847 ते 1894 दरम्यानचा होता. म्हणजे ही नाणी जमिनीत लपवून ठेवल्यानंतर शंभर वर्षांहून अधिक काळ तिथेच गाडलेली होती..कोणत्या प्रकारची नाणी?या खजिन्यातील तब्बल 1,373 नाणी ही 20 डॉलरच्या Double Eagle प्रकारातील होती. याशिवाय 10 डॉलरची 50 आणि 5 डॉलरची 4 नाणी सापडली. विशेष म्हणजे, ही नाणी डब्यांमध्ये अस्ताव्यस्त टाकलेली नव्हती. ती साधारणपणे कालानुक्रमाने मांडलेली होती. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते हा खजिना चोरीचा असण्याची शक्यता कमी आहे..बचतसापडलेली नाणी ही एखाद्या व्यक्तीने अनेक वर्षांत जमा केलेली वैयक्तिक बचत असण्याची शक्यता आहे. त्या काळात बँकिंग व्यवस्थेवर विश्वास नसल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने आपली संपत्ती सोन्याच्या नाण्यांच्या स्वरूपात जमा केली असावी आणि सुरक्षिततेसाठी ती हळूहळू जमिनीत पुरली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. मात्र, हा खजिना नेमका कोणी लपवला आणि का लपवला, याचं उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही..90 कोटी रुपयेया शोधाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या नाण्यांची अवस्था. अनेक दशकं नव्हे तर शंभर वर्षांपेक्षा जास्त काळ जमिनीखाली राहूनही जवळपास सर्व नाणी अत्यंत चांगल्या स्थितीत सापडली. नाण्यांवर असलेली एकूण अंकित किंमत सुमारे 27,980 डॉलर होती. मात्र, या नाण्यांचं ऐतिहासिक महत्त्व, दुर्मिळता आणि त्यांची उत्तम अवस्था यामुळे त्यांची बाजारातील किंमत अनेक पटींनी वाढली. या संपूर्ण खजिन्याची अंदाजे बाजारातील किंमत 10 ते 11 मिलियन डॉलर, म्हणजेच सुमारे 85 ते 90 कोटी रुपये इतकी असल्याचं सांगितलं जातं..रहस्य कायमजमिनीखाली लपवलेला हा खजिना आज समोर आला असला, तरी तो नेमका कोणाचा होता, याचं रहस्य अजूनही कायम आहे. कधीकाळी एखाद्या अज्ञात व्यक्तीने आयुष्यभराची कमाई डब्यांमध्ये भरून जमिनीत लपवली आणि अनेक वर्षांनंतर एका दाम्पत्याला कुत्र्याला फिरवताना त्याचा शोध लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.