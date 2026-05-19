Liquor New Rule: दारूच्या बाजारात मोठी उलथापालथ; आता 'या' राज्यात बिअर आणि स्कॉच खरेदी करताना बिल पाहूनच धक्का बसेल!

Karnataka New Liquor Rule: भारतातील कर्नाटक राज्याने आपल्या मद्यावरील कर आकारणीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. पूर्वीच्या लिटर-आधारित पद्धतीऐवजी आता मद्यामधील अल्कोहोलच्या प्रमाणावर (ABV) कर आकारला जाणार आहे..कधीपासून लागू?कर्नाटक उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात प्रथमच AIB आधारित उत्पादन शुल्क रचना लागू करण्यात आली आहे. दारुवरील उत्पादन शुल्काची ही पद्धत जागतिक स्तरावर अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी मानली जाते. कर्नाटकात हे नवे नियम 11 मे 2026 पासून लागू करण्यात आले आहेत..Gold Rate Today: सोन्याला मोठा धक्का! सलग 4 दिवस घसरण; काय आहे आजचा भाव?.AIB आधारित उत्पादन शुल्क रचनेची घोषणा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात केली होती. तसेच KP कृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने उत्पादन शुल्क सुधारणांच्या अहवालात ही शिफारस केली होती..नव्या नियमात काय?याआधी अनेक वर्षांपासून कर्नाटकात दारूवरील कर हा विविध किंमत स्लॅबनुसार आकारला जात होता. त्यामुळे अनेकदा कमी किंमतीच्या पण जास्त अल्कोहोल असलेल्या मद्याला प्रोत्साहन मिळत असल्याची टीका होत होती. मात्र आता सरकारने भारतीय निर्मित दारू म्हणजेच IML चे 16 स्लॅब कमी करून आता 8 स्लॅब केले आहेत. तसेच उत्पादन कोणत्या स्लॅब मध्ये ठेवायचे याचा निर्णय उत्पादक कंपन्यांवर सोपवण्यात आला आहे.सुधारित कर्नाटक उत्पादन शुल्क आणि फी नियम, 1968 नुसार, मद्यावरील कर थेट त्यातील अल्कोहोलच्या प्रमाणावर आधारित असेल. सरकारच्या मते, या नव्या व्यवस्थेमुळे कर प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि बाजाराभिमुख होईल.Share Market: भारतीय बाजाराला मोठा धक्का! जगातील टॉप 100 कंपन्यांमध्ये भारताची एकही कंपनी नाही.बाजारात मोठा बदलदरम्यान, या बदलाचा थेट परिणाम दारूच्या किंमतींवरही दिसू लागला आहे, AIB आधारित कर रचनेमुळे 5% अल्कोहोल असलेल्या माईल्ड आणि लेगर बिअरच्या किमती 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या आहेत. प्रीमियम स्कॉच व्हिस्कीच्या किमतीदेखील 20 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.