Crude Oil Rate: सामान्यांसाठी गुड न्यूज! भारतात कच्च्या तेलाचे दर कोसळले; किती रुपयांनी अन् पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का?

सर्वसामान्यांसाठी मोठ्या दिलासाची बातमी आली आहे. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती १२ ते १५ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. आखाती देशांमधून येणाऱ्या ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९७ डॉलरच्या खाली आली आहे. परिणामी, देशाच्या वायदे बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती १३.५० टक्क्यांहून अधिक घसरल्या आहेत. याचा अर्थ, भारतात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति लिटर ८ रुपयांनी कमी झाल्या आहेत. .तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी खाली येऊ शकतात. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील या मोठ्या घसरणीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होणे आणि तडजोडीचे संकेत मिळणे हे आहे. बुधवारी वायदे बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती १३.५० टक्क्यांहून अधिक घसरून प्रति बॅरल ८,३८० रुपयांवर आल्या. जागतिक मानकांमध्ये झालेली मोठी घसरण आणि अमेरिका व इराण यांच्यात संभाव्य करार होण्याची चिन्हे यामुळे ही घसरण झाली. .मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX), मे महिन्याच्या डिलिव्हरीसाठीच्या कच्च्या तेलाची किंमत १,३१८ रुपयांनी, म्हणजेच १३.५९ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल ८,३८० रुपयांवर आली. आदल्या दिवशी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९,६९८ रुपये होती. सकाळी, भारतीय वायदे बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत ९,६१० रुपयांवर उघडली. सायंकाळी ५:२० वाजता, कच्च्या तेलाची किंमत १,०५५ रुपयांनी, म्हणजेच जवळपास ११ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल ८,६४३ रुपयांवर व्यवहार करत होती..आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भारताच्या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये येणाऱ्या कच्च्या तेलाचे प्रमाण बॅरलमध्ये मोजले जाते. लिटरमध्ये मोजल्यास, हे प्रमाण १५८.९८७ लिटर किंवा अंदाजे १५९ लिटर होते. सध्या, भारतात कच्च्या तेलाच्या एका बॅरलची किंमत ₹८,३८० वर पोहोचली आहे. याचा अर्थ, आदल्या दिवशीच्या ₹६०.९९ प्रति लिटरच्या तुलनेत, ट्रेडिंग सत्रादरम्यान कच्च्या तेलाच्या एका लिटरची किंमत ₹५२.७० प्रति लिटरने घसरली. म्हणजेच, ट्रेडिंग सत्रादरम्यान कच्च्या तेलाच्या एका लिटरच्या किमतीत ₹८.२९ प्रति लिटरची लक्षणीय घट झाली. .त्याचप्रमाणे, जूनचा करार देखील ₹१,०९८ ने, म्हणजेच ११.६९ टक्क्यांनी घसरून ₹८,२९८ प्रति बॅरलवर आला. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण दिसून येत आहे. आकडेवारीनुसार, अमेरिकन कच्च्या तेलाची (WTI) किंमत सोमवार-मंगळवारच्या उच्चांकाच्या तुलनेत १५ टक्क्यांहून अधिक घसरली आहे. मंगळवारी, ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल सुमारे ११५ डॉलर होती. तिथून ती घसरून प्रति बॅरल ९६.७७ डॉलरवर आली आहे. .अमेरिकन कच्च्या तेलाची (WTI) किंमत आदल्या दिवशीच्या प्रति बॅरल १०५ डॉलरच्या उच्चांकावरून प्रति बॅरल ८९ डॉलरच्या खाली घसरली आहे. याचा अर्थ अमेरिकन कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे १६ टक्क्यांनी घसरली आहे. वॉशिंग्टन आणि तेहरान प्राथमिक कराराच्या जवळ पोहोचल्याच्या वृत्तांनंतर तेलाच्या किमतींवर लक्षणीय दबाव आला, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या कराराचा उद्देश संघर्ष संपवणे आणि व्यापक अणुवाटाघाटींचा मार्ग मोकळा करणे हा आहे. .वृत्तांनुसार, प्रस्तावित आराखड्यात इराणच्या अणुसंवर्धनावर स्थगितीचा समावेश आहे. त्या बदल्यात, इराणला निर्बंधांमध्ये सूट, गोठवलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या निधीची सुटका आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जलवाहतुकीवरील निर्बंध शिथिलता मिळेल. ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्युरिटीजने सांगितले की, तेलाच्या किमती सलग दुसऱ्या सत्रात घसरल्या. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वाटाघाटींना पुढे जाऊ देण्यासाठी होर्मुझमधील सुरक्षा कारवाया तात्पुरत्या स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हे घडले. .त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की युद्धविराम लागू आहे, ज्यामुळे भू-राजकीय जोखमीचे प्रीमियम कमी झाले आहेत. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी सांगितले की, शस्त्रसंधी कायम आहे. अमेरिकेच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी सूचित केले की, या प्रदेशातील अलीकडील किरकोळ घटनांमुळे तणाव वाढवण्याची गरज नाही. ज्यामुळे तेलाच्या किमतींवर आणखी दबाव आला आहे. .ज्युलियस बेअर येथील अर्थशास्त्र आणि नेक्स्ट-जनरेशन रिसर्चचे प्रमुख नॉर्बर्ट रुक्लर म्हणाले की, अस्थिरता कायम आहे. अमेरिकेने पुन्हा एकदा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या व्यापाराचे संरक्षण करणे थांबवले आहे, ज्यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सध्या, सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक अक्षरशः ठप्प झाली आहे. सध्या सुरू असलेल्या तणावाच्या परिस्थितीतही तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली घसरल्या आहेत..कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीमुळे भारतातील सर्वसामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे आयातित महागाई कमी होईल. शिवाय, देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याच्या अटकळांना बळ मिळणार नाही. याव्यतिरिक्त, रुपयाची घसरण रोखली जाईल, ज्याचा परिणाम बुधवारी डॉलरच्या तुलनेत रुपया ६१ पैशांनी वधारल्याने स्पष्ट झाला. .आयात बिलातही लक्षणीय घट होईल. देशाच्या आयात बिलात कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा वाटा असतो. देश आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८८% आयात करतो. किमतीतील घसरणीमुळे आयात बिलही कमी होईल, ज्यामुळे देशाच्या जीडीपीला दिलासा मिळेल. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घटीमुळे व्यापार तुटीवरील दबाव कमी होईल. 