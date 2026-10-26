Personal Finance

8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगाचे 5 मोठे अपडेट्स! केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांसाठी काय महत्त्वाचं?

8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर बैठका आणि प्रशासकीय प्रक्रियेसंदर्भातील पाच महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. काय आहेत नेमकं हे अपडेट्स जाणून घ्या.
8th Pay Commission: 5 Latest Updates Every Central Government Employee and Pensioner Should Know

8th Pay Commission: 5 Latest Updates Every Central Government Employee and Pensioner Should Know

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगाच्या कांकजाबाबत गेल्या काही महिन्यांत अनेक अपडेट्स समोर आले आहेत. या काळात आयोगाने विविध शहरांमध्ये बैठका केल्या असून कर्मचारी संघटना आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना आणि मागण्या जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

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