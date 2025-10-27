- वसंत कुलकर्णी, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारमहिंद्रा मनुलाइफ फोकस्ड फंड येत्या शनिवारी (ता. १) पाच वर्षे पूर्ण करून सहाव्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. या फंड गटातील बहुतेक फंड लार्ज-कॅप केंद्रित असले, तरीही त्यांनी विस्तृत बाजारपेठेच्या सापेक्ष चांगला परतावा मिळवला आहे. लार्ज-कॅप केंद्रित फंड (फोकस्ड आणि फ्लेक्सिकॅप) जोखीम आघाडीवर अधिक सक्षम असतात..सध्या मिड आणि स्मॉल-कॅप शेअरच्या मूल्यांकनात वाढ झाली असून, मूल्यांकन सहिष्णू पातळीच्या पलीकडे जात आहे. त्यामुळे सध्याच्या बाजार परिस्थितीत, दीर्घावधीसाठी ‘एसआयपी’ करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी लार्ज-कॅपकडे झुकलेला महिंद्रा मनुलाइफ फोकस्ड फंड हा एक उत्तम पर्याय आहे. या फंडाची सुरुवात नोव्हेंबर २०२० मध्ये झाली.या फंडाने एकरकमी गुंतवणुकीच्या कामगिरीत चौथे स्थान मिळवले आहे. त्याने सातत्याने ‘निफ्टी ५०० टीआरआय’ या मानदंडासापेक्ष चांगली कामगिरी केली आहे. हा फंड शेअरमध्ये गुंतवणूक करणारा आणि फोकस्ड फंड असल्याने किमान पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक राखून ठेवली, तरच मनासारखा परतावा मिळू शकतो..सातत्यपूर्ण कामगिरीगेल्या एक, दोन आणि तीन वर्षांच्या कालावधीत पॉइंट-टू-पॉइंट रिटर्न आधारानुसार, या फंडाने बेंचमार्क असलेल्या ‘निफ्टी ५०० टीआरआय’ला ७ ते १३ टक्क्यांनी मागे टाकले. त्याने एक नोव्हेंबर २०२० ते २२ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत वार्षिक २२.४५ टक्के दराने परतावा दिला आहे..याच कालावधीत एक वर्षाच्या चलत परताव्यानुसार, फंडाने मानदंडासापेक्ष नेहमीच (१०० टक्के) अधिक परतावा मिळविला आहे. वर नमूद केलेल्या कालावधीत सरासरी एक वर्षाचा चलत सरासरी परतावा मानदंडाच्या १६.६३ टक्क्यांच्या तुलनेत फंडाचा सरासरी एक वर्ष चलत परतावा २०.५२ टक्के आहे. गेल्या पाच वर्षांत तीन हजार रुपयांच्या ‘एसआयपी’प्रमाणे एकूण एक ८० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीचे दोन लाख ८० हजार ५४० रुपये झाले असून, परताव्याचा वार्षिक दर १८.९४ टक्के आहे..पोर्टफोलिओचे मंथनमहिंद्रा मनुलाइफ फोकस्ड फंडाच्या गुंतवणुकीत ३० कंपन्या आहेत. फंड घराण्याचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (सीआयओ) कृष्णा संघवी हे या फंडाचे नियुक्त व्यवस्थापक आहेत. त्यांनी फंडाच्या गुंतवणुकीत नेहमीच वित्त पुरवठा आणि वित्तीय सेवांना प्राथमिकता दिली आहे. परंतु, त्यानंतरच्या गुंतवणुकीत बदल केले जात असल्याने, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला (आयटी) अधिक पसंती देण्यात आली होती..या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भावात घसरण झाल्याने मूल्यांकन वाजवी होते. तथापि, सध्या तेल आणि इंधन हे दुसऱ्या क्रमांकावर असून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र तिसऱ्या स्थानी आहे. या फंडाने मध्यंतरी ‘एफएमसीजी’ क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविली होती, जे सध्या चौथ्या स्थानी आहे. फंडाने गेल्या काही तिमाहीत वाहन आणि वाहनपूरक उत्पादने; तसेच आरोग्यसेवा क्षेत्रांतील गुंतवणूक कमी केली.एकंदरीत, महिंद्रा मनुलाइफ फोकस्ड फंड गुंतवणुकीत ‘व्हॅल्यू’ आणि ‘ग्रोथ’ या शैलीचा खुबीने वापर करतो. निधी व्यवस्थापक बाजारातील परिस्थितीनुसार लार्ज-कॅप कंपन्यातील गुंतवणूक कमी-अधिक करतात. सध्या लार्ज कॅप कंपन्यांचे गुंतवणुकीतील प्रमाण ८८.०२ टक्के आहे. परंतु, २०२३ मध्ये लार्ज कॅपमधील गुंतवणूक ७० टक्क्यांपर्यंत कमी करून मिड कॅप आणि स्मॉल कॅपमधील गुंतवणूक वाढविली होती..या बदलामुळे फंडाला चांगली कामगिरी करण्यास मदत झाली. गेल्या काही महिन्यांत पुन्हा लार्ज-कॅपचे प्रमाण वाढविले आहे. एकंदरीत, हा फंड मध्यम ते उच्च जोखीम घेण्याची क्षमता असलेल्या आणि सात ते दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी योग्य आहे. गुंतवणूकदारांनी ‘एसआयपी’ पद्धतीने गुंतवणूक करणे कधीही आदर्श ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.