LinkedIn Layoffs: लोकांना नोकरी देणाऱ्या कंपनीतच मोठी नोकरकपात! Meta नंतर LinkedIn चा कर्मचाऱ्यांना झटका; कारण काय?

LinkedIn Layoffs News: जगभरातील लोकांना नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी वापरला जाणारा व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म LinkedIn ने आता आपल्या कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यूयॉर्क पोस्टच्या अहवालानुसार, कंपनीने गेल्या आठवड्यात 606 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरकपातीची सूचना दिली असून 13 जुलै पासून त्यांची नोकरी आता जाणार आहे. .LinkedIn ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा Meta कंपनीनेदेखील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील विस्तारामुळे जगभरातील सुमारे 8,000 कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..किती कर्मचारी काम करतात?याआधी Reuters ने दिलेल्या वृत्तानुसार, LinkedIn टीमची पुनर्रचना करण्यासाठी जवळपास 5 टक्के कर्मचारी कपात करण्याच्या तयारीत होते. कंपनीच्या अधिकृत माहितीनुसार, LinkedIn मध्ये सध्या जगभरात जवळपास 17,500 हून अधिक पूर्णवेळ कर्मचारी कार्यरत आहेत..कोणत्या ठिकाणी सर्वाधिक परिणाम?कॅलिफोर्नियातील माउंटन व्ह्यू येतील ऑफिसमधील सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला असून येतील 350 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कंपनी सोडावी लागणार आहे. याशिवाय कॅलिफोर्नियातील वर्क फ्रॉम होम करणारे 66 कर्मचारी, सॅन फ्रान्सिस्कोमधील 108 कर्मचारी तसेच आदि कर्मचाऱ्यांनाही कामावरून कमी करण्यात आले आहे..कंपनीचे मत काय?LinkedIn चे CEO डॅनियल शापेरो यांनी महिन्याच्या सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या अंतर्गत मेमोमध्ये कंपनीतील बदल आणि कर्मचारी कपातीबाबत संकेत दिले होते. यात कंपनीला अधिक वेगाने आणि प्राधान्यक्रमांनुसार काम करणाऱ्या टीम्स तयार कराव्या लागतील. तसेच दीर्घकालीन उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी लागेल. यासाठी काही कठीण निर्णय आणि तडजोडी करणे आवश्यक आहे अस ते म्हणाले होते.