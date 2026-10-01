Premium|Mahatma Gandhi Simple Clothing : गांधीजींच्या साधेपणाशी नातं सांगणाऱ्या पंचांच्या व्यवसायाला शंभर वर्षांचा वारसा

सुधीर जोगळेकर - sumajo51@gmail.comपंचे आणि साधेपणा, पंचे आणि महात्मा गांधी ही जणू समीकरणंच. महात्माजींच्या साधेपणाचं प्रतीक ठरलेल्या या वस्त्रापासून प्रेरणा घेऊन त्याच्या विक्रीचा व्यवसाय सुरू करणारी आणि तो विकसित, विस्तारत त्या व्यवसायाचं शतक पूर्ण करणारी पुणे आणि मुंबईतील दोन दुकानं म्हणजे पुण्यातलं ‘गोरे आणि मंडळी’ आणि सुरुवातीला गिरगावात, पण आता दादरमध्ये स्थिरावलेलं ‘गिरगाव पंचे डेपो.’ आता त्यांची चौथी-पाचवी पिढी हा व्यवसाय पुढे नेत आहे. त्यांच्या या वाटचालीविषयी...भारतातील बहुसंख्य जनता अंगावर पुरेसे कपडे नसलेली आणि गरिबीत जगणारी होती. तिला स्वातंत्र्य आंदोलनाशी जोडून घ्यायचं असेल, तर तिच्याचसारखा सामान्य वेष असला पाहिजे. भारतीय गरीब जनतेशी एकरूप व्हायचं असेल, स्वदेशीचा प्रचार करायचा असेल, तर साधेपणाचं प्रतीक म्हणून साधा पेहराव आयुष्यभर अंगावर चढवला पाहिजे, असं महात्माजींना वाटत होतं. किंबहुना, त्यांच्या त्या साधेपणानंच स्वातंत्र्यलढ्याला नवी दिशा दिली होती. सर्वसामान्य भारतीयाला ते आंदोलन आपलं आहे, असं वाटायला लागलं होतं..Latest Marathi News Live Update : राजकारणापासून ते गुन्हेगारीपर्यंत देशात आज काय-काय घडलं? एका क्लिकवर जाणून घ्या प्रत्येक अपडेट.स्वदेशीच्या विचारातून व्यवसाय१९१८ च्या चंपारण आणि खेडा सत्याग्रहात गांधींच्या नेतृत्वाला मिळालेल्या यशापाठोपाठ जालियनवाला बाग हत्याकांड घडलं. ब्रिटिश सत्तेविरोधातला स्वर अधिकच तीव्र होऊ लागला आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाची सूत्रं सर्वार्थानं महात्मा गांधींच्या हाती आली. असहकार, अहिंसा आणि शांततामय विरोध ही ब्रिटिशविरोधी लढ्याची हत्यारं बनली. महात्माजींनी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम (श्रमानुभव), आस्वादावर नियंत्रण (उपवास), भयमुक्तता, सर्वधर्मसमभाव आणि स्वदेशी ही दहा तत्त्वं आपल्या ब्रिटिशविरोधी लढ्यासाठी अंगीकारली. त्यातल्या स्वदेशीचा अर्थ होता परदेशी कपड्यांचा त्याग. त्याचं प्रतीक बनला खादीचा पंचा.खादीच्या पंचाने दिली प्रेरणामहात्मा गांधींचा हाच खादीचा पंचा सर्वसामान्य भारतीयाला उपलब्ध करून देण्याचं व्रत विक्रीच्या माध्यमातून अंगीकारलं ते पुण्यात श्रीधर महादेव गोरे यांनी आणि मुंबईत महादेव यशवंत कुळकर्णी यांनी. गोरे यांनी १९२१मध्ये शनिपाराजवळच्या महालक्ष्मी मार्केटमध्ये ‘गोरे आणि कंपनी’ नावानं दुकान सुरू केलं, तर कुळकर्णी यांनी गिरगावात १९२५ मध्ये ‘गिरगाव पंचे डेपो’ या नावानं दुकान सुरू केलं. ही दोन्ही दुकानं आता शतकपूर्तीचा टप्पा गाठून नव्या पिढीशी आणि त्यांच्या कपड्यांच्या आवडीशी जुळवून घेत व्यवसाय पुढे नेत आहेत.‘गोरे आणि मंडळी’चा श्रीगणेशाश्रीधर गोरे मूळचे कोकणातील जानशी गावचे. घरच्या गरिबीतून मार्ग काढण्यासाठी बायको, मुलं आणि विधवा बहिणीला सोबत घेऊन १९१० मध्ये ते पुण्यात आले. सुंदर हस्ताक्षर आणि विश्वासू स्वभावामुळे त्यांना सरदार पटवर्धन यांच्याकडे हिशेबनीस म्हणून नोकरी मिळाली. मात्र, पाच रुपये पगारात सहा जणांच्या कुटुंबाचा खर्च भागेना. त्यामुळे त्यांनी व्यवसाय करण्याचा विचार केला. पटवर्धनांनी त्यांना मदत केली, एक जागा देऊ केली आणि त्या मदतीतून ‘गोरे आणि मंडळी’ हे दुकान ऑगस्ट १९२१ मध्ये जन्माष्टमीच्या मुहूर्तावर सुरू झालं. सुरुवातीला धोतर, नऊवारी, पातळ आणि आंघोळीचा खादीचा पंचा एवढ्याच वस्तूंची विक्री केली जात होती..Marathi News Live Updates : राजकारण ते हवामान...; एका क्लिकवर वाचा दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी.‘गिरगाव पंचे डेपो’ची पायाभरणीअशीच प्रेरणादायी कथा पंचे विकणाऱ्या ‘गिरगाव पंचे डेपो’ची. महादेव यशवंत तथा दाजी कुळकर्णी हे मूळचे सावंतवाडीचे. वयाच्या १६-१७ व्या वर्षी ते मुंबईत आले. त्यांनीही महात्मा गांधींच्या प्रेरणेनं पंचे विक्रीचं दुकान काढायचा विचार केला. ही घटना १९२५ची. पंचे विकण्याचा पूर्वानुभव त्यांना त्याआधीपासूनच होता. कोकणातून पंचे आणून ते विकत असत. गिरगावात सुरू केलेल्या ‘गिरगाव पंचे डेपो’ने या व्यवसायाला औपचारिक रूप दिलं, इतकंच.‘गिरगाव पंचे डेपो’ची दादरमध्ये भरारी‘गिरगाव पंचे डेपो’ची दादर शाखा सुरू झाली ती १९२६ मध्ये. हळूहळू गिरगावचं दुकान महादेव यशवंत यांचा पुतण्या सांभाळू लागला आणि दादरच्या दुकानाची सूत्रं महादेव यशवंत यांचे चिरंजीव अरविंद महादेव यांनी स्वीकारली. अरविंद हे धाडसी, धडपडे आणि नव्या काळाची चाहूल ओळखणारे होते. त्यांनी केवळ पंचेच नव्हे, तर लुंग्या, सदरे, झब्बे, धोतरजोडी, टॉवेल, सोलापुरी चादरी, बेडशीट, शाली, उपरणी, साड्या, टोपी, शेले, मुंजीचं आणि लग्नाचं सामान, देवाच्या पूजेची वस्त्रं आणि असं अजून बरंच काही विकायला सुरुवात केली. दुकान सांभाळण्याबरोबरच व्यापारी संघटनेच्या कामातही त्यांनी लक्ष घातलं आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचं अध्यक्षपद पटकावण्यापर्यंत मजल मारली.नव्या पिढीने स्वीकारली सूत्रंअरविंद यांचे चिरंजीव रमाकांत, सून अर्चना आणि नातवंडे सदिच्छा, स्वराज आणि अनुष्का हे आता दुकानाचा संपूर्ण भार सांभाळत आहेत. ‘हातरुमालापासून पैठणीपर्यंत सर्व काही आम्ही विकतो,’ असं अभिमानानं सांगणारे रमाकांत एका प्रकारात मात्र मक्तेदारी राखून आहेत. ती मक्तेदारी आहे देवाच्या उपरण्याबाबत. त्याला म्हणतात ‘पामरी.’ वस्त्र-प्रावरणांमधील सर्व प्रकारच्या पारंपरिक गोष्टी मिळण्याचं हमखास ठिकाण, हीच त्यांची टॅगलाइन आहे. त्यांच्याकडचा सर्व माल हातमागाचा आहे, हे आणखी एक विशेष..पारंपरिक पेहरावाकडे तरुणाईचा ओढासदिच्छा, स्वराज आणि अनुष्का हे नव्या पिढीचे प्रतिनिधी हा व्यवसाय आता पुढे नेत आहेत. शहरी भागात राहणारे तरुण काही वर्षं नोकरी-उद्योग केल्यानंतर जसे गावाकडे परतू लागले आहेत, शेती-बागायतीकडे वळताना दिसत आहेत, तसेच आधुनिक वेष परिधान करून कंटाळलेली नवी पिढी पुन्हा मूळ भारतीय वेषाकडे वळताना दिसते आहे, असं रमाकांत यांचं निरीक्षण आहे. एकेकाळी निव्वळ रुमाल-चादरी-पंचे यासाठी ‘गिरगाव पंचे डेपो’कडे वळणारी मागची पिढी केव्हाच मागे पडली आहे आणि आता नवी पिढी साडी, धोतर-सुरवार-झब्बे यांकडे वळू लागली आहे.तयार कपड्यांची जागतिक बाजारपेठ खुली झाली असली, तरी घरगुती वापराचे, सण-समारंभाचे, लग्न-मुंजीचे कपडे खरेदी करण्याची मूळ भारतीय मानसिकता अजूनही टिकून आहे आणि टिकून राहणार आहे, यावर गोरे आणि कुळकर्णी यांचा गाढा विश्वास आहे. त्यांच्या पुढच्या पिढ्या तो विश्वास टिकवून ठेवण्याची खात्री बाळगून आहेत. त्यांना शुभेच्छा!महात्माजींच्या भेटीने दुकान आलं प्रकाशझोतात!पुण्यात आलेल्या महात्मा गांधींना जेव्हा स्वदेशी कपड्यांच्या विक्रीचं ‘गोरे आणि मंडळी’ हे दुकान समजलं, तेव्हा त्यांनी दुकानाला भेट दिली. गांधीजींच्या या भेटीमुळे गोरे कुटुंबीय एका रात्रीत प्रकाशझोतात आलं. गोरे यांनी काळानुसार पारंपरिक पोशाखाच्या प्रकारात मोडणाऱ्या सर्व वस्तू दुकानात ठेवायला सुरुवात केली. आज गोरे यांच्या पाचव्या पिढीचा प्रतिनिधी म्हणून तन्मय घैसास हा व्यवसाय पुढे नेत आहे.देवीच्या साड्यांनी दिली व्यवसायाला नवी दिशाकुळकर्णींच्या व्यवसायाला बरकत आली, ती देवीच्या साड्यांमुळे. हे लक्षात घेऊन कुळकर्णींनी ऑनलाइन विक्रीला सुरुवात केली. देवीच्या साड्या ऐन नवरात्रीत ग्राहकांना घरबसल्या उपलब्ध व्हाव्यात, हा त्यामागचा उद्देश होता. कोविड महासाथीच्या काळात बाकीचे व्यवहार बंद होते. परंतु, दुकानाचा मागचा दरवाजा उघडा ठेवून कुळकर्णी सुरक्षितपणे देवाची वस्त्रं लोकांना उपलब्ध करून देत होते. त्या सुमारास दुकानात १५-१६ जण काम करत होते. त्यातल्या कुणालाही कामावरून काढून न टाकता त्यांची सर्व प्रकारची काळजी घेतली, असं रमाकांत यांनी अभिमानानं सांगितलं.(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आहेत. ९८२००१६६७४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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