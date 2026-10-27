Investment: शेअर बाजारापलीकडे गुंतवणुकीचा नवा पर्याय! AIF म्हणजे काय? किती पैसे लागतात? कोण गुंतवणूक करू शकतं?

Who can invest in Alternative Investment Funds in India: भारतात आता गुंतवणुकीच्या पर्यायांची व्याप्ती वाढत आहे. गुंतवणूकदार ज्या नवीन पर्यायांकडे वळत आहेत, त्यांमध्ये अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड (एआयएफ) हे एक सशक्त पर्याय म्हणून पुढे आले आहे. एआयएफच्या माध्यमातून पात्र गुंतवणूकदारांना खासगी बाजारांत (प्रायव्हेट मार्केट्स) गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते..अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड (एआयएफ) म्हणजे काय?अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड (AIF) सेबीच्या नियमांनुसार काम करतात. सेबीने 2012 मध्ये त्यांच्यासाठी नियम तयार केले होते आणि त्यांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.श्रेणी-1 एआयएफ: हे प्रामुख्याने स्टार्टअप, व्हेंचर कॅपिटल (व्हीसी) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यांसारख्या क्षेत्रांत गुंतवणूक करतात.श्रेणी-2 एआयएफ: हे प्रामुख्याने प्रायव्हेट इक्विटी आणि प्रायव्हेट डेट यांवर लक्ष केंद्रित करतात.श्रेणी-3 एआयएफ: हे फंड शेअर बाजारातील सूचिबद्ध आणि असूचिबद्ध अशा दोन्ही कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात.सामान्यतः एआयएफमध्ये दीर्घ कालावधीसाठी गुंतवणूक केली जाते. किमान 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. लक्षात ठेवा, गुंतवलेली रक्कम अनेक वर्षे अडकून राहू शकते. गरज पडल्यास ती तत्काळ काढणे शक्य नसते..Gold Rate Today: ऑक्टोबरअखेरीस सोन्याच्या भावात मोठा बदल! चांदी तर 1.94 लाखांपर्यंत घसरली; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील दर पाहा.AIF गुंतवणुकीचे मूल्य वाढवतात?एआयएफ प्रामुख्याने दोन पद्धतींनी गुंतवणूकदारांचा पैसा वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. पहिली, अशा कंपन्यांची निवड करून गुंतवणूक करणे, ज्यांचा पुढे व्यवसाय वाढण्याची शक्यता असते. दुसरी, अशा प्रकारे गुंतवणूक करणे, जी नियमित उत्पन्न देत राहील. तांत्रिक भाषेत त्यांना अनुक्रमे ग्रोथ आणि इन्कम रणनीती म्हटले जाते.दुसरीकडे, इन्कम रणनीतीत गुंतवणुकीतून नियमित उत्पन्न मिळवणे हा मुख्य उद्देश असतो. प्रायव्हेट क्रेडिट हे त्याचे एक प्रमुख उदाहरण आहे. यात फंड कंपन्यांना थेट कर्ज देतात. त्यावर व्याजाच्या रूपात कमाई करतात.एआयएफमधील गुंतवणुकीचे मूल्य वाढवण्यात फंड मॅनेजरची भूमिका महत्त्वाची असते. ते गुंतवणुकीसाठी चांगल्या संधी ओळखतात आणि पैसे गुंतवण्यापूर्वी कंपनीची आर्थिक स्थिती, व्यवसाय, कायदेशीर बाबी आणि त्यांच्याशी संबंधित जोखमींची सखोल तपासणी करतात..AIFमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार का करावा?दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एआयएफ अशा गुंतवणुकीच्या संधी देतात, ज्यांमध्ये सामान्यतः शेअर, बॉण्ड किंवा इतर पारंपरिक गुंतवणूक पर्यायांप्रमाणे पैसे गुंतवणे सोपे नसते. यांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदार अशा खासगी कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवू शकतात, ज्यांच्या व्यवसायात झपाट्याने वाढ होण्याची शक्यता असते. यामुळे त्यांच्या एकूण गुंतवणुकीत वैविध्य येते. एकाच प्रकारच्या गुंतवणुकीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होते.भारतात पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुधारण्याची गरज सातत्याने वाढत आहे. शहरांचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. डिजिटल सेवांचा वापर वाढत आहे. ग्रीन एनर्जीच्या क्षेत्रातही मोठे बदल होत आहेत. या सर्व क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. मात्र एआयएफमध्ये कोणत्याही निश्चित परताव्याची कायदेशीर हमी नसते..Jio IPO: जिओ धन धना धन! एकाच दिवसात 3,000 रुपयांचा नफा? अलॉटमेंट फायनल; पाहा GMP, लिस्टिंग प्राइस आणि महत्त्वाचे अपडेट्स.AIFमध्ये कुणी गुंतवणूक करावी?एआयएफ प्रामुख्याने अशा गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहेत, जे दीर्घ काळ आपला पैसा गुंतवणुकीत ठेवू शकतात. अशा गुंतवणूकदारांनी याचीही तयारी ठेवली पाहिजे की गरज पडल्यास ते तत्काळ आपला पैसा परत काढू शकणार नाहीत. त्यामुळे एआयएफमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी यात पैसा दीर्घ काळ अडकून राहू शकतो, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.कोणत्याही एआयएफमध्ये पैसे गुंतवण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी त्याची गुंतवणूक रणनीती नीट समजून घेतली पाहिजे. फंड कोणत्या क्षेत्रांत गुंतवणूक करणार, त्याच्याशी संबंधित जोखीम काय आहेत, फंडाच्या व्यवस्थापनासाठी किती शुल्क आकारले जाईल आणि गुंतवलेली रक्कम किती काळ काढता येणार नाही, हेदेखील त्यांनी पाहावे.Disclaimer: ही बातमी फक्त माहितीसाठी देण्यात आली आहे कोणताही गुंतवणूक सल्ला नाही. गुंतवणूक करण्याआधी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.