FDI Insurance: भारत विमा क्षेत्रात मोठी क्रांती करणार! १००% FDI ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, पॉलिसीधारकांवर काय परिणाम होणार?

100% FDI Insurance News: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एक मोठा निर्णय घेतला. विमा कंपन्यांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा १००% पर्यंत वाढवण्याच्या महत्त्वाच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४% वरून १००% पर्यंत वाढवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. जे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे विमा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल. नवीन खेळाडू आकर्षित होतील आणि ग्राहकांना चांगल्या आणि अधिक परवडणाऱ्या सेवा मिळतील.

