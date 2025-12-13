Investment Rule: पेन्शनधारकांसाठी मोठा निर्णय! गुंतवणूक नियमांमध्ये मोठे बदल, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, कसा फायदा होणार?

देशातील पेन्शन नियामक, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनांसाठीच्या गुंतवणूक नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नवीन नियम लागू झाले आहेत. ज्यामुळे पूर्वी जारी केलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांना एकाच मास्टर सर्क्युलरमध्ये सोपे केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती बचत अधिक सुरक्षित करणे आणि गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे..लाखो सरकारी आणि राज्य सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये नोंदणीकृत आहेत. तर सामान्य नागरिक अटल पेन्शन योजने (APY) अंतर्गत गुंतवणूक करतात. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करतील की पेन्शन फंड लोकांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाची कुठे आणि किती गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे गुंतवणूक जोखीम कमी होईल आणि अधिक स्थिर परतावा मिळेल. नवीन नियमांनुसार, पेन्शन फंडांना त्यांच्या निधीचा एक मोठा भाग सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांमध्ये ठेवावा लागेल..Year Ender : 2025 मधील RBI चे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय! EMI आणि कर्जात काय स्वस्त झालं? एका क्लिकवर वाचा.पेन्शन फंड आता त्यांच्या निधीपैकी ६५% पर्यंत सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवू शकतात. सरकारी रोखे सर्वात सुरक्षित मानले जातात, म्हणून निवृत्ती बचतीचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. याव्यतिरिक्त, कॉर्पोरेट बाँड आणि इतर कर्ज साधनांमध्ये जास्तीत जास्त ४५% पर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. तथापि, PFRDA ने फंडांनी उच्च-जोखीम बाँडमध्ये गुंतवणूक करू नये यासाठी कठोर किमान रेटिंग आवश्यकता निश्चित केल्या आहेत..पीएफआरडीएने इक्विटी गुंतवणुकीसाठी कमाल २५% मर्यादा निश्चित केली आहे. फंड आयपीओ, एफपीओ, ओएफएस आणि निर्देशांक-आधारित गुंतवणुकीद्वारे शेअर्स मिळवू शकतात. शेअर बाजार सामान्यतः अत्यंत अस्थिर मानला जातो, म्हणून मर्यादा निश्चित केल्याने जोखीम नियंत्रित करण्यास मदत होईल. मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये १०% पर्यंत गुंतवणूक करण्यास परवानगी असेल, तर REITs, InvITs आणि पर्यायी गुंतवणूक निधी सारख्या पर्यायांमध्ये ५% पर्यंत गुंतवणूक करण्यास परवानगी असेल. .SBI Interest Rate : SBI चा मोठा निर्णय! FD चे दर बदलले, होम लोन व EMI स्वस्त होणार? नवीन दर पाहा.उच्च-जोखीम श्रेणींमध्ये निधी जास्त गुंतवणूक करण्यापासून रोखण्यासाठी या मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमधील एक मोठा बदल म्हणजे निधींना त्यांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओचे सतत निरीक्षण करावे लागेल. जर निर्देशांकात बदल झाले किंवा गुंतवणुकीची गुणवत्ता घसरली तर निधींना त्यांच्या पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन करावे लागेल. .यामुळे ग्राहकांची कमाई सुरक्षित गुंतवणुकीत राहील आणि जोखीम मर्यादित राहील याची खात्री होईल. पीएफआरडीए म्हणते की, या संपूर्ण चौकटीमुळे सरकारी कर्मचारी आणि एपीवाय लाभार्थ्यांची दीर्घकालीन बचत अधिक सुरक्षित, स्थिर आणि पारदर्शक होईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तुमचे पेन्शन पैसे आता अधिक नियंत्रण, सुरक्षितता आणि स्पष्टतेसह गुंतवले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.