Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा

Leonel Messi India Tour Fees : मागच्याच आठवड्यात जगप्रसिद्ध फुटबॉल खेळाडू लिओनेल मेस्सीचा भारत दौरा झाला. तब्बल चौदा वर्षानंतर आणि वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर मेस्सी पहिल्यांदाच भारतात आल्याने त्याच्या दौरा मोठ्या चर्चेत राहिला. 'India GOAT Tour 2025' अंतर्गत तो तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आला होता. या दौऱ्यात त्याने सर्वप्रथम कोलकात्याला भेट दिली. त्यानंतर तो हैदराबाद, मुंबई आणि अखेरीस दिल्ली येथे गेला. या दरम्यान मेस्सी अनेक नामवंत व्यक्तींना भेटला. .मेस्सीच्या या दौऱ्यात तो सर्वात पहिले कोलकत्ता मध्ये गेला. यावेळी स्टेडियममधून फक्त 10 मिनिटांतच तो निघून गेल्याने चाहत्यांनी मोठा गोंधळ घातला. या प्रकरणानंतर GOAT Tour कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता यांना कोलकाता विमानतळावरून पोलिसांनी अटक केली. नुकतच त्यांनी मेस्सीच्या भारत दौऱ्यासाठी नेमका किती खर्च झाला, याची माहिती दिली आहे..मेस्सीसाठी सुमारे 100 कोटी रुपयांचा खर्चपीटीआयच्या वृत्तानुसार, सताद्रु दत्तांनी पोलिस चौकशीत सांगितले की लिओनेल मेस्सीच्या भारत दौऱ्यासाठी सुमारे 89 कोटी रुपये मानधन देण्यात आले. याशिवाय 11 कोटी रुपये कर म्हणून भारत सरकारला देण्यात आला होता. अशा प्रकारे एकूण खर्च जवळपास 100 कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या खर्चापैकी सुमारे 30 टक्के रक्कम प्रायोजकांकडून, तर 30 टक्के तिकिटांच्या विक्रीतून उभारण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. SIT अधिकाऱ्यांनी दत्तांच्या बँक खात्यांमधून 20 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जप्त केल्याची माहिती दिली आहे..Ambani gifts Lionel Messi : अनंत अंबानींकडून मेस्सीला 11 कोटींचं घड्याळ भेट! एवढं महाग का आहे Richard Mille घडयाळ? काय आहे खास?.कोलकात्यात मेस्सी लवकर निघून गेलाभारत दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात मेस्सी कोलकात्यात पोहोचला होता. पहाटेच्या वेळी नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्याला पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती.यानंतर सकाळी लेक सिटी परिसरात त्याच्या 70 फूट उंच पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. त्यानंतर त्याचा कार्यक्रम 'सॉल्ट लेक' स्टेडियममध्ये आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, स्टेडियममध्ये पोहोचल्यानंतर अनेक लोक त्याला स्पर्श आणि गळाभेट घेत होते जे मेस्सीला आवडत नव्हते. याबद्दलची माहिती दौऱ्यापूर्वीच मेस्सीच्या सुरक्षारक्षकांनी आयोजकला दिली होती. पण, शेवटी तसेच घडल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून मेस्सीच्या सुरक्षा रक्षकांनी स्टेडियममधून लवकरच बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला..Bank Holiday : आजपासून 5 दिवस देशभरातील बँका बंद! राज्यातील बँकाही 4 दिवस बंद; कधी ते जाणून घ्या?.चाहत्यांचा मोठा गोंधळआपला फुटबॉलचा GOAT मेस्सीला जवळून पाहण्यासाठी चाहत्यांनी महागडी तिकिटे खरेदी केली होती. मात्र, मेस्सी लवकर निघून गेल्याने चाहत्यांची मोठी निराशा झाली. त्यानंतर संतप्त चाहत्यांनी स्टेडियममध्ये खुर्च्यांची तोडफोड सुरू केली. मैदानात पाण्याच्या बाटल्या फेकल्या गेल्या, खुर्च्या तोडण्यात आल्या आणि काही चाहते मैदानातच घुसले. या गोंधळानंतर व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली त्यामुळे पोलिसांनी कार्यक्रमाच्या मुख्य आयोजकाला अटक केली. त्यानंतर पुढच्या दोन दिवसात मेस्सी हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्ली येथेही गेला, मात्र या ठिकाणी त्याचे सर्व कार्यक्रम शांततेत आणि सुरळीतपणे पार पडले.