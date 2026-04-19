Akshaya Tritiya Gold Price : अक्षय तृतीयेला सोन्याच्या भावाने गाठला उच्चांक, खरेदीही मोठ्या उत्साहात; २०,००० कोटींच्या विक्रीचा अंदाज

सोने आणि चांदीचे भाव आतापर्यंतच्या उच्चांकावरून काहीशा खाली आल्या असल्या, तरीही सोन्याचा भाव १० ग्रॅममागे १.५० लाख रुपयांच्या वरच कायम आहे, तर चांदीचा भाव प्रति किलो २.५० लाख रुपयांच्या वर टिकून आहे. असे असूनही, अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर सोने आणि चांदीची मागणी मात्र जोमदार असल्याचे दिसून येत आहे. अक्षय्य तृतीयेनिमित्त २०,००० कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ही आकडेवारी गेल्या वर्षी झालेल्या व्यवसायाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे..समृद्धीचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या अक्षय्य तृतीयेला, भारतात सोने खरेदीसाठी अत्यंत शुभ आणि महत्त्वाचा प्रसंग म्हणून विशेष स्थान आहे. या वर्षी हा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात असून, देशभरातील सराफा बाजारपेठांमध्ये सोन्या-चांदीची जोरदार विक्री होत आहे. 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स'ने (CAIT) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी सोने आणि चांदीची विक्री सुमारे १६,००० कोटी रुपयांची झाली होती; मात्र, या वर्षी विक्रीचा हा आकडा २०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. .खरेदीचे मुख्य आकर्षण 'सोने'च चांदणी चौक मतदारसंघाचे खासदार आणि 'CAIT'चे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, भारतात सोने खरेदीसाठी अक्षय्य तृतीयेचा दिवस हा परंपरेने सर्वात शुभ मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो. या दिवशी मौल्यवान धातूंमध्ये केलेली गुंतवणूक चिरस्थायी समृद्धी घेऊन येते, अशी सर्वमान्य धारणा आहे. त्यांनी नमूद केले की, सोने हे खरेदीचे मुख्य आकर्षण आजही कायम असले, तरीही किमतींमध्ये होत असलेल्या जलद वाढीमुळे खरेदीच्या पद्धतींमध्ये मात्र स्पष्ट बदल दिसून येत आहे..२०२६ च्या अक्षय्य तृतीयेला सोन्याचे भाव १० ग्रॅममागे सुमारे १.५८ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या १० ग्रॅममागे सुमारे १ लाख रुपयांच्या दराच्या तुलनेत खूपच मोठी आहे. चांदीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, गेल्या वर्षी ८५,००० रुपये प्रति किलो असलेला भाव वाढून सध्या २.५५ लाख रुपये प्रति किलो या पातळीवर पोहोचला आहे. किमतींमधील या प्रचंड वाढीमुळे ग्राहकांच्या खरेदी वर्तणुकीत बदल झाला असला, तरीही वाढलेल्या किमती असूनही सोन्या-चांदीच्या मागणीत मात्र कोणतीही घट झाल्याचे दिसून येत नाही. असे असले तरी, ग्राहक आता अधिक विचारपूर्वक आणि मूल्यांना प्राधान्य देणारी खरेदी करत आहेत..मार्केटमधील तज्ज्ञांच्या मते, लोक आता हलक्या वजनाचे दागिने, दैनंदिन वापरास योग्य अशा डिझाइन्स, तसेच चांदी आणि हिऱ्यांच्या दागिन्यांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. शिवाय, घडणावळीच्या शुल्कावरील सवलती आणि सराफांनी लहान सोन्याच्या नाण्यांवर दिलेल्या विशेष ऑफर्सच्या माध्यमातून ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.