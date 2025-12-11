Mumbai-Pune In 30 Minutes : मुंबई-पुणे आता फक्त 30 मिनिटांत; ट्रॅफिकला करा बाय बाय! जाणून घ्या काय आहे हेलिकॉप्टर शटल सेवा

Mumbai-Pune Helicopter Shuttle : मुंबई–पुणे दरम्यानचा प्रवास आता आणखी लवकर होणार आहे. रस्ते आणि रेल्वेमार्गावरील लांबचा प्रवास टाळू इच्छिणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक नवी आणि वेगवान पर्यायी सेवा सुरू झाली आहे. मुंबईस्थित Flyyo India या कंपनीने हेलिकॉप्टर शटल सेवा सुरू केली असून, अल्प अंतराचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि जलद करण्याचा उद्देश आहे. या सेवेतून प्रवास कसा असतो, याचा एक व्हिडिओ नुकताच व्हायरल झाला असून, लाखो लोकांनी तो पाहिला आहे..केवळ 30 मिनिटांत होणार प्रवास या सेवेसाठी Airbus H125 या हलक्या, सिंगल-इंजिन हेलिकॉप्टरचा वापर केला जातो. हे हेलिकॉप्टर स्थिरता आणि उच्च कार्यक्षमतेसाठी ओळखले जाते. यात एक पायलट आणि सहा प्रवासी बसू शकतात. लांबच्या ट्रॅफिकपासून सुटका करून, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि वेळ वाचवणारा पर्याय म्हणून Flyyo India ही सेवा प्रमोट करत आहे.कंपनीच्या मते, या हेलिकॉप्टरला मुंबई–पुणे अंतर पार करण्यासाठी साधारण 30 मिनिटेच लागतात. त्यामुळे या मार्गावरील सर्वात जलद प्रवास पर्यायांपैकी एक मानला जातो..व्हायरल व्हिडिओमध्ये कसा दिसला अनुभव16 नोव्हेंबरला शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये एक प्रवासी टेकऑफपूर्वी हेलिकॉप्टरमध्ये चढताना दिसतो. व्हिडिओमध्ये शेतजमिनी, महामार्ग आणि मुंबईचे स्कायलाईन, बांद्रा-वर्ली सी लिंक आणि आसपासची उंच इमारती या सर्वांचे एरियल व्ह्यू दिसतात.हा व्हिडिओ 30 लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिल्याने तिकीट दर, बुकिंग प्रक्रिया आणि सामान नियमांविषयी अनेकांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे..Post Office Scheme : दररोज फक्त 333 रुपये गुंतवा आणि मिळवा तब्बल 17 लाख! सरकारी भरवशाची पोस्ट ऑफिसची झकास योजना एकदा बघाच.बुकिंग आणि महत्वाची माहितीFlyyo India सध्या त्यांच्या इंस्टाग्राम पेजद्वारे आणि वेबसाइटद्वारे (flyyo.co.in) बुकिंग स्वीकारत आहे. Airbus H125 या हेलिकॉप्टरमध्ये सहा प्रवाशांची क्षमता असून, अल्प अंतराच्या प्रवासासाठी आरामदायी आणि सुरळीत उड्डाण देण्याच्या दृष्टीने ते डिझाइन केले आहे. Flyyo India च्या वेबसाईटवर प्रवासाच्या दरांविषयी अधिकृत तपशील अद्याप जाहीर केलेले नाहीत.अधिकाऱ्यांच्या मते, ही सेवा नियमित मुंबई–पुणे प्रवाशांसाठी अधिक जलद, ताणमुक्त आणि सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केली आहे..Mexico Tariff on India : मेक्सिकोने भारतावर लादला 50% टॅरिफ; भारताच्या 11 अब्ज डॉलर व्यापारावर संकट! कोणत्या वस्तूंना बसणार फटका? .FAQs1. हेलिकॉप्टर प्रवास किती वेळाचा असतो?मुंबई–पुणे हेलिकॉप्टर प्रवास साधारण 30 मिनिटे घेतो.2. बुकिंग कसे करावे?प्रवासासाठी बुकिंग करण्यासाठी आपण Flyyo India शी इंस्टाग्रामवरील त्यांच्या पेजद्वारे किंवा त्यांच्या वेबसाइटद्वारे (flyyo.co.in) संपर्क साधू शकता.3. ही सेवा कोणती कंपनी चालवते?मुंबईस्थित Flyyo India ही एव्हिएशन कंपनी ही इंटरसिटी हेलिकॉप्टर शटल सेवा चालवत आहे.4. या सेवेत कोणते हेलिकॉप्टर वापरले जाते?Flyyo या सेवेसाठी Airbus H125 हे हलके, सिंगल-इंजिन हेलिकॉप्टर वापरले जाते.5. एका फ्लाइटमध्ये किती प्रवासी प्रवास करू शकतात?प्रत्येक फ्लाइटमध्ये जास्तीत जास्त सहा प्रवासी प्रवास करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.