Premium|Personal Finance : तुमच्या पैशांचे तुम्ही ‘सीईओ’ बनू शकता!

how to manage personal finance in India : बंगळूर उद्योजिका चंद्रलेखा एम.आर. म्हणतात की, महिलांनी व तरुणांनी पर्सनल फायनान्सवर लक्ष देऊन गुंतवणूक निर्णय स्वतः घ्यावा. ‘डाइम डॉट इन’ कंपनीद्वारे म्युच्युअल फंड, विमा, इक्विटी आणि आर्थिक नियोजनावर मार्गदर्शन दिले जाते.
चंद्रलेखा एम. आर.

आर्थिक नियोजनाबाबत आजही आपल्या देशात अनेक लोक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. महिलावर्ग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्याबाबत मागे असलेला दिसून येतो, तर तरुणाई झटपट पैसा मिळवण्यासाठी शेअर बाजारात अभ्यास न करता गुंतवणूक करण्याची जोखीम पत्करताना दिसते. अशावेळी तुमच्या पैशाचे तुम्ही ‘सीईओ’ बनू शकता, हा धडा शिकवण्यासाठी समाजमाध्यमांद्वारे प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे... सांगत आहेत बंगळूरस्थित उद्योजिका चंद्रलेखा एम. आर. ‘सकाळ मनी’च्या उपसंपादक प्राची गावस्कर यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद.

