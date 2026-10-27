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Investment: शेअर बाजारापलीकडे गुंतवणुकीचा नवा पर्याय! AIF म्हणजे काय? किती पैसे लागतात? कोण गुंतवणूक करू शकतं?

AIF Investment in India: शेअर बाजारापलीकडे गुंतवणुकीची संधी देणाऱ्या AIF म्हणजेच अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंडचे प्रकार, किमान गुंतवणूक, संभाव्य परतावा, जोखीम आणि पात्र गुंतवणूकदारांविषयी जाणून घ्या.
Investment Tips: What Is AIF? Minimum Investment, Returns, Risks and Who Can Invest

Investment Tips: What Is AIF? Minimum Investment, Returns, Risks and Who Can Invest

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Who can invest in Alternative Investment Funds in India: भारतात आता गुंतवणुकीच्या पर्यायांची व्याप्ती वाढत आहे. गुंतवणूकदार ज्या नवीन पर्यायांकडे वळत आहेत, त्यांमध्ये अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड (एआयएफ) हे एक सशक्त पर्याय म्हणून पुढे आले आहे. एआयएफच्या माध्यमातून पात्र गुंतवणूकदारांना खासगी बाजारांत (प्रायव्हेट मार्केट्स) गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते.

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