Mumbai-Pune In 30 Minutes : मुंबई-पुणे आता फक्त 30 मिनिटांत; ट्रॅफिकला करा बाय बाय! जाणून घ्या काय आहे हेलिकॉप्टर शटल सेवा

Pune-Mumbai Travel : Flyyo India ने मुंबई–पुणे दरम्यान फक्त 30 मिनिटांत प्रवास करता येईल अशी हेलिकॉप्टर शटल सेवा सुरू केली आहे. Airbus H125 या हेलिकॉप्टरचा वापर करणाऱ्या या सेवेत जास्तीत जास्त सहा प्रवासी प्रवास करू शकतात.
Vinod Dengale
Mumbai-Pune Helicopter Shuttle : मुंबई–पुणे दरम्यानचा प्रवास आता आणखी लवकर होणार आहे. रस्ते आणि रेल्वेमार्गावरील लांबचा प्रवास टाळू इच्छिणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक नवी आणि वेगवान पर्यायी सेवा सुरू झाली आहे. मुंबईस्थित Flyyo India या कंपनीने हेलिकॉप्टर शटल सेवा सुरू केली असून, अल्प अंतराचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि जलद करण्याचा उद्देश आहे. या सेवेतून प्रवास कसा असतो, याचा एक व्हिडिओ नुकताच व्हायरल झाला असून, लाखो लोकांनी तो पाहिला आहे.

