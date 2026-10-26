8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगाचे 5 मोठे अपडेट्स! केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांसाठी काय महत्त्वाचं?

केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगाच्या कांकजाबाबत गेल्या काही महिन्यांत अनेक अपडेट्स समोर आले आहेत. या काळात आयोगाने विविध शहरांमध्ये बैठका केल्या असून कर्मचारी संघटना आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना आणि मागण्या जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .गेल्या काही महिन्यांत आयोगाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि लडाखसह देशातील विविध भागांमध्ये बैठका व सल्लामसलत कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. नुकतीच 22 आणि 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईतील बैठकांची प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यादृष्टीने आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवरील ‘What’s New’ सेक्शनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पाच ताज्या अपडेट्स पाहा....Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोन्याचे भाव धडाम! ऑक्टोबरमध्ये 7,000 तर उच्चांकापासून 38,000 रुपयांनी स्वस्त; मुंबई-पुण्यात भाव किती?.8वा वेतन आयोगाची पाच अपडेट्स1. मुंबईतील बैठकांबाबत सूचना21 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोगाने मुंबई दौऱ्याबाबत माहिती दिली होती. त्यानुसार 22 आणि 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी बैठका आयोजित करण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑक्टोबर 2026 होती.2. बेंगळुरूमध्ये बैठका24 ऑगस्ट 2026 रोजी आयोगाने बेंगळुरू दौऱ्याची घोषणा केली होती. येथे 7 आणि 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी बैठका आयोजित करण्याचे नियोजन होते. या बैठकांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 18 सप्टेंबर 2026 होती.3. सल्लागारांच्या नियुक्तीबाबत बदल11 ऑगस्ट 2026 रोजी आयोगाने सल्लागारांच्या नियुक्तीसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही बदल केले. हा बदल आयोगाच्या प्रशासकीय कामकाजाशी आणि सल्लागारांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे.4. जयपूर दौऱ्याची घोषणा3 ऑगस्ट 2026 रोजी आयोगाने जयपूर दौऱ्याची माहिती दिली होती. या दौऱ्यात 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर 2026 रोजी बैठका आयोजित करण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 18 ऑगस्ट 2026 निश्चित करण्यात आली होती.5. चंदीगडमध्ये बैठका28 जुलै 2026 रोजी आयोगाने चंदीगड दौऱ्याची घोषणा केली होती. येथे 16 ते 18 सप्टेंबर 2026 दरम्यान सल्लामसलत बैठका आयोजित करण्याचे नियोजन होते. या बैठकांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 25 ऑगस्ट 2026 होती.या अपडेट्सवरून आयोग विविध शहरांमध्ये बैठका घेऊन कर्मचारी संघटना आणि संबंधित घटकांच्या सूचना जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे दिसते. पुढील काळात आयोगाच्या नियोजनानुसार आणखी बैठका होऊ शकतात..LPG Cylinder Update: दिवाळीत गॅस सिलिंडरचा तुटवडा होणार? आंदोलनामुळे ग्राहकांचं टेन्शन वाढणार? पाहा ताजी अपडेट.केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी काय?8व्या वेतन आयोगाच्या या पाच अपडेट्समध्ये फिटमेंट फॅक्टर, किमान मूळ वेतन, पेन्शनमधील वाढ किंवा नवीन वेतन आयोग लागू होण्याच्या तारखेबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. हे अपडेट्स प्रामुख्याने बैठका आणि प्रशासकीय प्रक्रियेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे यावरून पगार किंवा पेन्शनमध्ये वाढ झाल्याची अधिकृत पुष्टी होत नाही.यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.86 होता, तर सातव्या वेतन आयोगात तो 2.57 करण्यात आला होता. आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींकडे लागले आहे. मात्र, नवीन फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, पगारात किती वाढ होईल किंवा आयोगाच्या शिफारसी कधी लागू होतील, याबाबत या अपडेट्समधून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.