Net Worth: 'आप' मधून 7 खासदार फुटले! 10,000 कोटींची संपत्ती असलेला सर्वात श्रीमंत नेता चर्चेत; कोणाची किती संपत्ती?

भारतीय राजकारणात बदलाची भाषा करणाऱ्या आम आदमी पार्टी पक्षामध्ये मोठी राजकीय घडामोड घडल्याची चर्चा आहे. राज्यसभेत पक्षाचे महत्त्वाचे नेते राघव चड्ढा यांच्याशी संबंधित घडामोडींमुळे पक्षाच्या ताकदीवर परिणाम झाल्याचं बोललं जात आहे. राज्यसभेतील 10 पैकी 7 खासदारांनी वेगळा मार्ग स्वीकारल्याने आप पक्षाचं राज्यसभेतील संख्याबळ मोठ्या प्रमाणात कमी झालं आहे. .कोण कोण सहभागी?या मोठ्या निर्णयात स्वाती स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी, अशोक मित्तल आणि संदीप पाठक यांचा समावेश असल्याचं समोर येत आहे. यानंतर यात या 7 ही नेत्यांची संपत्ती नेमकं किती आहे याची चर्चा सुरू आहे..1. राजिंदर गुप्ताट्रायडेंट ग्रुपचे मालक राजिंदर गुप्ता हे या यादीतील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मानले जातात. त्यांचा व्यवसाय टेक्सटाइल, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इंडस्ट्रियल क्षेत्रात पसरलेला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे 10,000 कोटी रुपये आहे. त्यांनी 2025 च्या प्रतिज्ञापत्रात 5,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जाहीर केली आहे.2. विक्रम साहनीप्रख्यात उद्योगपती विक्रम साहनी यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात 498 कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे. ते सर्वात श्रीमंत राज्यसभा खासदारांपैकी एक मानले जातात. आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि शिक्षण क्षेत्रावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले असून, या क्षेत्रांमधूनच त्यांना मोठे उत्पन्न मिळते..3. अशोक मित्तललवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (LPU) चे संस्थापक म्हणून ते ओळखले जातात.ADRनुसार, त्यांच्याकडे 91 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता आहे, तर काही स्रोतांनुसार त्यांची एकूण संपत्ती 800 कोटी रुपये आहे.4. हरभजन सिंहमाजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंगने 2022 च्या राज्यसभा निवडणुकीदरम्यान आपली 82 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली. त्याचे उत्पन्न प्रामुख्याने क्रिकेट कमेंट्री, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि BCCI पेन्शनमधून येते. त्यासोबतच त्याची क्रीडा व्यवसायातही गुंतवणूक आहे..5. संदीप पाठकIIT दिल्लीचे माजी प्राध्यापक आणि 'आप'चे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे संदीप पाठक यांनीही आप ला सोडण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी अंदाजे एकूण 4 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली आहे.6. राघव चड्ढाराघव चड्ढा यांची संपत्ती इतर राजकारण्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी मानली जाते. त्यांनी 2022 मध्ये अंदाजे 36 लाख रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली, तर त्यांची एकूण अंदाजित संपत्ती सुमारे 50 लाख रुपये आहे..7. स्वाती मालीवालस्वाती मालीवाल यांची संपत्ती अंदाजे 19 लाख रुपये असल्याचा अंदाज आहे. त्यांचा प्रवास हा एक सामाजिक कार्यकत्या म्हणून सुरू झाला होता तो आता एक खासदारांपर्यंत पोहचला आहे.