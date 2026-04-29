Sakal Money

Credit Card यूजर्ससाठी दिलासा! आता बिल उशिरा भरलं तरी लगेच दंड नाही; RBI चा नवा नियम काय?

RBI credit card new rules: आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, देय तारीख चुकल्यास यापुढे तात्काळ दंड आकारला जाणार नाही. बँकांना आता त्यांच्या ग्राहकांना अतिरिक्त तीन दिवसांची मुदत देणे बंधनकारक असेल.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नवीन नियमांद्वारे क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या नियमांनुसार, देय तारीख उलटून गेल्यानंतरही तुम्हाला आता दंड टाळण्याची संधी आहे. सामान्यतः बिले भरण्यास उशीर झाल्यास अनेकदा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते, परंतु आता असे होणार नाही. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांनी देय तारीख चुकवल्यास बँका आता तात्काळ विलंब शुल्क आकारू शकणार नाहीत.

Loading content, please wait...
Bank
Reserve Bank Of India
users
Credit Card
rbi