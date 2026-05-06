Pakistan News: आर्थिक संकटात पाकिस्तानचा मोठा यू-टर्न! इस्लामच्या नावाखाली 50 वर्षांपूर्वी बंद केलेली ‘ही’ गोष्ट पुन्हा सुरू

Pakistan Liquor News: भारताचा शेजारी देश आणि कर्जात बुडालेला पाकिस्तान आता पैसे कमावण्याचे नवीन मार्ग शोधत आहे. याचाच परिणाम म्हणून पाकिस्तानातील एकमेव मद्य उत्पादक कंपनी असणाऱ्या मरे ब्रुअरीला, सुमारे 50 वर्षांनंतर देशाबाहेर गैर-इस्लामिक देशांमध्ये दारू विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. .1977 मध्ये, पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी पाकिस्तानात दारू विक्रीवर बंदी घातली होती. या बंदीचा सर्वाधिक फटका पाकिस्तानची एकमेव स्थानिक मालकीची कंपनी, मरे ब्रुअरीला बसला. त्यावेळच्या निर्णयानंतर कंपनी केवळ पाकिस्तानात राहणाऱ्या गैर-मुस्लिम नागरिकांना आणि परदेशातील पर्यटकांनाच दारूचा पुरवठा करू शकत होती..Gold Rate Today: सोन्यावर ट्रम्प इफेक्ट! एका दिवसात मोठा उलटफेर! जाणून घ्या आजचे ताजे भाव.नवीन निर्णय काय?नवीन निर्णयानुसार आता गैर-इस्लामिक देश वगळता बाकी देशांत दारू विक्री करता येईल. यामुळे आता मुस्लिम देशांचा समूह असलेल्या (OIC) 57 देशांव्यतिरिक्त इतर कोठेही दारू विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. ब्रिटन, जपान, पोर्तुगाल आणि थायलंड यांसारख्या देशांमध्ये आता निर्यात सुरू झाली आहे. याआधी, ही कंपनी फक्त पॅकेज केलेले ज्यूस, मिनरल वॉटर आणि माल्ट यांसारखी अल्कोहोल-विरहित उत्पादने निर्यात करत असे, परंतु आता परवाना मिळाल्यानंतर, त्यांनी दारूची विक्रीही सुरू केली आहे..मरे ब्रुअरी1860 च्या दशकात, ब्रिटिश उद्योजक एडवर्ड डायर आणि एडवर्ड व्हिम्पर यांनी ब्रिटिश सैनिकांना बिअर पुरवण्यासाठी मरे (आता पाकिस्तानात) या थंड हवेच्या ठिकाणी ही कंपनी स्थापन केली. 1947 मध्ये फाळणीनंतर, ही कंपनी एका पारशी कुटुंबाने विकत घेतली. सध्या, ही कंपनी पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य इस्फान्यान भंडारा यांच्या मालकीची आहे. ते बऱ्याच काळापासून अल्कोहोल निर्यात करण्याचा प्रयत्न करत होते..पाकिस्तानचे कर्जपाकिस्तानवर सध्या तब्बल 138 अब्ज डॉलर्स कर्जाचा बोजा आहे. देशाचे वास्तविक उत्पन्न 40 अब्ज डॉलर्स आहे, तर वार्षिक खर्च तब्बल 58 अब्ज डॉलर्स आहे. यापैकी, दरवर्षी अंदाजे 30 अब्ज डॉलर्स व्याजावरचं खर्च केले जातात. त्यामुळे या बिकट परिस्थितीत आता पाकिस्तानला उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधणे गरजेचे झाले आहे. यात मद्याच्या निर्यातीला परवानगी देणे हे त्या दिशेने एक पाऊल मानले जाते..PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजनेबाबत केंद्र सरकारची मोठी अपडेट; जाणून घ्या २,००० रुपये कधी मिळणार?.बंदी का घातली होती?पाकिस्तानमध्ये दारूबंदी लागू होण्यामागे राजकीय आणि धार्मिक दोन्ही कारणं होती. 1977 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यावर पाश्चात्य जीवनशैलीला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप होता. यामुळे त्यांच्या विरोधात एक हिंसक आंदोलन सुरू झाले. या वाढत्या दबावामुळे आणि कट्टरपंथी गटांना शांत करण्यासाठी भुट्टो यांनी पाकिस्तानमध्ये दारू विक्रीवर बंदी लागू केली. मात्र, ही बंदी कायमस्वरूपी ठेवण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता, असं मानलं जातं.पण , त्या निवडणुकीत जनरल झिया-उल-हक यांनी लष्करी उठाव करून सत्ता ताब्यात घेतली. त्यांनी देशात कट्टर इस्लामिक विचारसरणीला अधिक बळ दिलं आणि सैन्याचं इस्लामीकरण करण्यावर भर दिला. त्यामुळे दारूबंदी हटवण्याचा विचारही पाकिस्तानमध्ये संवेदनशील विषय बनला. नंतरच्या काळात परवेझ मुशर्रफ यांनी काही प्रमाणात नियम शिथिल करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र राजकीय दबावामुळे त्यांना यश मिळू शकलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.