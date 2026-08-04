महत्त्वाची बातमी! मोदी सरकार LIC मधील भागीदारी विकण्याच्या तयारीत; तुमच्या शेअर्स अन् पॉलिसीचं काय होणार?

देशातील सर्वात मोठी जीवन विमा कंपनी असलेल्या एलआयसी (LIC) संदर्भात महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार एलआयसीमधील सुमारे ६.५ टक्के हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यामागे कोणताही आर्थिक संकट नसून सेबीच्या नियमांची पूर्तता करण्याचा उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अशावेळी आपल्या शेअर्सचं किंवा पॉलिसीचं काय होणार? असे अनेक प्रश्नही नागरिकांच्या मनात निर्णय झाले आहेत. .शेअर बाजार नियामक संस्था म्हणजेच सेबी (SEBI) च्या नियमानुसार, सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये किमान २५ टक्के हिस्सा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांकडे असणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या एलआयसीमध्ये सार्वजनिक भागीदारी केवळ ३.५ टक्के आहे. त्यामुळे हा आकडा वाढवण्यासाठी सरकार टप्प्याटप्प्याने आपले काही शेअर्स विकणार आहेत. सुरुवातीला २ टक्के शेअर्स विकले जातील. मागणी वाढल्यास आणखी ४.५ टक्के शेअर्स बाजारात आणले जाऊ शकतात. या प्रक्रियेतून सरकारला सुमारे ३१ हजार ४१० कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे..Stock Market Today: व्हाइट हाऊसच्या अहवालाने शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; LIC-Reliance मध्ये जोरदार हालचाल.गुंतवणूकदारांसाठी ही संधी फायदेशीर ठरू शकते. कारण सरकारने ऑफर फॉर सेल (OFS) अंतर्गत शेअरची प्राथमिक किंमत बाजारभावापेक्षा कमी ठेवली आहे. याशिवाय किरकोळ गुंतवणूकदार आणि एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांना अंतिम किमतीवर १५ रुपयांची अतिरिक्त सवलत देण्यात येणार आहे..दरम्यान, एलआयसीच्या कोट्यवधी पॉलिसीधारकांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या निर्णयाचा त्यांच्या विमा पॉलिसीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पॉलिसीवरील बोनस, विमा संरक्षण, दाव्याची रक्कम किंवा सरकारची हमी यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. पॉलिसीधारकांचे सर्व हक्क आणि लाभ पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील..Insurance Sector: मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! १००% FDI ला मंजुरी; इंश्योरन्स क्षेत्रात मोठा धमाका, पण LIC साठी नियम वेगळे.एकूणच, सरकारचा हा निर्णय केवळ शेअर बाजारातील नियमांचे पालन करण्यासाठी आहे. याचा विमा व्यवसायावर किंवा पॉलिसीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे, असं आवाहन सरकारकडून करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.