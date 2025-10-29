LIC Share Price : केंद्र सरकार विकणार LICमधली भागिदारी, शेअर्सच्या किंमतीत वाढ

केंद्र सरकारकडून एलआयसीमधून भागिदारी आणखी कमी केली जाऊ शकते. सरकारकडून ८८०० ते १३२०० कोटी रुपयांचे शेअर्सची विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे. ही विक्री वर्षाअखेरीस होऊ शकते. इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार सरकारकडून कंपनीत जनतेची भागिदारी वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. एलआयसीचे शेअर्स केंद्र सरकार विकणार हे वृत्त समोर येताच आज एलआयसीच्या शेअर्समध्ये तेजी दिसून येत आहे. बुधवारी एलआयसीचे शेअर्स ९०१ रुपयांवर उघडले. याच्या २ टक्के वाढीसह शेअर्स ९१५ रुपयांवर पोहोचले आहेत..सेबीच्या नियमानुसार कोणत्याही लिस्टेड कंपनीत किमान १० टक्के भागिदारी जनतेची असायला हवी. यासाठी मोठ्या कंपन्यांकडे पाच वर्षांची मुदत दिलेली असते. मे २०२२ मध्ये एलआयसीचा आयपीओ आला होता. तेव्हा २०५५७ कोटी रुपयांच्या आयपीओवेळी एलआयसीची ३.५ टक्के भागिदारी सरकारने विकली होती. त्यामुळे सरकारला आता १६ मे २०२७ पर्यंत आणखी ६.५ टक्के भागिदारी विकावी लागेल. सध्या एलआय़सीची ९६.५० टक्के भागिदारी सरकारकडे आहे..भारताच्या GDPपेक्षा Appleची मार्केट व्हॅल्यू जास्त, iPhone 17ने केली कमाल.सध्या एलआयसीच्या शेअर्सचा दर हा आयपीओच्या किंमतीपेक्षाही कमी आहे. मंगळवारी एलआयसीचे शेअर्स ९००.७० रुपयांवर होते. आयपीओ आला तेव्हा त्याची किंमत ९४९ रुपये इतकी होती. एलआयसीला ३ वर्षांसाठी मुदतवाढही सेबीकडून देण्यात आलीय. यामुळे एलआयसीला २५ टक्के पब्लिक शेअरहोल्डिंगसाठी मे २०३२ पर्यंत मुदत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.