RCB Ownership: आरसीबीची टीम महाराष्ट्रातील उद्योगपती खरेदी करण्याच्या तयारीत; किती कोटींना होणार डील?

RCB Up For Sale: भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट लीग असणाऱ्या IPL मध्ये मोठा बदल होणार आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आणि प्रसिद्ध उद्योगपती अदार पूनावाला हे आयपीएलची विद्यमान चॅम्पियन टीम रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) खरेदी करण्याच्या तयारीत आहेत..सध्या RCB चे मालकी हक्क ब्रिटिश मद्य उत्पादक कंपनी Diageo PLC कडे आहेत, आणि पूनावाला व डियाजियो यांच्यात याबाबत प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. मात्र दोन्ही कंपन्यांकडून अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. तसेच डियाजियो संपूर्ण हिस्सेदारी विकणार आहे की काही भाग विकणार आहे, हेही स्पष्ट झालेले नाही..RCB ही आयपीएलमधील सर्वात जास्त किंमत असलेली फ्रँचायझी मानली जाते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, डियाजियो RCB चे मूल्यांकन सुमारे 2 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹17,000 कोटी) इतके आहे. माहितीनुसार, या टीमच्या खरेदीसाठी इतर काही ग्रुप इच्छुक असले तरी पूनावाला सर्वात मोठे दावेदार आहेत. यामुळे पूनावालांचा हा व्यवहार पूर्ण झाल्यास, IPLच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी डील ठरू शकते..याआधी फेब्रुवारी महिन्यात, अहमदाबादस्थित टोरेंट ग्रुपने आपल्या होल्डिंग कंपनीमार्फत गुजरात टायटन्स (GT) मधील 67% हिस्सेदारी सुमारे ₹5000 कोटींना खरेदी केली होती. त्या वेळी GT चे मूल्यांकन ₹7453 कोटी झाले होते. पण RCB चे मूल्यांकन त्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त असल्याने ही डील आयपीएलच्या इतिहासात नवा विक्रम घडवू शकते..सध्या चाहत्यांचे लक्ष आता डियाजियो आणि अदार पूनावालामधील चर्चेच्या पुढील टप्प्यावर आहे. जर हा व्यवहार पूर्ण झाला, तर RCB च्या मालकीत मोठा बदल होऊन भारतीय क्रीडा उद्योगात एक ऐतिहासिक पान लिहिले जाईल..