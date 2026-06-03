देशातील ३२ हजार टन सोन्यावर मोदी सरकारची नजर; १ टक्के जरी बाजारात आलं तरी टेन्शन मिटणार, नेमकी काय आहे योजना?

भारतात सोने हे केवळ गुंतवणुकीचे साधन नसून भावना, परंपरा आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक मानले जाते. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव किंवा विशेष प्रसंगी सोने खरेदी करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, याच सवयीमुळे देशातील घरांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये प्रचंड प्रमाणात सोने साठून राहिले आहे. आता या निष्क्रिय सोन्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी उपयोग करून घेण्याचा विचार सरकार करत असल्याची चर्चा आहे..काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना काही काळ सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. त्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे सोन्याच्या आयातीवर होणारा प्रचंड खर्च. भारताला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात करावे लागते आणि त्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर ताण निर्माण होतो..Gold Import Duty: सोने-चांदीवर 15% इम्पोर्ट ड्युटी! आता 1 तोळा सोन्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके जास्त पैसे.तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, भारतीय नागरिकांकडे सध्या 30 ते 32 हजार टन सोने साठवलेले आहे. काही अभ्यासकांच्या मते हा आकडा 35 हजार टनांपर्यंत पोहोचू शकतो. यातील बहुतांश सोने बँक लॉकर, तिजोरी किंवा घरातील कपाटांमध्ये वर्षानुवर्षे पडून आहे. त्याचा कोणताही वापर होत नाही. हे सोन सरकार बाजारात आणण्यचा तयारीत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे..Gold Import Duty Hike in India : सोनं-चांदीसह मौल्यवान धातू महागणार! मध्यरात्री केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय....याशिवाय ‘गोल्ड रिसायकलिंग’ला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा विचार आहे. यात जुन्या दागिन्यांमधील, नाण्यांमधील किंवा इतर वस्तूंमधील सोने शुद्ध करून पुन्हा बाजारात आणण्याची ही प्रक्रिया आहे. तज्ज्ञांच्या मते, देशातील एकूण साठ्यातील केवळ एक टक्का सोनेही दरवर्षी बाजारात आले, तरी सुमारे 300 टन सोन्याची उपलब्धता वाढू शकते. त्यामुळे आयातीत मोठी घट होऊन हजारो कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, देशाचा परकीय चलन साठा मजबूत होण्यास आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.