Premium|Personal Finance : तुमच्या पैशांचे तुम्ही ‘सीईओ’ बनू शकता!

चंद्रलेखा एम. आर. आर्थिक नियोजनाबाबत आजही आपल्या देशात अनेक लोक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. महिलावर्ग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्याबाबत मागे असलेला दिसून येतो, तर तरुणाई झटपट पैसा मिळवण्यासाठी शेअर बाजारात अभ्यास न करता गुंतवणूक करण्याची जोखीम पत्करताना दिसते. अशावेळी तुमच्या पैशाचे तुम्ही ‘सीईओ’ बनू शकता, हा धडा शिकवण्यासाठी समाजमाध्यमांद्वारे प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे... सांगत आहेत बंगळूरस्थित उद्योजिका चंद्रलेखा एम. आर. ‘सकाळ मनी’च्या उपसंपादक प्राची गावस्कर यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद..Premium|Dessert cafe business : डिझर्ट व्यवसायाला सुरुवात करताना....प्रश्न : आर्थिक क्षेत्रातील उत्तम करिअर असतानाही लोकांना पर्सनल फायनान्सबाबत जागरूक करण्याकडे वळावे, असे का वाटले?चंद्रलेखा : सीएमए आणि सीआयए अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर, मी ‘केपीएमजी’मध्ये दोन वर्षे नोकरी केली. मी शिकत असल्यापासून मला सातत्याने असे दिसून येत होते, की बहुतांश लोक आर्थिक नियोजन किंवा पर्सनल फायनान्स म्हणजे काहीतरी अवघड गोष्ट असे समजून त्यापासून दूर राहतात. आपल्याकडे आर्थिक नियोजन शाळा, कॉलेजात शिकवले जात नाही. त्यामुळे मोठेपणी पैसे कमावले तरी गुंतवणूक करण्याबाबत अनेक जण अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते. अनेकांना पे-स्लिप कशी बघायची हेदेखील माहीत नसल्याचे दिसून येते. करबचत, विमा, म्युच्यअल फंड, शेअर बाजार यात गुंतवणूक करणे किंवा त्याचा पाठपुरावा करणे याची अनेकांना भीती वाटते. त्यामुळे अनेक लोक बँकेत बचत करणे किंवा पारंपरिक सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करणे पसंत करतात आणि पर्यायाने संपत्तीवाढीची संधी गमावतात. दुसरीकडे अनेकांना झटपट पैसा हवा असतो, असे लोक कोणाच्या तरी सांगण्यावरून शेअर बाजारात किंवा अलीकडे नव्या पिढीत लोकप्रिय झालेल्या क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक करतात आणि फसतात. स्वतः अभ्यास करून गुंतवणूक करण्यापासून अनेक जण लांब राहतात. त्याचप्रमाणे गुंतवणूक करण्यात किंवा त्याचे निर्णय घेण्यात महिलांचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे जाणवत होते. हे सगळे बघत असताना, आपण आपल्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा वापर लोकांना जागरुक करण्यासाठी केला पाहिजे, असे प्रकर्षाने वाटू लागले, त्यामुळे मी पर्सनल फायनान्सबाबत मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने नोकरी सोडून ‘जॉइन डाइम डॉट इन’ ही एक स्टार्ट-अप कंपनी सुरू केली..प्रश्न : तुम्ही तुमच्या पैशाचे ‘सीईओ’ बनू शकता, अशी तुमची ‘टॅगलाइन’ आहे. म्हणजे नेमके काय, कसे काम करता?चंद्रलेखा : तुम्ही तुमच्या पैशाचे ‘सीईओ’ बनू शकता अशी माझ्या कंपनीची ‘टॅगलाइन’ आहे. मला प्रत्येकाला हेच सांगायचे आहे, की तुमच्या पैशाचे व्यवस्थापन तुम्ही उत्तमरीत्या करू शकता. योग्य सल्ला, माहिती घेऊन तुम्ही गुंतवणूक करून पैसा वाढवू शकता. यासाठीच मी माझ्या कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणुकीशी संबंधित विविध विषयावर मार्गदर्शन करणारे व्हिडिओ तयार करते, ते इन्स्टाग्राम, यूट्यूबसारख्या विविध समाज माध्यमांवरून लोकांपर्यंत पोहोचवते. याशिवाय आमच्या वेबसाइटवरदेखील लेख असतात. पर्सनल फायनान्सबाबत एका छताखाली सर्व माहिती देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. करबचत, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना कंपनीची निवड कशी करावी, कोणत्या गोष्टींची माहिती घ्यावी, कोणत्या गोष्टींपासून दूर राहावे, काय काळजी घ्यावी, योग्य योजना कशी निवडावी अशा विविध पैलूंनी सखोल माहिती अगदी सोप्या भाषेत देण्याचा मी प्रयत्न करते. अलीकडच्या काळात सायबर फसवणूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. लोकांना त्यापासून वाचण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, याबाबतही आम्ही प्रयत्न करतो. विविध वयोगटातील, विविध आर्थिक स्तरातील लोकांना उपयोगी ठरतील, असा कंटेट तयार केला जातो. पर्सनल फायनान्स ही सवय झाली पाहिजे, त्यासाठी लोकांना कसे प्रवृत्त करता येईल, प्रोत्साहन देता येईल यासाठी माझे प्रयत्न असतात. आर्थिक क्षेत्रात होणाऱ्या घडामोडी, नियमांमधील बदल अशा विविध बाबींचा अभ्यास करून मी कंटेट तयार करते. विविध फायनान्स कंपन्यांनादेखील आम्ही सेवा देतो. छोटे कोर्सेस, कार्यशाळा घेतल्या जातात. टीव्ही, वृत्तपत्रे, मासिके, यूट्यूब चॅनल्स अशा विविध माध्यमातून मी लोकांना माहिती देण्याचा प्रयत्न करते. यासाठी नवनव्या विषयातील संशोधन, अभ्यास करण्यासाठी आमच्याकडे सात जणांची टीम आहे. सध्या इंग्रजी भाषेतून आम्ही व्हिडीओ करतो. प्रत्येक भारतीयाला योग्य माहितीच्या आधारावर व्यावहारिक आणि कृतीशील निर्णयासह संपत्तीवाढीसाठी मदत करणे हे माझे उद्दिष्ट आहे..प्रश्न : आजची तरुणपिढी आजचा दिवस मजेत घालवा, असा दृष्टिकोन ठेवणारी आढळते, त्यांना काय सांगाल?चंद्रलेखा : गुंतवणूक जितकी लवकर तितकी ती वाढते. त्यामुळे कमाई सुरू झाली की थोडी तरी बचत करणे गरजेचे आहे. तरुणांनी कमवायला सुरुवात झाल्यानंतर आपल्या उत्पन्नाच्या किमान ३० टक्के रक्कम गुंतवली पाहिजे. ज्यांच्यावर कोणतीही कौटुंबिक जबाबदारी नाही, त्यांनी कमाईला सुरूवात केल्यानंतर किमान ६० टक्के रक्कम गुंतवली पाहिजे. तरुणवर्गाची जोखीम घेण्याची क्षमता अधिक असते, त्यामुळे त्यांनी इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देण्यास हरकत नाही. यासाठी ज्या फंडात गुंतवणूक करणार आहोत, त्याचा किमान पाच वर्षांचा परतावा, कामगिरी याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. म्युच्युअल फंडात ‘एसआयपी’द्वारे गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. यातून दीर्घकाळात मोठी रक्कम साठू शकते. आजकाल ‘अर्ली रिटायरमेंट’ घेण्याकडे कल वाढत आहे, त्यासाठी अशी लवकर सुरू केलेली गुंतवणूक उपयुक्त ठरू शकते. त्याशिवाय परदेश प्रवास, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अशी गुंतवणूक उपयोगी ठरू शकते..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.प्रश्न : पर्सनल फायनान्समध्ये आजही आरोग्य विमा, आयुर्विमा याबाबत फार महत्त्व दिले जात नसल्याचे दिसून येते, तुमचा काय अनुभव आहे?चंद्रलेखा : उत्पन्न, गुंतवणूक, खर्च, विमा, कर्ज आणि कर या आपल्या आर्थिक नियोजनातील अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी आहेत. त्यावर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आजही आपल्या देशात विमा घेण्याचे प्रमाण कमी आहे. आरोग्य विमा घेण्याकडेही अनेकजण दुर्लक्ष करतात. आयुर्विमा म्हणजे नकारात्मक गोष्ट अशी धारणा आजही मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. त्यामुळे मी माझ्या व्हिडीओमध्ये आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्याचे महत्त्व सांगण्यावर भर देते. आजकाल मुदत विमा अगदी कमी पैशात मिळतो. तरीही लोक तो घेण्याबाबत टाळाटाळ करतात. कोविड महासाथीने आपल्याला मोठा धडा दिला आहे, तरीही विमा प्रसाराबाबत अधिक जागरुकता गरजेची आहे. आरोग्य विमा घेताना काळजीपूर्वक निवड करणे महत्त्वाचे ठरते. यासाठी विमा पॉलिसी निवडताना आपल्या गरजा, अपेक्षा यानुसार उत्तम पॉलिसी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कोणते निकष लावावेत, याची माहिती मी देत असते..प्रश्न : आजकाल महिला सर्व क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून पुढे जात आहेत, तरी आर्थिक बाबींमध्ये मात्र त्यांची माघार दिसून येते. त्यासाठी तुम्ही काही विशेष प्रयत्न करता का?चंद्रलेखा : महिला व्यवस्थापनात किती कुशल असतात, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. घरखर्चासाठी दिलेल्या पैशातून थोडी बचत करून वेळप्रसंगी अडीअडचणीला पैसे हजर करण्याचे महिलांचे कौशल्य सर्वज्ञात आहे. बचत आणि गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन त्यांच्याकडे असतो, पण तरीही त्या निर्णय घेताना कच खातात. आजही अनेक घरांमध्ये कमावणाऱ्या महिलादेखील गुंतवणूक करण्याचे सर्व अधिकार वडील, भाऊ किंवा विवाहीत असल्यास नवरा, मुले यांच्याकडे देतात. घरातील पुरुष निर्णय घेत असल्याने महिलांचा आत्मविश्वास कमी होतो. त्यामुळे महिलांनी चुका होण्याची भीती न बाळगता गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. पुरुष निर्णय घेतात तेव्हा त्यांना याबाबत प्रश्न विचारले पाहिजेत. यातून माहिती मिळेल आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी आत्मविश्वास आणि प्रोत्साहनही मिळेल. आजकाल अनेक फंड कंपन्या, बँका, विमा कंपन्यांची सूत्रे महिलांकडे आहेत. लाखो-कोटींची उलाढाल त्या हाताळतात. मोठमोठे उद्योग महिलांनी उभारले आहेत. त्यांची उदाहरणे प्रेरणादायी आहेत. महिलांनी आपल्या आरोग्यासाठी; तसेच आपल्या इच्छा, आवडीनिवडींसाठी गुंतवणूक करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी मी विविध गुंतवणूक पर्याय, साध्यासोप्या टिप्स देणारे व्हिडिओ तयार करते. सोप्या भाषेत आर्थिक गणित उलगडून सांगते, त्यामुळे अनेक महिलांना गुंतवणुकीसाठी प्रेरणा मिळते, मदत होते.(चंद्रलेखा एम.आर. या बंगळूरस्थित उद्योजिका आहेत. पर्सनल फायनान्सबाबत सर्व माहिती देणाऱ्या 'डाइम डॉट इन' या कंपनीच्या त्या संस्थापक आहेत. इन्स्टाग्रामवर त्यांचे १० लाखांहून अधिक फॉलोअर आहेत.) 