Sakal Money

LIC Share Price : केंद्र सरकार विकणार LICमधली भागिदारी, शेअर्सच्या किंमतीत वाढ

LIC Share Price : केंद्र सरकार लवकरच एलआयसीमधील भागिदारी विकण्याची शक्यता आहे. सेबीच्या नियमानुसार पब्लिक भागिदारीसाठी शेअर्स विकावे लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर एलआयसीच्या शेअर्सची किंमत वाढली आहे.
LIC Shares Gain as Centre Prepares to Reduce Stake Under SEBI Guidelines

LIC Shares Gain as Centre Prepares to Reduce Stake Under SEBI Guidelines

Esakal

सूरज यादव
Updated on

केंद्र सरकारकडून एलआयसीमधून भागिदारी आणखी कमी केली जाऊ शकते. सरकारकडून ८८०० ते १३२०० कोटी रुपयांचे शेअर्सची विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे. ही विक्री वर्षाअखेरीस होऊ शकते. इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार सरकारकडून कंपनीत जनतेची भागिदारी वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. एलआयसीचे शेअर्स केंद्र सरकार विकणार हे वृत्त समोर येताच आज एलआयसीच्या शेअर्समध्ये तेजी दिसून येत आहे. बुधवारी एलआयसीचे शेअर्स ९०१ रुपयांवर उघडले. याच्या २ टक्के वाढीसह शेअर्स ९१५ रुपयांवर पोहोचले आहेत.

Loading content, please wait...
India
Share Market
money
LIC
LIC IPO

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com