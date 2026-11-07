Who Is Roman Saini? 21व्या वर्षी AIIMSमधून MBBS, 22व्या वर्षी IAS झाला; दोन वर्षांतच नोकरी सोडली! आज उभी केली हजारो कोटींची कंपनी

Who Is Roman Saini?: स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे अनेक विद्यार्थी आपलं संपूर्ण आयुष्य त्यासाठी मेहनत करण्यात घालवतात. काहींना यश मिळतं, तर काही जण दुसऱ्या क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतात. पण एक पठ्ठ्या वयाच्या 22व्या वर्षी UPSC परीक्षा पास करून IAS अधिकारी झाला आणि अवघ्या दोन वर्षांत त्याने IAS ची नोकरी सोडली आणि स्वतःची कंपनी सुरू केली...ही गोष्ट आहे नोकरी आणि प्रतिष्ठेच्या चौकटीत न अडकता उद्योजकतेचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या EdTech कंपनी Unacademy चे संस्थापक रोमन सैनी यांची. भारतातील अत्यंत कठीण मानल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा कमी वयात उत्तीर्ण होणं ही सोपी गोष्ट नाही. मात्र, रोमन सैनी यांनी अगदी लहान वयातच शैक्षणिक क्षेत्रात मोठं यश मिळवलं. इतकं मोठं यश मिळूनही काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा आणि शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवण्याची दृष्टी त्यांना उद्योजकतेकडे घेऊन गेली. त्यातूनच पुढे भारतातील लोकप्रिय ऑनलाइन शिक्षण प्लॅटफॉर्मपैकी एक असलेल्या Unacademy ची स्थापना झाली..MPSC Update: MPSC चा मोठा निर्णय! 11 हजार जागांची वाढ; तलाठ्यांच्या किती जागा? परीक्षा कधी? नव्याने अर्ज कधी करता येणार?.कोण आहेत रोमन सैनी?राजस्थानमधील जयपूर येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या रोमन सैनी यांना लहानपणापासूनच अभ्यासाची आवड होती. वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी, 2008 मध्ये त्यांनी AIIMS ची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्या काळात AIIMS मध्ये प्रवेशासाठी स्वतंत्र परीक्षा घेतली जात होती. पुढे 2020 पासून ही परीक्षा NEET-UG मध्ये समाविष्ट करण्यात आली.AIIMS दिल्लीमध्ये प्रवेश मिळवल्यानंतर सैनी यांनी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलं. वयाच्या 21व्या वर्षी MBBS पदवी मिळवल्यानंतर त्यांनी याच संस्थेत ज्युनिअर रेसिडेंट डॉक्टर म्हणून काम केलं. मात्र, डॉक्टर म्हणून करिअर सुरू असतानाच त्यांनी आणखी एक मोठं आव्हान स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला..UPSCच लक्ष्यएमबीबीएसनंतर रोमन सैनी यांनी UPSC नागरी सेवा परीक्षेची तयारी सुरू केली. देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाणारी ही परीक्षा त्यांनी वयाच्या अवघ्या 22व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण केली. विशेष म्हणजे, त्यांनी ऑल इंडिया रँक AIR-18 मिळवली. त्यानंतर 2014 च्या बॅचमध्ये त्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) निवड झाली आणि त्यांना मध्य प्रदेश कॅडर देण्यात आलं..Unacademy ची स्थापनामात्र, रोमन सैनी यांचा प्रवास इथेच थांबला नाही. पुढे त्यांनी आयएएस पदाचा राजीनामा दिला आणि गौरव मुंजाल तसेच हेमेश सिंह यांच्यासोबत मिळून Unacademy ची स्थापना केली. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात किंवा मोफत दर्जेदार शिक्षण मिळावं, ही त्यामागची मुख्य कल्पना होती. विद्यार्थ्यांना महागड्या कोचिंग क्लासेससाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागू नयेत, असं त्यांना वाटत होतं. याच विचारातून त्यांनी YouTube चॅनेल सुरू केलं. या चॅनेलवर विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शैक्षणिक व्हिडिओ उपलब्ध करून दिले जात होते.हळूहळू या चॅनेलला विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आणि पुढे त्याचं रूपांतर एका मोठ्या ऑनलाइन शिक्षण प्लॅटफॉर्ममध्ये झालं. आज Unacademy वर UPSC, IIT-JEE, NEET यांसारख्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी लाइव्ह क्लासेस, रेकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट आणि अभ्यास साहित्य उपलब्ध आहे..छोट्या स्टार्टअपपासून युनिकॉर्नपर्यंतचा प्रवासहळूहळू Unacademy भारतातील मोठ्या ऑनलाइन शिक्षण अर्थात EdTech कंपन्यांपैकी एक बनली. ऑनलाइन शिक्षणाची लोकप्रियता वाढत असताना कंपनीला मोठ्या गुंतवणुकीही मिळाल्या. एक काळ असा होता, जेव्हा मीडिया रिपोर्ट्सनुसार Unacademy चं मूल्यांकन जवळपास 28,700 कोटी रुपये (सुमारे 3.44 अब्ज डॉलर) इतकं पोहोचलं होतं.मात्र, त्यानंतर कंपनीच्या मूल्यांकनात मोठी घसरण झाली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2026 च्या मध्यापर्यंत Unacademy चं मूल्यांकन अंदाजे 2,055 कोटी रुपये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.