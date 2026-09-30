MSP Hike: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 6 पिकांच्या MSPमध्ये वाढ; गहू, हरभऱ्याला आता किती भाव?

MSP latest news today: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रब्बी हंगाम 2027-28 साठी सहा प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत म्हणजेच MSPमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला..या निर्णयानुसार सर्वाधिक वाढ करडईच्या MSPमध्ये करण्यात आली आहे. करडईच्या MSPमध्ये प्रतिक्विंटल 675 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ मोहरीच्या MSPमध्ये 413 रुपये आणि मसूरच्या MSPमध्ये 390 रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, सर्वांचे लक्ष लागलेल्या गव्हाच्या MSPमध्ये केवळ 25 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे..Gold Rate Today: महिन्याच्या शेवटी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण! आठवडाभरात 7 हजारांनी स्वस्त; चांदीही 14 हजारांनी घसरली; ताजा भाव किती?.कोणत्या पिकाला आता किती MSP?सरकारने अधिसूचित केलेल्या रब्बी हंगामातील सर्व सहा पिकांच्या आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. नव्या दरानुसार प्रतिक्विंटल MSP पुढीलप्रमाणे असणार आहे.गहू - 2,610 रुपयेजव- 2,286 रुपयेहरभरा - 5,958 रुपयेमसूर - 7,390 रुपयेमोहरी - 6,613 रुपयेकरडई - 7,215 रुपयेसरकारच्या मते, MSP वाढवण्यामागे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य मोबदला मिळवून देणे हा उद्देश आहे..LPG Cylinder Price: उद्यापासून गॅस सिलेंडर महागणार? महाराष्ट्रात आज कितीला मिळतो LPG, पाहा शहरनिहाय दर.शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचा अर्थ काय?नवीन MSP दरांमुळे आगामी रब्बी पिकांच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना सरकारकडून निश्चित केलेला एक आधारभूत दर मिळतो. मात्र MSP वाढली म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याची संपूर्ण शेतमालाची खरेदी आपोआप त्याच दराने होईल, असे नाही.प्रत्यक्ष फायदा किती मिळेल, हे सरकारी खरेदीचे प्रमाण आणि बाजारातील त्या पिकाचा दर यावरही अवलंबून असेल. यंदाच्या वाढीकडे पाहिल्यास गव्हाच्या तुलनेत मोहरी, मसूर आणि करडईच्या MSPमध्ये तुलनेने मोठी वाढ करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.