Premium|Stock Market: कोरिया-तैवान घसरणीतून भारताकडे जागतिक भांडवलाचा ओघ; निफ्टीत सकारात्मक संकेत, संयम व गुणवत्तापूर्ण शेअर्सवर भर

भूषण महाजनkreatwealth@gmail.com जुलै महिनाभर सुरू असलेल्या अस्थिरतेनंतर आपल्या शेअर बाजाराने अखेर सकारात्मक संकेत दिले आहेत. परदेशी गुंतवणुकीचा ओसरलेला विक्रीचा दबाव, कंपन्यांचे सुधारलेले निकाल आणि भारताकडे पुन्हा वाढणारे जागतिक आकर्षण यामुळे पुढील काळात बाजारासाठी आशावाद निर्माण झाला आहे. मात्र, या प्रवासात संयम, योग्य शेअरची निवड आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन यांनाच सर्वाधिक महत्त्व राहणार आहे.गेल्या संपूर्ण अस्थिर जुलै महिन्यात शेअर बाजाराने गुंतवणूकदारांच्या संयमाची चांगलीच परीक्षा घेतली. कधी जोरदार वाढ, कधी तीव्र घसरण आणि सततचा अनिश्चित कल या हेलकाव्यांमुळे बाजाराची नेमकी दिशा काय आहे, हा प्रश्न अनेक गुंतवणूकदारांना पडला असेल. प्रत्येक आठवड्यात आशेचा किरण दिसायचा; पण लगेचच निराशेची छाया त्यावर येऊन बसायची. पण म्हणतात ना, ‘ज्याचा शेवट गोड, त्याचं सारंच गोड!’ महिन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात बाजाराने सकारात्मक वळण घेतले. ‘निफ्टी’ निर्देशांक ३१ जुलै रोजी २४,३८३ अंशांवर बंद झाला. महिनाभरात तब्बल २.२५ टक्क्यांची वाढ झाली. ही वाढ फार मोठी नसली, तरी तिचे महत्त्व वेगळे आहे. कारण बाजाराच्या मानसिकतेत स्पष्ट बदल दिसू लागला आहे. विक्रीचा दबाव कमी झाला, तर खरेदीचा आत्मविश्वास वाढला. .पुढील काळासाठी सकारात्मक संकेत मिळू लागले. सततच्या घसरणीमुळे अनेक गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला होता. मात्र, आमचा दृष्टिकोन सुरुवातीपासूनच वेगळा होता. आम्ही सातत्याने एकच भूमिका मांडली होती... ‘आधार ढळला, तरी उमेद हरलेली नाही.’ (अर्थात, निफ्टीने आधार पातळी जरी तोडली असली, तरी तेजीवाल्यांची लढाई संपलेली नाही.) ‘निफ्टी’ २३,००० अंशांच्या खाली जाणार नाही, हा आमचा विश्वास होता. त्यामुळे जोखीम-परतावा गुणोत्तर गुंतवणूकदारांच्या बाजूने होते. जेमतेम १००० अंशांची संभाव्य घसरण आणि संयम ठेवल्यास २००० ते ३००० अंशांच्या तेजीची शक्यता, असे आमचे गणित होते. या प्रवासात अधूनमधून अडथळे येणारच; पण जसजसे कंपन्यांचे कामकाज सुधारत जाईल, तसतसे परदेशी भांडवल पुन्हा आकर्षित होईल, असा आमचा कयास होता.बाजार पुन्हा उभारी घेईल!बाजारातील प्रत्येक घसरण ही वाईटच असते, असे नाही. उलट, अतिउत्साहाला लगाम घालण्याचे आणि गुणवत्तापूर्ण कंपन्यांमध्ये योग्य भावात प्रवेश मिळवून देण्याचे काम अशा दुरुस्त्या करतात. त्यामुळे या चढ-उतारांकडे भीतीने नव्हे, तर संधीच्या दृष्टीने पाहण्याची सवय गुंतवणूकदारांनी लावून घेतली पाहिजे. याच विश्वासामुळे आम्हाला वाटत होते, की बाजार पुन्हा उभारी घेईल आणि चांगली कामगिरी करेल.कोरिया, तैवान बाजारात चढ-उतारकाही सप्ताहांपूर्वी आम्ही कोरिया आणि तैवानच्या शेअर बाजारांचा उल्लेख केला होता. गेल्या वर्षभरात कोरियन निर्देशांक ‘कोस्पी’ने २१२ टक्के, तर तैवानच्या ‘ताईएक्स’ने १०५ टक्के परतावा दिला. त्यामागे सेमीकंडक्टर आणि मेमरी चिप्स उद्योगाची जोरदार वाढ होती. कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित उद्योगांतील प्रचंड नफाक्षमतेमुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा ओघ त्या बाजारांकडे वळला आणि भारतीय बाजार काहीसा दुर्लक्षित राहिला. परंतु, जे बेलगाम वाढते, त्यात थोडीतरी विक्री अपरिहार्य असते. जुलै महिन्यात कोरिया आणि तैवानचे बाजार जवळपास २५ टक्क्यांनी घसरले. तैवानच्या बाजाराचे किंमत-मिळकत गुणोत्तर ३० च्या पुढे गेले आहे. शिवाय, तैवानचा निर्देशांक अत्यंत असंतुलित आहे. तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचे (टीएसएमसी) वजन (वेटेज) निर्देशांकात सुमारे ४४ टक्के आहे. दक्षिण कोरियातही सॅमसंग आणि एसके हायनिक्स यांचे एकत्रित वजन बाजारभांडवलाच्या जवळपास ६० टक्के झाले होते. .Premium|Indian Stock Market : बाजार म्हणतोय... ‘मी पुन्हा येईन’; गुंतवणूकदारांनी काय समजून घ्यावे?.भारतात मोठी संधीयाउलट, भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा सेमीकंडक्टर क्षेत्र अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात असले, तरी इतर अनेक उद्योगांमध्ये जागतिक दर्जाच्या कंपन्या आहेत. भारतीय बाजाराचे हे वैविध्य जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहे. विविध क्षेत्रांतील उच्च गुणवत्तेच्या, आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणाऱ्या अनेक सूचीबद्ध कंपन्या भारतात आहेत. त्यात रुपयाही घसरत आहे, ही बाब निर्यातप्रधान कंपन्यांसाठी अनुकूल ठरत आहे. अशा वेळी परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा भारताकडे वळले, तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. जागतिक गुंतवणूकदार एका देशाशी किंवा एका क्षेत्राशी कायमचे बांधील नसतात. जिथे मूल्यांकन खूप वाढते, तिथे नफावसुली सुरू होते आणि जिथे वाजवी किंमतीत वाढीची क्षमता दिसते, तिकडे पैसा वळतो. भारतासाठी हीच मोठी संधी आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाढ, देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांवरील मोठी गुंतवणूक आणि सूचीबद्ध कंपन्यांची वाढती गुणवत्ता यामुळे भारत पुन्हा जागतिक गुंतवणूकदारांच्या रडारवर ठळकपणे येत आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी अजून जोरदार खरेदी सुरू केलेली नसली, तरी त्यांची विक्री सातत्याने कमी होत आहे. तेवढीच स्फूर्ती सध्या बाजारासाठी पुरेशी ठरत आहे. म्हणूनच आम्ही म्हणतो...‘‘जरासी आहट क्या आई परदेसियों के आने की,रौनक आ गई बाजार में, रुत आ गई कमाने की.’’अमेरिकेतील कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील मोठी गुंतवणूक, डिजिटल परिवर्तन आणि तंत्रज्ञानावरील वाढता खर्च भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी पुन्हा संधी निर्माण करू शकतो. जुलैच्या सुरुवातीलाच आम्ही नमूद केले होते, की आयटी निर्देशांक दीर्घकालीन आधार पातळीवर आला असून, चोखंदळ खरेदीसाठी योग्य वेळ आहे. २६,५०० अंश ही आधार पातळी मानून, ‘उडदामाजी काळे-गोरे’ या म्हणीप्रमाणे, पर्सिस्टंट, कोफोर्ज, टीसीएस, रेटगेन आणि कार ट्रेड या शेअरचा अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला आहे. याच काळात जून तिमाहीचे निकालही बाजाराला दिशा देणार आहेत. विक्री, नफा आणि व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन अपेक्षेपेक्षा चांगला राहिला, तर तेजीला अधिक बळ मिळू शकते. आमच्या मते, ऑगस्टच्या पहिल्या सप्ताहाअखेर ‘निफ्टी’ने २४,५०० ते २४,६०० अंशांची पातळी पार केली तर बाजार नव्या उच्चांकाच्या दिशेने वाटचाल सुरू करू शकतो. तसे त्या सप्ताहात घडले नाही, तरी पुढचा आठवडा आहेच. .Premium|Reliance Share Analysis : कोई जीता, कोई हारा....कंपन्यांची कामगिरी दिशादर्शकशेवटी शेअर बाजाराला दिशा देणारी गोष्ट म्हणजे कंपन्यांची कामगिरी. अल्पावधीत भावना, बातम्या आणि जागतिक घडामोडी बाजार हलवतात; पण दीर्घकाळात विक्री, नफा आणि रोख प्रवाह यांचाच विजय होतो. त्यामुळे प्रत्येक निकाल हंगामात निर्देशांकापेक्षा कंपन्यांच्या गुणवत्तेकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राबरोबरच वाहन उद्योगही भक्कम कामगिरी करत आहे. बजाज ऑटोचे त्रैमासिक निकाल दमदार राहिले. कमकुवत रुपयामुळे कंपनीच्या ढोबळ आणि निव्वळ नफ्यात वाढ झाली आहे. कंपनीचा शेअर बायबॅक नुकताच पूर्ण झाला असून, तो भाव शेअर लवकरच पार करेल, असे वाटते. टीव्हीएस मोटरही त्याच मार्गावर आहे. हे दोन्ही शेअर दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीची क्षमता बाळगून आहेत. त्यामुळे वाहन उद्योगावर काही काळ बारकाईने लक्ष ठेवणे योग्य ठरेल. फार्मा उद्योगानेही मागे वळून पाहायचे नाही, असे ठरवल्यासारखे वाटते. जेनेरिक औषधे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्रदृष्टीत आली असली, तरी ‘सीडीएमओ’ क्षेत्राला तो धोका तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे लॉरस लॅब, सेनोरेस, साय लाइफ आणि साकार या कंपन्यांची घोडदौड सुरूच आहे. प्रत्येक घसरणीत आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराच्या सल्ल्याने टप्प्याटप्प्याने खरेदीचा विचार करावा.संयमाची परीक्षाबाजारात मोठी संपत्ती निर्माण करणारे गुंतवणूकदार आणि केवळ व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार यांच्यातील सर्वांत मोठा फरक म्हणजे संयम. योग्य व्यवसाय निवडल्यानंतर त्याला वाढण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. बी पेरल्याबरोबर झाडाला फळे लागत नाहीत; त्यासाठी ऋतू बदलावे लागतात. गुंतवणुकीचेही तसेच आहे. बाजार नेहमीच गुंतवणूकदारांची परीक्षा घेत असतो. मात्र, संयम, गुणवत्तापूर्ण शेअरची निवड आणि दीर्घकालीन आत्मविश्वास यांच्याच बळावर खरी संपत्ती निर्माण होते, हे लक्षात ठेवणेच शहाणपणाचे ठरेल.(लेखक ‘अर्थबोध शेअर्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि भांडवली बाजाराचे अनुभवी विश्लेषक आहेत.९८५०५६६३१०)--------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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