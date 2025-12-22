Sakal Money

Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा

Lionel Messi Earn From India Tour : अर्जेंटिनाचा विश्वविजेता फुटबॉल खेळाडू लिओनेल मेस्सी मागच्या आठवड्यात 3 दिवसांच्या व्हरत दौऱ्यावर होता. यात त्याला किती रुपये देण्यात आले याबाबतचा खुलासा आयोजकाने पोलिस चौकशीत केला आहे.
Leonel Messi India Tour Fees : मागच्याच आठवड्यात जगप्रसिद्ध फुटबॉल खेळाडू लिओनेल मेस्सीचा भारत दौरा झाला. तब्बल चौदा वर्षानंतर आणि वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर मेस्सी पहिल्यांदाच भारतात आल्याने त्याच्या दौरा मोठ्या चर्चेत राहिला. 'India GOAT Tour 2025' अंतर्गत तो तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आला होता. या दौऱ्यात त्याने सर्वप्रथम कोलकात्याला भेट दिली. त्यानंतर तो हैदराबाद, मुंबई आणि अखेरीस दिल्ली येथे गेला. या दरम्यान मेस्सी अनेक नामवंत व्यक्तींना भेटला.

