Premium|startup success story : महाभारतातील पात्रांकडून उद्योगाची प्रेरणा!

सुधीर जोगळेकर - sumajo51@gmail.comद्वापार युगाच्या अखेरीस कुरुक्षेत्रावर घडलेलं, ख्रिस्तपूर्व ५५६१ असा कालावधी सांगितला जाणारं आणि भगवान श्रीकृष्णानं धनुर्धर अर्जुनाला युद्धसज्ज होण्यासाठी मार्गदर्शनपर सांगितलेलं महाभारत... कलियुगात वावरणाऱ्या आणि एकाच वेळेस आयटी किंवा डेंटिस्ट्रीसारख्या परस्परविरुद्ध क्षेत्रात काम करणाऱ्या दोन समवयस्क शाळकरी स्नेह्यांनी एकविसाव्या शतकातही कसं भारून टाकतं... आणि त्यातलं एकेक पात्र, त्यातील एकेक कथासूत्र नवनव्या उद्योगाची, नवनव्या व्यवसायांची प्रेरणा देणारं कसं ठरू शकतं याची प्रत्यक्षानुभूती देणारी 'माधवसृष्टी' हा आहे यावेळच्या यशोगाथेचा विषय...पजेमिनीसारख्या आयटी क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय उद्योगात उच्चपदांवर काम करणारे वैभव केळकर आणि सौंदर्य दंतचिकित्सा क्षेत्रात दंतवैद्य म्हणून कार्यरत असलेल्या मेघना दलाल यांची 'माधवसृष्टी' ही संयुक्त निर्मिती. वैभव आणि मेघना हे दोघेही डोंबिवलीतील टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या शाळेत मराठी माध्यमात शिकलेले एकाच वर्गातील विद्यार्थी. महाभारत हा दोघांच्याही अभ्यासाचा, जिव्हाळ्याचा विषय. महाभारताचं वाचन, अध्ययन करत असताना त्यातल्या एकेका पात्राच्या कथेनं वैभवच्या विचारविश्वाला नवीच दिशा दिली. त्यातून कल्पना पुढे आली, ती 'माधवसृष्टी'नामक एका दूरदर्शी उपक्रमाची. हा उपक्रम आहे शिक्षण देणारे, प्रेरणादायी आणि परिवर्तन घडवणारे विविध संभाव्य प्लॅटफॉर्म निर्माण करण्याचा आणि त्यातून साहित्य-कला व संस्कृती-खेळ-वेशभूषा-भारतीय देशी गायींची गोशाळा याद्वारे महाभारताला पुनरुज्जीवित आणि पुनर्विचारीत करण्याचा. वैभव आणि मेघनाच्या संकल्पनेतला त्या कथेचा नायक बनला धनुर्धर पार्थ, तथा अर्जुन... वैभव आणि मेघनाला हे दिसत होतं, की महाभारत ही केवळ एक युद्धाची महागाथा नाही, तर ती मानवी जीवांच्या प्रत्येक पैलूचा आरसा आहे, ते एक जीवनदर्शन आहे. अर्जुन हा ध्येयासक्त आहे, ध्येयवेडा आहे, नीतिमान योद्धा आहे, प्रामाणिक विचारवंत आहे आणि विवेकाने मार्ग शोधणारा मानवही आहे... वरकरणी संभ्रमित वाटला, तरी योग्य पर्याय शोधणारा चिंतकही आहे. तब्बल बारा वर्षे महाभारताचं, त्यातल्या एकेका पात्राचं अध्ययन केल्यानंतर अर्जुनाभोवती गुंफलेली साहित्यकृती लिहिण्याचा मोह दोघांनाही झाला आणि त्यातून साकारला त्यांचा लेखन-उद्योगातील पहिला आकृतीबंध, 'पार्थसूत्र' या नावाच्या कादंबरीचा.. कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल.विविध उत्पादनांची ‘माधवसृष्टी’ही कादंबरी वाचल्यानंतर माझी वैभव आणि मेघना दोघांचीही भेट झाली आणि महाभारतातल्या एकेका पत्रापासून प्रेरणा घेऊन दोघांनीही उद्योग-व्यवसायाची शृंखला उभी करण्याचा प्रयत्न कसा चालवला आहे याची माहिती मिळत गेली. भगवान श्रीकृष्ण हे महाभारतातलं महत्त्वाचं पात्र. श्रीकृष्ण गोकुळात वाढला, त्याचं आणि दह्या-दुधाचं वेगळंच नातं. ते नातं स्मरत, गोकुळापासून प्रेरणा घेत वैभव आणि मेघनानं देशी गायींची गोशाळा उभी केली, त्यातून मिळणारं आवश्यक दूध वासरांसाठी ठेवून उरलेल्या ‘ए-२’ जातीच्या दुधापासून आणि गोमय-गोमूत्रापासून विविध उत्पादने बनवणारी ‘माधवसृष्टी’ त्यांनी उभी केली. गेल्या आठवड्यात पुण्यात कृषी महाविद्यालयाच्या परिसरात उभ्या राहिलेल्या गौ-टेक प्रदर्शनात त्यांचा स्टॉल पाहिला.वैभव केळकर यांच्या कारकिर्दीची पायाभरणी विज्ञान आश्रमामध्ये झाली, त्या काळात त्यांनी समाजाभिमुख अशा नव-उपक्रमशीलतेचा पाया घट्ट रुजवला. पुण्याच्या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून मेटलर्जी विषयात अभियांत्रिकी पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रात अनुभवसंपन्न ऑटोमेशन आर्किटेक्ट आणि पॉलिसी मेकर म्हणून काम केलं, ते ‘माधवसृष्टी’चे संस्थापक, तर मेघना दलाल या सह-संस्थापक आहेत. मेघना यांनी सौंदर्य दंतचिकित्सेमध्ये २५ वर्षांहून अधिक काळ काम केले आहे..‘माधवसृष्टी’ उद्योगाची पायाभरणीआयुर्वेदातलं पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगती यांचा संयोग साधत त्यांनी निर्मिलेली स्कीन केअर, बाथ इसेन्शियल्स, हेअर केअर, न्यूट्रास्युटिकल्स या प्रकारात मोडणारी व्रजांग हेअर सेरम, व्रजांग बॉडी योगर्ट, व्रजांग सनस्क्रीन, व्रजांग लिप बाम, ए-२ शुद्ध साजूक तूप, शत धौत घृत आदी स्वास्थ्याला चालना देणारी सेंद्रिय शेती उत्पादने आणि आरोग्य; तसेच सौंदर्य उत्पादने तिथे पाहिली आणि महाभारत-माधवसृष्टी-गौ-उत्पादने ही यशस्वी सांगड घालत उद्योगप्रकाराकडे नेणारी त्यांची कल्पनाशक्ती जवळून पाहता आली... 'माधवसृष्टी'चं मुख्यालय पुण्यात आहे; पण त्यांची उत्पादने ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका आदी देशांमध्ये पोहोचली आहेत.तण काढणाऱ्या रोबोची निर्मितीवैभव आणि मेघना यांनी महाभारतापासून प्रेरणा घेत खेळ आणि थीम पार्कवरदेखील काम सुरू केलं आहे. त्यांची चौथी कल्पना आणखीनच भन्नाट आहे. श्रीकृष्णाचे बंधू बलराम, त्यांना हलधर असंही संबोधलं जात असे. हलधर म्हणजेच नांगरधारी शेतकरी. शेतकऱ्याचं आणि महाभारताचं हे अतूट नातं ध्यानात घेऊन शेतकऱ्यासाठी आपल्या ज्ञानाचा, तंत्राचा वापर कसा करता येईल, यावर विचार करून वैभवनं शेतात मुख्य पिकात माजणारं तण शेतकऱ्याला आणि पिकाला त्रासदायक ठरतं, त्यावर मार्ग शोधायला सुरुवात केली. हे तण काढण्यासाठी शेतकऱ्याला श्रम पडतात, वेळ जातो, माणसं मिळत नाहीत आणि ते वेळीच काढलं नाही तर प्रसंगी पिकाला हानिकारक ठरू शकतं. वैभवनं सोप्या पद्धतीनं हे तण काढण्यासाठीचं यंत्र तयार करून घेतलं; पण तेवढ्यावर त्याचं समाधान होईना. हे तण काढू शकणारा रोबो तयार करण्याची कल्पना त्याच्या डोक्यात सुरू झाली आणि आता तिनं बऱ्यापैकी आकार घेतला आहे. येत्या काही महिन्यांत हा रोबो बाजारात येईलही.(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आहेत.९८२००१६६७४). 