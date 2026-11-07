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Who Is Roman Saini? 21व्या वर्षी AIIMSमधून MBBS, 22व्या वर्षी IAS झाला; दोन वर्षांतच नोकरी सोडली! आज उभी केली हजारो कोटींची कंपनी

Roman Saini Success Story: वयाच्या 21व्या वर्षी AIIMS मधून MBBS, तर 22व्या वर्षी UPSC परीक्षेत AIR 18 मिळवून IAS अधिकारी झाले. मात्र, अवघ्या दोन वर्षांत सरकारी नोकरीचा राजीनामा देत त्यांनी Unacademy च्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.
Who Is Roman Saini? MBBS at 21, IAS at 22; Why Did He Quit His Government Job to Build Unacademy?

Who Is Roman Saini? MBBS at 21, IAS at 22; Why Did He Quit His Government Job to Build Unacademy?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Who Is Roman Saini?: स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे अनेक विद्यार्थी आपलं संपूर्ण आयुष्य त्यासाठी मेहनत करण्यात घालवतात. काहींना यश मिळतं, तर काही जण दुसऱ्या क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतात. पण एक पठ्ठ्या वयाच्या 22व्या वर्षी UPSC परीक्षा पास करून IAS अधिकारी झाला आणि अवघ्या दोन वर्षांत त्याने IAS ची नोकरी सोडली आणि स्वतःची कंपनी सुरू केली..

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