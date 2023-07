Investment Tips : पैसा ढिग असेल तर त्याला अजून मोठं कस करावं?, या गोष्टींमध्ये करा सेव्हिंग!

Investment Tips : करोना काळात गुंतवणूक, सेव्हिंगचं महत्त्व अधिक वाढलं आहे. अनेकजण बँका, शेअर मार्केट, पोस्ट ऑफिस अशा विविध मार्गांनी गुंतवणुकीकडे वळले आहेत. मात्र गुंतवणूक करताना अनेकांकडून काही चुकाही होतात. त्या चूका लगेच दुरुस्त करणं गरजेचं ठरतं, अन्यथा गुंतवणुकदार तोट्यात जाऊ शकतो.

कमीत कमी जोखमीत जास्तीत जास्त परताव्याची अपेक्षा अशी सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांची मानसिकता असते. आपण गुंतवलेल्या रकमेचा कमी कालावधीत अधिक परतावा मिळावा अशी अपेक्षाही ते बाळगतात. मात्र जोखीम व परतावा यांच्यात नेहमीच व्यस्त समीकरण असते.

म्हणजे जेवढा जास्त परतावा तेवढी जोखीमही जास्त व जेवढी कमी जोखीम तेवढा परतावाही कमी. त्यामुळे जोखीम व परतावा यात संतुलन साधणे महत्त्वाचे असते. गुंतवणुकीचे खालील १० पर्याय हे संतुलन साधण्यात महत्त्वपूर्ण ठरतात. (Investment Tips : Indians invest the most in these 10 asset classes take care of these things including risk returns before investing)

आपण सर्वजण भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी गुंतवणूक करतो. यासाठी आम्ही आमच्या गरजेनुसार आणि आर्थिक उद्दिष्टानुसार गुंतवणूक उत्पादनाची निवड करतो. काही शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतात तर काही सोने आणि रिअल इस्टेटमध्ये.

मात्र, गुंतवणूक करण्यापूर्वी जोखीम आणि परताव्याची विशेष काळजी घ्या. तुम्हाला माहिती आहे का की भारतीय लोक कोणत्या प्रकारांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक करतात? जर नसेल तर आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत.

शेअर्स मध्ये गुंतवणूक

कोरोना महामारीनंतर अनेक तरुण थेट शेअर बाजारात गुंतवणूक करत आहेत. शेअरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करताना जोखीम असते. परत येण्याची शाश्वती नाही.

मूळ पैसेही बुडू शकतात. योग्य स्टॉक्स निवडण्यासाठी अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पण सोनेरी बाजू अशी आहे की जर पैसे योग्य शेअर्समध्ये गुंतवले गेले तर ते खूप चांगले परतावा देऊ शकतात.

इक्विटी म्युच्युअल फंड

लहान गुंतवणूकदारांचा म्युच्युअल फंडांकडे कल झपाट्याने वाढला आहे. FD पेक्षा जास्त परतावा यामुळे गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाकडे आकर्षित झाले आहेत. अनेक गुंतवणूकदार इक्विटी म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवत आहेत.

इक्विटी म्युच्युअल फंड प्रामुख्याने शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतात. नियमांनुसार, तो फंडाच्या किमान ६५ टक्के रक्कम शेअर्समध्ये किंवा शेअर्सशी संबंधित साधनांमध्ये गुंतवतो. (Investment Tips)

डेट म्युच्युअल फंड

ज्या गुंतवणूकदारांना स्थिर आणि स्थिर परतावा हवा आहे त्यांच्यासाठी डेट फंड अधिक चांगले आहेत. भारतातील बरेच गुंतवणूकदार डेट म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतात. यामध्ये धोका कमी असतो. हे फंड निश्चित व्याज देणार्‍या बाँड्समध्ये गुंतवणूक करतात, ज्यात कॉर्पोरेट बाँड्स, सरकारी बाँड्स, ट्रेझरी बिले, कमर्शियल पेपर इत्यादी.

राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS)

NPS हा दीर्घकालीन निवृत्ती निधी आहे. हे पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PMRDA) द्वारे व्यवस्थापित केले जाते. PFRDA शेअर्स, मुदत ठेवी, कॉर्पोरेट बाँड्स, लिक्विड फंड, सरकारी फंड इत्यादींमध्ये गुंतवणूक करते. निवृत्तीचे नियोजन करणारे गुंतवणूकदार यात गुंतवणूक करतात.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF)

पीपीएफचा परिपक्वता कालावधी जास्त असतो, त्यामुळे चक्रवाढ करमुक्त व्याजाचा लाभही खूप जास्त असतो. त्यावर मिळणारे व्याज आणि मूळ गुंतवणुकीची हमी सरकार देते. त्यामुळे ही सुरक्षित गुंतवणूक आहे. गुंतवणूकदार जोखीम मुक्त परताव्यासाठी हे उत्पादन निवडतात.

बँक मुदत ठेव (FD)

लोक एफडीला सुरक्षित गुंतवणूक मानतात. गुंतवणूकदार मासिक, त्रैमासिक, सहामाही, वार्षिक आणि मुदतपूर्तीवर व्याज देणे निवडू शकतो. लहान गुंतवणूकदार यामध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक करतात.

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

निवृत्तीनंतर लोक या योजनेत गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात.

RBI करपात्र रोखे

त्याची परिपक्वता कालावधी सात वर्षे आहे. ते डिमॅट स्वरूपात जारी केले जाते. हे गुंतवणूकदाराच्या बाँड लेजर खात्यात जमा केले जाते. याचा पुरावा म्हणून गुंतवणूकदाराला होल्डिंग सर्टिफिकेट दिले जाते.

रिअल इस्टेट

तुम्ही राहत असलेल्या घराला गुंतवणूक समजू नये. ज्यामध्ये तुम्ही राहत नाही, तुम्ही गुंतवणूक म्हणून विचार करू शकता. या गुंतवणुकीत लोकेशन खूप महत्त्वाचे असते. हे दोन प्रकारचे रिटर्न देते. हे मूल्य आणि भाडे वाढ आहेत. तथापि, यासह समस्या अशी आहे की जेव्हा आपल्याला त्याची आवश्यकता असेल तेव्हा आपण ते त्वरित विकू शकत नाही.