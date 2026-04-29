Credit Card यूजर्ससाठी दिलासा! आता बिल उशिरा भरलं तरी लगेच दंड नाही; RBI चा नवा नियम काय?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नवीन नियमांद्वारे क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या नियमांनुसार, देय तारीख उलटून गेल्यानंतरही तुम्हाला आता दंड टाळण्याची संधी आहे. सामान्यतः बिले भरण्यास उशीर झाल्यास अनेकदा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते, परंतु आता असे होणार नाही. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांनी देय तारीख चुकवल्यास बँका आता तात्काळ विलंब शुल्क आकारू शकणार नाहीत. .त्यांना त्यांच्या ग्राहकांना अतिरिक्त तीन दिवसांची मुदत देणे बंधनकारक असेल. उदाहरणार्थ, जर तुमची देय तारीख ५ तारीख असेल, तर तुम्ही ८ तारखेपर्यंत कोणत्याही विलंब शुल्काशिवाय तुमचे बिल भरू शकाल. यासाठी तुमच्यावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. नवीन नियमांनुसार, विलंब शुल्क संपूर्ण बिलाच्या रकमेवर नव्हे, तर केवळ थकित रकमेवर आकारले जाईल. यामुळे व्याज आकारणी कमी होईल. .तीन दिवसांची सवलतीची मुदत संपल्यानंतरच तुमचे खाते थकीत मानले जाईल. याचा अर्थ असा की, तीन दिवसांनंतर बिल न भरल्यास तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होईल. आरबीआयचा हा नवीन नियम क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना निश्चितच मोठा दिलासा देईल, परंतु आपले बिल वेळेवर भरणेच उत्तम आहे. यामुळे तुम्ही विलंब शुल्क आणि तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवरील नकारात्मक परिणामांच्या चिंतेपासून वाचाल. .आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, बँकांनी विलंब शुल्क किंवा इतर नियमांमधील कोणत्याही बदलांची सूचना आपल्या ग्राहकांना किमान एक महिना आधी देणे बंधनकारक आहे. एकंदरीत, रिझर्व्ह बँकेने बँक ग्राहकांसाठी विलंब शुल्काचे नियम शिथिल केले असले तरी, आपली बिले वेळेवर भरणेच उत्तम आहे.