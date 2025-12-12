FDI Insurance: भारत विमा क्षेत्रात मोठी क्रांती करणार! १००% FDI ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, पॉलिसीधारकांवर काय परिणाम होणार?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४% वरून १००% पर्यंत वाढवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. जे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे विमा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल. नवीन खेळाडू आकर्षित होतील आणि ग्राहकांना चांगल्या आणि अधिक परवडणाऱ्या सेवा मिळतील..केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात हे प्रस्तावित केले होते. ज्यामुळे १९३८ च्या विमा कायदामध्ये सुधारणा करून परकीय गुंतवणुकीला पूर्णपणे खुले केले जाईल. विमा क्षेत्राने आधीच ८२,००० कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. नवीन धोरणामुळे हा आकडा अनेक पटींनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. या विधेयकात किमान भांडवल आवश्यकता कमी करणे, संयुक्त विमा परवाने स्थापित करणे आणि एलआयसी कायद्यात सुधारणा करणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. .Bank UPI Service: खातेधारकांनो लक्ष द्या! डिसेंबर महिन्यात UPI सेवा पूर्णपणे बंद राहणार; कोणत्या बँकेची अन् कधी? वाचा....यामुळे एलआयसीच्या संचालक मंडळाला विशेषतः शाखा विस्तार आणि मानव संसाधन व्यवस्थापनाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. २०४७ पर्यंत "प्रत्येक नागरिकासाठी विमा" साध्य करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे आणि ही सुधारणा त्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते. या बदलामुळे रोजगार वाढेल, विमा बाजारात स्पर्धा वाढेल आणि वित्तीय सेवांमध्ये पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा आहे..Railway Food: एअरलाईन्ससारखे ताजे अन्न आता ट्रेनमध्ये मिळणार! आयआरसीटीसीकडून मोठी सुधारणा; पण काय? जाणून घ्या....विमा विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणा प्रामुख्याने पॉलिसीधारकांचे हितसंबंध मजबूत करणे, त्यांची आर्थिक सुरक्षितता वाढवणे आणि विमा बाजारात अधिक कंपन्यांचा प्रवेश सुलभ करणे यावर लक्ष केंद्रित करतात. यामुळे आर्थिक विकासाला गती मिळेल आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. या बदलांमुळे विमा उद्योगाची कार्यक्षमता वाढेल, व्यवसाय सुलभता सुधारेल आणि विम्याचा प्रवेश वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.