Investment Rule: पेन्शनधारकांसाठी मोठा निर्णय! गुंतवणूक नियमांमध्ये मोठे बदल, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, कसा फायदा होणार?

PFRDA Changes Investment Rule: पेन्शन गुंतवणूक नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी PFRDA ने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
देशातील पेन्शन नियामक, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनांसाठीच्या गुंतवणूक नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नवीन नियम लागू झाले आहेत. ज्यामुळे पूर्वी जारी केलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांना एकाच मास्टर सर्क्युलरमध्ये सोपे केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती बचत अधिक सुरक्षित करणे आणि गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.

